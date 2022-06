–

Cient铆ficos espa帽oles del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hern谩ndez (UMH) y el CSIC, han conseguido visualizar por primera vez y con gran detalle la inflamaci贸n cerebral, utilizando la Resonancia Magn茅tica Ponderada por difusi贸n. Esta detallada 鈥榬adiograf铆a鈥 de la inflamaci贸n no puede obtenerse con una resonancia magn茅tica convencional, sino que requiere secuencias de adquisici贸n de datos y modelos matem谩ticos especiales. Una vez desarrollado el m茅todo, los investigadores han podido cuantificar las alteraciones en la morfolog铆a de las diferentes poblaciones de c茅lulas implicadas en el proceso inflamatorio cerebral.

Una estrategia innovadora que ha hecho posible este importante avance, publicado en la revista Science Advances y que puede ser crucial para transformar la investigaci贸n b谩sica y cl铆nica, y permitir estudiar de manera no invasiva y longitudinal el papel de la inflamaci贸n cerebral en enfermedades neurol贸gicas como el Alzheimer, Parkinson o esclerosis m煤ltiple y proporcionar valiosos biomarcadores tempranos para el estudio y el tratamiento de estas enfermedades degenerativas.

Este avance ha sido realizado gracias al trabajo conjunto de los laboratorios dirigidos por Silvia de Santis y Santiago Canals, ambos del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC. La investigaci贸n, cuya primera autora es Raquel Garc铆a Hern谩ndez, demuestra que la Resonancia Magn茅tica ponderada por difusi贸n puede detectar de forma no invasiva y diferenciada la activaci贸n de la microgl铆a y los astrocitos, dos tipos de c茅lulas del cerebro que est谩n en la base de la neuroinflamaci贸n y su progresi贸n.

Las enfermedades cerebrales degenerativas son un problema acuciante y dif铆cil de abordar. La activaci贸n sostenida de dos tipos de c茅lulas del cerebro, la microgl铆a y los astrocitos conduce a una inflamaci贸n cr贸nica en el cerebro que es una de las causas de la neurodegeneraci贸n y contribuye a su progresi贸n.

Sin embargo, hay una carencia de enfoques no invasivos capaces de caracterizar espec铆ficamente la inflamaci贸n en cerebros de sujetos vivos. La resonancia magn茅tica ponderada por difusi贸n tiene la capacidad 煤nica de obtener im谩genes de la microestructura cerebral in vivo de forma no invasiva y con alta resoluci贸n, al capturar el movimiento aleatorio de las mol茅culas de agua en el par茅nquima cerebral para generar contraste en las im谩genes de resonancia magn茅tica.

En este estudio, los investigadores del Instituto de Neurociencias han desarrollado esta estrategia innovadora que permite obtener im谩genes de la activaci贸n de la microgl铆a y de los astrocitos en la materia gris del cerebro mediante resonancia magn茅tica ponderada por difusi贸n (dw-MRI). 鈥淓s la primera vez que se demuestra que la se帽al de este tipo de resonancia magn茅tica (dw-MRI) puede detectar la activaci贸n microglial y astrocitaria, con huellas espec铆ficas para cada poblaci贸n de c茅lulas. Esta estrategia que hemos utilizado refleja los cambios morfol贸gicos validados post-mortem por inmunohistoqu铆mica cuantitativa鈥, se帽alan los investigadores.

Tambi茅n, han demostrado que esta t茅cnica es sensible y espec铆fica para detectar la inflamaci贸n con y sin neurodegeneraci贸n, por lo que ambas condiciones pueden ser diferenciadas. Adem谩s, permite discriminar entre la inflamaci贸n y la desmielinizaci贸n caracter铆stica de la esclerosis m煤ltiple.

