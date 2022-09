–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga September 28, 2022 201 puntos de vista

Queridos amigos,

Los físicos nucleares del CERN me enviaron esta petición, copia de su carta está abajo. Hablaré en su reunión el 28 de septiembre.

Detener la espiral de escalada

Somos físicos, empleados y asociados en instituciones de investigación nacionales e internacionales. Estamos orgullosos de nuestros contactos y colaboraciones internacionales y estamos orgullosos de promover la colaboración científica en todo el mundo como motor de la paz.

Condenamos la guerra contra Ucrania en los términos más enérgicos y solicitamos que esta guerra cese de inmediato. Nos disgustan los crímenes de guerra y exigimos un alto el fuego inmediato. Estamos conmocionados por las menciones de una Tercera Guerra Mundial, y condenamos enérgicamente todas las amenazas nucleares.

¡Esta espiral de escalada tiene que ser detenida ahora!

La colaboración científica con instituciones rusas y bielorrusas se ha suspendido en muchos países occidentales. Esto incluye suspender a científicos con afiliaciones rusas y bielorrusas de experimentos que se han construido juntos durante décadas y de otros proyectos científicos comunes, y suspender publicaciones comunes. Las conferencias y talleres internacionales abiertos ya no pueden celebrarse juntos. Estas restricciones se imponen en áreas sin fines de lucro, no militares y de uso dual que se construyeron en el pasado como puentes entre naciones. Las restricciones afectan a la investigación pacífica en general, y se imponen a personas que no son responsables de esta guerra, en violación de las buenas prácticas científicas y morales.

Las sanciones impuestas a los científicos son contraproducentes, no ejercen presión sobre el gobierno ruso, pero dificultan y en algunos casos imposibilitan la comunicación entre los científicos. A menudo afectan a colegas que comparten nuestra condena de la guerra y han puesto en peligro su propio bienestar al expresar sus opiniones públicamente. Estas sanciones no ayudarán a lograr un alto el fuego ni a resolver el conflicto. Por el contrario, estas medidas aislarán a los científicos rusos y bielorrusos y los desvincularán de las discusiones internacionales, en la ciencia y en otros lugares.

Nuestra investigación científica se concentra en cuestiones fundamentales de interés universal. La cooperación científica debe permanecer abierta a través de las divisiones políticas y no estar subordinada a objetivos políticos.

Hacemos un llamado a los directorios de instituciones de investigación, rectores de universidades, academias científicas, líderes de colaboraciones experimentales, organizadores de reuniones científicas y miembros de comités científicos a:

eliminar las sanciones contra los científicos, ya que la ciencia tiene que ser independiente de los intereses políticos y tales sanciones son perjudiciales para los canales de comunicación que pueden ayudar a lograr un mundo en paz;



continuar promoviendo proyectos científicos pacíficos y no militares que se adhieran a los principios éticos de la ciencia y sigan las buenas prácticas científicas;



continuar permitiendo publicaciones científicas comunes y la participación en conferencias abiertas;



mantener la cooperación científica, a fin de evitar la proliferación inútil de focos de tensión que escalen el conflicto y lo extiendan a las relaciones científicas y personales dentro de la comunidad física.

Apreciamos la complejidad de la situación y las presiones que actúan sobre las instituciones científicas, pero creemos que se pueden buscar enfoques equilibrados y razonables apropiados mediante la implementación de los puntos anteriores, como se refleja en las políticas adoptadas por muchas organizaciones.

