El muy pol铆ticamente correcto The Telegraph no tiene miedo en causar un gran revuelo. En su edici贸n del 14 de mayo, concedi贸 la palabra a los miembros del grupo cient铆fico del comportamiento en tiempos de Covid para que puedan 鈥渆xpresaran sus arrepentimientos鈥 acerca a los m茅todos 鈥 contrarios a la 茅tica鈥 y 鈥渢otalitarios鈥 utilizados por el gobierno de Boris Johnson.

En un extenso art铆culo, The Telegraph revela que 鈥渓os cient铆ficos del comit茅 (SPI-B) que promovieron el uso del miedo para controlar el comportamiento de la gente durante la pandemia de covid han admitido que su trabajo era 鈥渃ontrario a la 茅tica鈥 y 鈥渢otalitario鈥.鈥

El SPI-B es uno de los subcomit茅s que aconseja al Grupo Asesor Cient铆fico para Emergencias (SAGE), dirigido por Sir Patrick Vallance, principal asesor cient铆fico de Boris Johnson.

Fue en un libro de Laura Dodsworth, que pas贸 un a帽o investigando las t谩cticas del gobierno, titulado A State of Fear (Un estado de miedo), que trata del papel de la psicolog铆a en la respuesta del gobierno brit谩nico al covid-19, donde estos cient铆ficos expresaron su arrepentimiento.

鈥淓l SPI-B鈥, relata The Telegraph, advirti贸 en marzo del a帽o pasado que los ministros deb铆an elevar el 鈥渘ivel percibido de amenaza personal鈥 de Covid-19 porque 鈥渦n n煤mero considerable de personas a煤n no se sent铆an suficientemente amenazadas personalmente鈥. Gavin Morgan, psic贸logo del equipo, ha declarado: 鈥淓st谩 claro que utilizar el miedo como medio de control no es 茅tico. Utilizar el miedo huele a totalitarismo. No es una posici贸n 茅tica para ning煤n gobierno moderno. Por naturaleza, soy una persona optimista, pero todo esto me ha dado una visi贸n m谩s pesimista de la gente鈥. 鈥

Y The Telegraph contin煤a con estas revelaciones, que describen un r茅gimen en marcha hacia el totalitarismo:

鈥淥tro cient铆fico del SPI-B tambi茅n relat贸 a la Sra. Dodworth: 鈥滶n marzo [de 2020], el gobierno estaba muy preocupado por el consentimiento y pensaba que la gente no querr铆a estar encerrada. Hubo debates sobre la necesidad del miedo para propiciar el consentimiento, y se tomaron decisiones sobre c贸mo aumentar el miedo. La forma en que hemos utilizado el miedo es dist贸pica. El uso del miedo ha sido definitivamente cuestionable desde el punto de vista 茅tico. Ha sido como un extra帽o experimento. Al final, esto se volvi贸 ene su contra porque la gente se asust贸 demasiado鈥.

Otro miembro del SPI-B ha declarado: 鈥淪e podr铆a llamar a esta psicolog铆a 鈥渃ontrol mental鈥. Eso es lo que estamos haciendo鈥 est谩 claro que intentamos hacerlo de forma positiva, pero en el pasado se ha utilizado de forma negativa鈥.

Uno de ellos advirti贸 que 鈥渓a gente est谩 utilizando la pandemia para tomar el poder e imponer cosas que de otro modo no ocurrir铆an鈥 Tenemos que tener mucho cuidado con el autoritarismo que se instala鈥.

Adem谩s de las advertencias obvias sobre el peligro del virus, el gobierno ha sido acusado de alimentar al p煤blico con un r茅gimen continuo de malas noticias, como las muertes y las hospitalizaciones, sin poner nunca las cifras en contexto con las informaciones sobre el n煤mero de casos que se han recuperado, o si el n煤mero de muertes diarias est谩 por encima o por debajo de las medias estacionales.

Otro miembro del SPI-B afirm贸 haber estado 鈥渁sombrado por la militarizaci贸n de la psicolog铆a del comportamiento鈥 durante la pandemia, y que 鈥渓os psic贸logos no parecieron darse cuenta cuando esto dej贸 de ser altruista y se convirti贸 en manipulador鈥. Tienen demasiado poder y eso los embrutece鈥.

Steve Baker, vicepresidente Covid Recovery Group of Tory MPs, (miembro de los diputados tories, dijo: 鈥漇i es cierto que el Estado ha tomado la decisi贸n de aterrorizar al p煤blico para que se conforme a las reglas, esto plantea cuestiones muy serias sobre el tipo de sociedad en la que queremos convertirnos鈥. 鈥漇i somos realmente sinceros, 驴temo que la pol铆tica actual del gobierno est茅 jugando con las ra铆ces del totalitarismo? S铆, claro que es eso鈥. 鈥

El art铆culo brit谩nico afirma adem谩s que 鈥渓os ministros han sido acusados en repetidas ocasiones de aumentar la amenaza de la pandemia para justificar los cierres y coaccionar al p煤blico para que los cumpla, una afirmaci贸n que ser谩 examinada por la pr贸xima investigaci贸n p煤blica sobre la respuesta a la pandemia鈥.

Esta informaciones proceden del Reino Unido, pero se corresponde perfectamente con la manipulaci贸n psicol贸gica por el miedo que ha promulgado el gobierno de Macron, Veran y compa帽铆a. La f谩brica del consentimiento, llamada as铆 por el magistral libro de Noam Chomsky, una f谩brica que produce, en el sentido m谩s estricto de la palabra, consentimiento, aceptaci贸n, sumisi贸n, este 鈥渓avado de cerebro en libertad鈥, ha encontrado adeptos en una parte importante de las 茅lites pol铆ticas occidentales actuales, peque帽os tiranos en ciernes.

鈥淣o olvidemos鈥, advierte Chomsky, que analiza estos mecanismos de dominaci贸n, 鈥渃贸mo se impone siempre una ideolog铆a. Para dominar, la violencia no es suficiente, se necesita una justificaci贸n de otro tipo. As铆, cuando una persona ejerce el poder sobre otra -ya sea un dictador, un colono, un bur贸crata, un marido o un jefe- necesita una ideolog铆a justificativa, que siempre es la misma: esta dominaci贸n se hace 鈥減or el bien鈥 del dominado. En otras palabras, el poder siempre se presenta como altruista, desinteresado, generoso. 鈥

Confinamientos , m谩scaras, vacunaci贸n, el distanciamiento social, la manipulaci贸n a trav茅s del miedo es la herramienta del consentimiento del pueblo鈥

Pero la campa帽a de terror no queda aqu铆, ahora la contin煤a y amplifica el Foro Econ贸mico Mundial, 谩plic谩ndola a su 谩mbito, el econ贸mico. As铆, si los cient铆ficos nos aterrorizaron con virus, muertos y medidas sanitarias, los jerifaltes de las finanzas lo hacen con la miseria econ贸mica, en este caso con el despido a quienes no se sometan a las medidas sanitarias

El Foro Econ贸mico Mundial indic贸 el lunes que apoya que los empleados se vean obligados a elegir entre tomar una de las controvertidas vacunas de Covid o el desempleo si eligen no vacunarse. Despu茅s de una intensa reacci贸n violenta, eliminaron su tweet y subieron otro con el mismo gr谩fico y una frase distinta.

鈥淥btenga su vacuna de COVID-19, o podr铆a enfrentar las consecuencias de su empleador # COVID19 # JobsReset21鈥, dec铆a el tweet original publicado el lunes. El tweet fue acompa帽ado por un gr谩fico colorido que muestra los supuestos n煤meros de encuestas de las empresas que despedir铆an a los empleados por no tomar la vacuna.

Un art铆culo en el sitio web del WEF que estaba vinculado en la publicaci贸n hizo varias afirmaciones basadas en datos de encuestas como, 鈥淓l cuarenta por ciento de las empresas encuestadas en un nuevo informe requieren que todos los empleados se vacunen contra COVID-19鈥, 鈥淪e alentar谩 a los empleados pero el 32% de las empresas no requiere recibir un golpe鈥 y, 鈥Los problemas de salud mental y el agotamiento han aumentado en la agenda desde el inicio de la pandemia鈥 鈥

鈥淥btenga su vacuna COVID-19 鈥 o podr铆a enfrentar las consecuencias de su empleador. #COVID19 #JobsReset21鈥

Despu茅s de recibir una intensa reacci贸n violenta en el tweet, el WEF lo elimin贸 y silenciosamente hizo una publicaci贸n con el mismo gr谩fico y el enlace, pero con una frase diferente el martes: 鈥Encuesta: 驴Se requerir谩 que los empleados se vacunen contra el COVID-19? # COVID19 # JobsReset21鈥. Los comentarios de la nueva publicaci贸n se completaron r谩pidamente con capturas de pantalla del primer tweet eliminado.

La informaci贸n del sitio web del WEF describe algunos de los temas que se debatir铆an en el foro Jobs Reset de 2021 en Ginebra, Suiza, como la 鈥淟ucha contra el racismo sist茅mico: 56 empresas forman una coalici贸n mundial para llevar la justicia racial al lugar de trabajo鈥, descrito como una 鈥渘ueva iniciativa del Foro apoyada por l铆deres corporativos que tiene como objetivo establecer nuevos est谩ndares globales para la justicia racial y 茅tnica en los negocios鈥. Sin embargo el Foro aplaz贸 su reuni贸n a finales de verano, reubic谩ndola en Singapur ,para finalmente cancelarla y reunirse a puerta cerrada en el Vaticano en este mismo mes de mayo, donde, sin la presencia de medios de comunicaci贸n (algo inusual pues las reuniones del WEF son siempre muy medi谩ticas, incluso se televisan), han tomado sus decisiones y sacado sus conclusiones, una de ellas apoyar que las patronales puedan obligar a sus trabajadores a vacunarse.

Seg煤n Bloomberg, el Foro Econ贸mico Mundial finalmente decidi贸 cancelar su evento anual, que suele celebrarse en Davos (Suiza), pero que ante la crisis del coronavirus se reprogram贸 para finales del verano en Singapur. La reuni贸n, que habitualmente se celebra cada a帽o en enero, estaba originalmente programada para el mes de mayo en Suiza pero se reprogram贸 a Singapur. Pero esto no impidi贸 que las 茅lites globalistas que impulsan el Gran Reinicio se reunieran en el Vaticano, en un ambiente m谩s bien de secretismo, como advierten National Catholic Register y el insider (informante) de la Logia (mas贸nica) Propaganda Due, Leo Zagami [1]:

鈥Lo que la mayor铆a de la gente no sabe es que el Vaticano acogi贸 este a帽o el Foro Econ贸mico Mundial en secreto, en una conferencia a puerta cerrada celebrada el viernes y titulada 鈥楽o帽ar con un mejor reinicio鈥 [ 鈥楧reaming of a Better Restart.鈥 ], que se centr贸 en temas del Gran Reseteo, como el cambio clim谩tico y la redistribuci贸n de la riqueza.鈥 [鈥

Schwab y la 茅lite de Davos tardaron unos seis a帽os en ver c贸mo su ideolog铆a del Gran Reseteo crec铆a desde una diminuta semilla suiza en 2014 hasta una superflor europea que polinizaba todo el globo en 2020, y ahora, en 2021, los jesuitas del Vaticano est谩n dando todo su apoyo a este proyecto organizando una reuni贸n no oficial del Foro Econ贸mico Mundial en el Vaticano tanto en modalidad remota como en persona.

El hist贸rico evento, que los medios de masas han mantenido en secreto, cont贸 con la participaci贸n de altos funcionarios de la administraci贸n Biden. Asistieron los ministros de finanzas de M茅xico, Alemania, Francia, Espa帽a, Italia y Argentina, economistas de izquierda y los directores del Banco Mundial, la Uni贸n Africana, la Fundaci贸n Rockefeller y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Papa Francisco dio la bienvenida al evento a John Kerry en persona, y la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, se dirigi贸 al foro en l铆nea.

Debido al car谩cter secreto no oficial de este evento, la conferencia de alto nivel celebrada el viernes por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (PASS) y la Pontificia Academia de Ciencias (PAS) estuvo cerrada a la prensa y no fue retransmitida en directo por los canales de comunicaci贸n de Vatican News, como es habitual.鈥

En diciembre de 2020, los representantes de los tres proyectos globales de la 茅lite occidental 鈥擭ueva Babilonia (Nueva York), Nueva Jerusal茅n (Londres) y el Vaticano jesuita鈥 refrendaron de manera p煤blica su alianza para impulsar la agenda maltusiana del fascismo verde (m谩s conocida como Gran Reinicio) disfraz谩ndola de iniciativa para 鈥渞edefinir el capitalismo鈥 y 鈥渁provechar el sector privado para crear un sistema econ贸mico m谩s inclusivo, sostenible y confiable鈥 a trav茅s del 鈥淐onsejo para un Capitalismo Inclusivo鈥.

As铆 es c贸mo las 茅lites nos est谩n aterrorizando, todo ello reconocido por los cient铆ficos brit谩nicos responsables de ese terror como por las declaraciones p煤blicas del WEF, apoyando el chantaje y la coacci贸n de los explotadores del trabajo ajeno.

