Este lunes 28 de noviembre a las 11 los y las trabajadoras cient铆ficas nucleadas en J贸venes Cient铆ficxs Precarizadxs de Buenos Aires (que nuclea a becaries, investigadores e investigadoras de todos los organismos de Ciencia y T茅cnica) movilizar谩n al Polo Cient铆fico (Godoy Cruz 2320, Ciudad de Buenos Aires) en reclamo del pago del bono de $30.000 acordado en la paritaria estatal, aguinaldo, ingresos a la Carrera de Investigaci贸n Cient铆fica (CIC), en defensa de sus derechos laborales, contra la precarizaci贸n y el ajuste en ciencia. 芦Silenciosamente, el Directorio actual de CONICET ha ajustado una convocatoria entera. Con los resultados y los cientos de compa帽eros despedidos del sistema cient铆fico, se evidenci贸 una vez m谩s el cuello de botella que esta gesti贸n de Ana Franchi, Daniel Filmus y Roberto Salvarezza logr贸 extender a las becas posdoctorales. Llegando fin de a帽o, el Directorio ha cortado toda instancia de di谩logo. Ante nuestra consulta, no confirmaron el pago del bono establecido en la paritaria estatal de 30.000 pesos. Tampoco han expresado voluntad alguna de pagarnos un aguinaldo en diciembre禄, denuncian. Por ANRed.



芦Durante toda la semana compartimos los distintos reclamos que la actual gesti贸n de Ciencia y T茅cnica Argentina (CyTA) no ha atendido, precarizando a煤n m谩s nuestras condiciones de trabajo禄, comienza el comunicado de J贸venes Cient铆ficxs Precarizadxs (JCP) de Buenos Aires, en el cual anuncia: 芦隆Hoy vamos todxs al Polo Cinet铆fico! 11 hs, Godoy Cruz 2320. Por bono, aguinaldo, ingresos a la Carrera de Investigaci贸n Cient铆fica (CIC), derechos laborales芦.

芦Reclamos hist贸ricos como Convenio Colectivo de Trabajo y derechos laborales para becarixs 鈥 que esta gesti贸n prometi贸 en campa帽a -, la ca铆da de los salarios como producto de la devaluaci贸n y la inflaci贸n, lo mismo que cabe para los magros presupuestos en proyectos que terminan siendo bancados por nuestros magros salarios禄, detallan, para graficar su situaci贸n laboral actual.

芦Dentro de estos reclamos resalta el ajuste en las convocatorias a CIC como producto del corrimiento de los calendarios. Silenciosamente, el Directorio actual de CONICET ha ajustado una convocatoria entera. Pretende vendernos la zanahoria de que el a帽o pr贸ximo evaluar谩n dos convocatorias. 隆Una en 4 meses! Cuando para la 煤ltima convocatoria tardaron. 隆14 meses! 驴De qu茅 nos toman?禄, se preguntan.

Asimismo, agregan: 芦con los resultados y los cientos de compa帽eros despedidos del sistema cient铆fico se evidenci贸 una vez m谩s el cuello de botella, que esta gesti贸n de Franchi, Filmus y Salvarezza logr贸 extender a las becas posdoctorales. Por 煤ltimo, llegando fin de a帽o, el Directorio ha cortado toda instancia de di谩logo. No convoca a mesas de becarixs incumpliendo el mandato de convocar al menos cuatro de esas instancias al a帽o. No tienen nada bueno para decirnos. Ante nuestra consulta, no confirmaron el pago del bono establecido en la paritaria estatal de 30.000 pesos. Tampoco han expresado voluntad alguna de pagarnos un aguinaldo en diciembre禄, denuncian.



Por todo lo se帽alado, desde JCP destacan: 芦luego de infructuosos intentos de di谩logo con esta patronal de CONICET y MINCyT, consideramos que la 煤nica manera de detener los ajustes en CyT que conoce nuestro sector es la movilizaci贸n禄.