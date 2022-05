–

El Colectivo Trigo Limpio (integrado por cient铆ficos, profesores, t茅cnicos y referentes ambientales) emiti贸 un duro comunicado exigiendo la derogaci贸n de la Resoluci贸n 2022-27APN-SABYDR#MAGYP, publicada el 12 de mayo, que autoriza la liberaci贸n comercial del Trigo Hb4, dise帽ado para tolerar el estr茅s h铆drico y al herbicida glufosinato de amonio. 芦Resultar谩 no solo en una mayor contaminaci贸n por agrot贸xicos, que de por s铆 ya es alt铆sima e inaceptable, sino tambi茅n en la expansi贸n de los cultivos de soja en detrimento de ecosistemas semi谩ridos de Argentina. Los actuales modos de producci贸n y apropiaci贸n de la naturaleza en sinergia con el cambio clim谩tico derivado del calentamiento global y la consecuente p茅rdida de biodiversidad, est谩n acercando peligrosamente a la biosfera hacia los l铆mites de posibilidad de la vida misma禄, advierten. Y agregan: 芦el gobierno nacional decide nuevamente optar por seguir expandiendo un modelo agroexportador que profundiza la primarizaci贸n de la econom铆a, concentra la riqueza y privilegia los r茅ditos a corto plazo de unos pocos por sobre el bienestar de la poblaci贸n禄. Por ANRed.

El viernes 27 de mayo el Colectivo trigo Limpio (integrado por cient铆ficos, profesores, t茅cnicos y referentes ambientales) public贸 en sus redes sociales un comunicado titulado 芦Del glifosato al glufosinato: la profundizaci贸n de un modelo de socioambiental de la mano de la 鈥榞eneraci贸n Hb4鈥 芦, donde rechaza la Resoluci贸n 2022-27APN-SABYDR#MAGYP, publicada el 12 de mayo, que autoriza la liberaci贸n comercial del Organismo Vegetal Gen茅ticamente Modificado (OVGM) trigo IND-8$412-7 (Hb4), por considerar que significar谩 mayor contaminaci贸n por agrot贸xicos, desforestaci贸n, deterioro ambiental y concentraci贸n de la riqueza a favor del capital concentrado.

El documento conjunto comienza haciendo una historizaci贸n sobre la introducci贸n de transg茅nicos y agrot贸xicos en el pa铆s: 芦desde la autorizaci贸n de la soja RR en 1996 hasta la primera variedad de trigo transg茅nico del mundo aprobada en 2020, se autorizaron 62 eventos transg茅nicos. Cincuenta de ellos, fueron dise帽ados para ser tolerantes a agrot贸xicos 鈥 comienza el comunicado del colectivo cient铆fico 鈥 La mayor铆a fue solicitada por corporaciones transnacionales, lideradas por Monsanto-Bayer, que es responsable de 25 de estas variedades transg茅nicas. Adem谩s, es notable el aumento en la introducci贸n de rasgos combinados en variedades gen茅ticamente modificadas que han sido aprobadas en nuestro pa铆s (tambi茅n denominados 鈥榚ventos apilados鈥, seg煤n Pilacinski et al. 2011). Este es el caso de diversas variedades transg茅nicas a las que se ha introducido genes de tolerancia conjunta al glifosato y al glufosinato de amonio芦, especifican.

En la misma l铆nea, se帽alan que a esos antecedentes ahora 芦se suma la reciente aprobaci贸n del trigo transg茅nico Hb4, tolerante a la sequ铆a y al glufosinato de amonio禄. Y agregan: 芦recientemente la Rep煤blica China ha aprobado la comercializaci贸n de la soja tolerante a la sequ铆a m谩s glifosato y glufosinato de amonio,un desarrollo producido entre CONICET y la empresa Bioceres, previamente aprobado en Argentina en 2018 (base de datos ArgenBio2022). La noticia ha tenido poca repercusi贸n en los medios, pero la aprobaci贸n de China, el mayor comprador de soja de Argentina (Sly 2017), sin duda resultar谩 no solo en una mayor contaminaci贸n por agrot贸xicos, que de por s铆 ya es alt铆sima e inaceptable, sino tambi茅n en la expansi贸n de los cultivos de soja en detrimento de ecosistemas semi谩ridos de Argentina. La deforestaci贸n de los ecosistemas secos tropicales y subtropicales (Grau et al. 2005; Aizen 2020) es una pr谩ctica claramente irresponsable en el marco del dram谩tico contexto de cambio clim谩tico global que estamos transitando (Siyum 2020). En este sentido, cabe advertir que los actuales modos de producci贸n y apropiaci贸n de la naturaleza en sinergia con el cambio clim谩tico derivado del calentamiento global y la consecuente p茅rdida de biodiversidad, est谩n acercando peligrosamente a la biosfera hacia los l铆mites de posibilidad de la vida misma禄, alertan.

Asimismo, sostienen que este tipo de problem谩ticas 芦requiere un tratamiento interdisciplinar e instancias de participaci贸n democr谩tica que habiliten un di谩logo horizontal entre los saberes cient铆ficos y los saberes de las comunidades y de los pueblos originarios, que est谩n transitando estas problem谩ticas en sus territorios禄, dado que 芦muchos de los actuales desarrollos tecnocient铆ficos est谩n impactando negativamente, siendo funcionales al actual sistema productivo y en buena parte responsables de la crisis ambiental en la que nos encontramos inmersos禄.

Tambi茅n destacan: 芦resulta preocupante la insistente instalaci贸n de la imagen de destacados cient铆ficos y cient铆ficas para justificar el desarrollo de pol铆ticas que no son otra cosa que funcionales a intereses econ贸micos ligados a los sectores concentrados del poder. Se apela a miradas sesgadas, sectores particulares del 谩mbito acad茅mico que parten de saberes que resultan fragmentos y reducciones de la realidad y que asumen intereses y criterios 茅ticos particulares. Por el contrario, se desmerece constantemente a aquellos otros sectores que no comulgan con esta mirada hegem贸nica, present谩ndolos obstaculizadores del desarrollo del pa铆s, a煤n a pesar de que la acumulaci贸n de evidencias cient铆ficas no acompa帽e sino m谩s bien contradiga estas miradas hegem贸nicas, reduccionistas y sin licencia social禄.

En la misma l铆nea, subrayan que 芦al cabo de m谩s de 25 a帽os de su instalaci贸n y constante expansi贸n, los impactos del modelo sojero est谩n a la vista芦, y que uno de los principales desaf铆os de Argentina es 芦la necesaria transici贸n del modelo extractivista hacia formas solidarias de producir y consumir, amigables con el ambiente y la salud de nuestro pueblo, que contribuyan al buen vivir禄.

En cambio, denuncian: 芦el gobierno nacional decide nuevamente optar por seguir expandiendo un modelo agroexportador que profundiza la primarizaci贸n de la econom铆a, concentra la riqueza y privilegia los r茅ditos a corto plazo de unos pocos por sobre el bienestar de la poblaci贸n禄.

Adem谩s, se帽alan que 芦el glufosinato de amonio es un qu铆mico cuyo riesgo es catalogado por SENASA como de banda azul (15 veces m谩s t贸xico que el glifosato catalogado banda verde)禄, y que 芦ante la respuesta de que las posibles consecuencias de este agrot贸xico se deben al mal uso o la no aplicaci贸n de 鈥榖uenas pr谩cticas鈥, basta con recorrer la bibliograf铆a disponible para analizar en qu茅 sitios y grupos de organismos, en los que no se deber铆an encontrar, fueron detectados los principales herbicidas aplicados, como es el caso del glifosato禄.

Tambi茅n, consideran que 芦el Estado Nacional abandona la responsabilidad constitucional indelegable de resguardar al conjunto de la poblaci贸n para proteger los intereses de las corporaciones, particularmente al grupo Bioceres y su empresa de servicios de investigaci贸n y desarrollo Indear禄.

Por todo lo expuesto, exigen al Gobierno Nacional la derogaci贸n de la RESOL-2022-27-APN-SABYDR#MAGYP y, 芦habiendo aprobado la Rep煤blica Argentina por Ley nacional el Acuerdo de Escaz煤 (Ley No. 27 566)禄, le reclaman a Alberto Fern谩ndez que 芦honre los compromisos adquiridos, facilitando el acceso a la informaci贸n y habilitando instancias para la participaci贸n p煤blica en las decisiones referidas a asuntos ambientales tan sensibles como los aqu铆 expuestos禄.

Finalmente, solicitan 芦que se impulsen leyes, hoy demoradas en el Congreso de la Naci贸n, para promover y financiar el acceso a modelos alternativos de producci贸n y consumo consistentes con enfoques agroecol贸gicos, la agricultura familiar, el acceso a la tierra, entre tantas medidas que se podr铆an pensar como alternativas a la agricultura industrial禄, finalizan.

Del glifosato al glufosinato: la profundizaci贸n de un modelo de socioambiental de la mano de la 芦generaci贸n Hb4禄

Colectivo Trigo Limpio

Cientificxs, profesorxs, t茅cnicxs y referentes ambientales

La reciente resoluci贸n 2022-27APN-SABYDR#MAGYP publicada el 12.5.2022 autoriza la liberaci贸n comercial del Organismo Vegetal Gen茅ticamente Modificado (OVGM) trigoIND-8$412-7 (Hb4).

Este trigo, dise帽ado para tolerar el estr茅s h铆drico y al herbicida glufosinato de amonio, es un nuevo recurso tecnocient铆fico para expandir un modelo de agricultura extractivista basado en el objetivo de producir commodities e ingreso de d贸lares, de la mano de pr谩cticas que han incrementado la concentraci贸n de la riqueza, la exclusi贸n de las poblaciones rurales y pueblos originarios, as铆 como el deterioro de la salud humana y del ambiente.

Las pr谩cticas hegem贸nicas de la agricultura industrial est谩n fuertemente relacionadas con la deforestaci贸n y la contaminaci贸n por agrot贸xicos (Angelsen y Kaimowitz 2001), con el deterioro de la fertilidad del suelo, del patrimonio gen茅tico, con el despoblamiento rural, con una mayor desigualdad, con la p茅rdida de soberan铆a alimentaria, y con el incremento de la conflictividad territorial, entre tantos otros problemas que podemos mencionar. En Argentina, seg煤n el Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca (MAGyP), desde la autorizaci贸n de la soja RR en 1996 hasta la primera variedad de trigo transg茅nico del mundo aprobada en 2020, se autorizaron 62 eventos transg茅nicos. Cincuenta de ellos, fueron dise帽ados para ser tolerantes a agrot贸xicos. La mayor铆a fue solicitada por corporaciones transnacionales, lideradas por Monsanto-Bayer que es responsable de 25 de estas variedades transg茅nicas. Adem谩s, es notable el aumento en la introducci贸n de rasgos combinados en variedades gen茅ticamente modificadas que han sido aprobadas en nuestro pa铆s (tambi茅n denominados 芦eventos apilados禄 seg煤n Pilacinski et al. 2011). Este es el caso de diversas variedades transg茅nicas a las que se ha introducido genes de tolerancia conjunta al glifosato y al glufosinato de amonio. Seg煤n la base de datos del MAGyP, actualmente existen 23 eventos transg茅nicos aprobados con tolerancia conjunta a ambos herbicidas, principalmente en variedades de ma铆z, soja y algod贸n. Existen, adem谩s, eventos para tolerancia a otros herbicidas como dicamba y 2,4D, entre otros.

Es a ello, a lo que se suma la reciente aprobaci贸n del trigo transg茅nico Hb4, tolerante a la sequ铆a y al glufosinato de amonio. Recientemente la Rep煤blica China ha aprobado la comercializaci贸n de la soja tolerante a la sequ铆a m谩s glifosato y glufosinato de amonio,un desarrollo producido entre CONICET y la empresa Bioceres, previamente aprobado en Argentina en 2018 (base de datos ArgenBio2022). La noticia ha tenido poca repercusi贸n en los medios, pero la aprobaci贸n de China, el mayor comprador de soja de Argentina (Sly 2017), sin duda resultar谩 no solo en una mayor contaminaci贸n por agrot贸xicos, que de por s铆 ya es alt铆sima e inaceptable, sino tambi茅n en la expansi贸n de los cultivos de soja en detrimento de ecosistemas semi谩ridos de Argentina. La deforestaci贸n de los ecosistemas secos tropicales y subtropicales (Grau et al. 2005; Aizen 2020) es una pr谩ctica claramente irresponsable en el marco del dram谩tico contexto de cambio clim谩tico global que estamos transitando (Siyum 2020). En este sentido, cabe advertir que los actuales modos de producci贸n y apropiaci贸n de la naturaleza en sinergia con el cambio clim谩tico derivado del calentamiento global y la consecuente p茅rdida de biodiversidad, est谩n acercando peligrosamente a la biosfera hacia los l铆mites de posibilidad de la vida misma. Por ello, urge pensar en nuevos modos de producci贸n de alimentos sanos en contextos socio-ambientalmente justos, en vez de seguir repitiendo la misma receta que tantos problemas est谩 generando.Mientras el desarrollo del trigo Hb4 se promociona como una soluci贸n combinada al problema de la sequ铆a y del hambre, el resultado probable es que solo servir谩 para profundizar ambas problem谩ticas, particularmente dentro de nuestro propio pa铆s.

Hoy sabemos que los problemas socioambientales que nos atraviesan son de 铆ndole compleja, involucran m煤ltiples actores y se expresan en diversas escalas de espacio y tiempo. Por ello, su abordaje requiere un tratamiento interdisciplinar e instancias de participaci贸n democr谩tica que habiliten un di谩logo horizontal entre los saberes cient铆ficos y los saberes de las comunidades y de los pueblos originarios, que est谩n transitando estas problem谩ticas en sus territorios. Sabemos que la ciencia ha contribuido a mejorar la calidad de la vida de las personas, pero tambi茅n se帽alamos que muchos de los actuales desarrollos tecnocient铆ficos est谩n impactando negativamente, siendo funcionales al actual sistema productivo y en buena parte responsables de la crisis ambiental en la que nos encontramos inmersos. La ciencia y la tecnolog铆a, como cualquier otra actividad humana, no son neutrales y, sin duda, est谩n atravesadas por valores e intereses. Por ello, sus prioridades y sus sentidos deber铆an ser objeto de un debate social amplio, que d茅 lugar a acuerdos sobre c贸mo queremos vivir en territorios que produzcan alimentos sanos, con una proyecci贸n hacia mayores niveles de equidad y justicia socio-ambiental. Pero este necesario debate brilla por su ausencia.

Resulta preocupante la insistente instalaci贸n de la imagen de destacados cient铆ficos y cient铆ficas para justificar el desarrollo de pol铆ticas que no son otra cosa que funcionales a intereses econ贸micos ligados a los sectores concentrados del poder. Se apela a miradas sesgadas, sectores particulares del 谩mbito acad茅mico que parten de saberes que resultan fragmentos y reducciones de la realidad y que asumen intereses y criterios 茅ticos particulares. Por el contrario, se desmerece constantemente a aquellos otros sectores que no comulgan con esta mirada hegem贸nica, present谩ndolos obstaculizadores del desarrollo del pa铆s, a煤n a pesar de que la acumulaci贸n de evidencias cient铆ficas no acompa帽e sino m谩s bien contradiga estas miradas hegem贸nicas, reduccionistas y sin licencia social.

Al cabo de m谩s de 25 a帽os de su instalaci贸n y constante expansi贸n, los impactos del modelo sojero est谩n a la vista. Las bondades de la siembra directa para la conservaci贸n de los suelos se derrumbaron con la introducci贸n del barbecho qu铆mico a base de glifosato. Surgieron sucesivas evidencias de deterioro en los agroecosistemas y en la salud detectadas y denunciadas por pueblos fumigados e ilustradas por los resultados de innumerables investigaciones cient铆ficas. Tambi茅n por el triste destino corrido en las 煤ltimas d茅cadas por los bosques chaque帽os, sus pobladores y su biodiversidad, arrasados por la avidez sin l铆mites cuando de rendimiento econ贸mico del agronegocio se trata. De modo similar, la promesa de crecimiento y bienestar mal condice con los niveles crecientes de dependencia econ贸mica, con el escandaloso incremento de la pobreza, del hambre y con los bajos salarios asociados a la reprimarizaci贸n de nuestra econom铆a y el aumento en la concentraci贸n de la riqueza.

Nuestro pa铆s, sumergido en una de sus peores crisis econ贸micas, con alt铆simos costos sociales, y en el contexto de una crisis socioecon贸mica mundial marcada por intereses geopol铆ticos, as铆 como la avaricia y la intolerancia, enfrenta desaf铆os profundos, siendo uno de los principales la necesaria transici贸n del modelo extractivista hacia formas solidarias de producir y consumir, amigables con el ambiente y la salud de nuestro pueblo, que contribuyan al buen vivir. A pesar de esto, el gobierno nacional decide nuevamente optar por seguir expandiendo un modelo agroexportador que profundiza la primarizaci贸n de la econom铆a, concentra la riqueza y privilegia los r茅ditos a corto plazo de unos pocos por sobre el bienestar de la poblaci贸n. Incluso, multiplicando la bater铆a de agrot贸xicos que ya se utilizan: herbicidas, insecticidas y fungicidas, que sumado a la aprobaci贸n del trigo y la soja Hb4 habilitan formalmente el uso del glufosinato de amonio. Pese a que diversos funcionarios e investigadores afirmaron desde la primera instancia de aprobaci贸n del trigo Hb4 en 2020 que los transgenes que otorgan tolerancia al glufosinato de amonio a este evento eran solo marcadores residuales de la t茅cnica empleada para introducir la tolerancia a la sequ铆a, y aseguraban que el glufosinato no se utilizar铆a en los cultivos, resulta indudable que esto no se corresponde con los t茅rminos de la aprobaci贸n ni con la pol铆tica de comercializaci贸n de la empresa Bioceres. Los propios fundamentos de la Res.27/2022del MAGyP mencionan un dictamen que 鈥揾aciendo referencia al glufosinato de amonio鈥, expresa que 芦se estima que 茅ste proporcionar谩 una nueva alternativa para optimizar el control de malezas en el cultivo de trigo y para aumentar los rendimientos ante situaciones de estr茅s h铆drico禄. El glufosinato de amonio es un qu铆mico cuyo riesgo es catalogado por SENASA como de banda azul (15 veces m谩s t贸xico que el glifosato catalogado banda verde).

Para comprender m谩s claramente cu谩l es la l贸gica de estos desarrollos para perpetuar el agronegocio es interesante conocer el testimonio de quienes los promueven y se benefician econ贸micamente con ellos. Durante la Cumbre de Innovaci贸n en Formulaci贸n de China 2020, el Director de I+D de Soluciones Industriales de Dow Chemical Asia, Dr. Jeff Mu, hizo la siguiente pregunta frente a los asistentes de la industria agroqu铆mica de China: 芦驴Cu谩l es el desarrollo sostenible de la industria agroqu铆mica de China?禄. La respuesta del CEO Rajan Gajar铆a, vicepresidente ejecutivo de Plataformas de Negocios de Corteva Agroscience, fue contundente: 芦No tenemos una estrategia de sostenibilidad, tenemos un negocio que es sostenible禄. Seg煤n el objetivo 2030 de esa empresa, la sostenibilidad es una especie de interacci贸n entre su producci贸n y las 芦soluciones禄 para la sociedad como estrategia empresarial. A confesi贸n de partes, relevo de pruebas. De la misma manera, la empresa Bioceres comercializa sus nuevos eventos de soja y trigo Hb4 como un 芦paquete tecnol贸gico禄que incluye el herbicida glufosinato de amonio, tal como se puede ver en propagandas y capacitaciones que est谩n en la WEB. Un aspecto clave para comprender la tecnolog铆a de eventos apilados es que, como en la mayor铆a de los paquetes de la agricultura transg茅nica, constituyen una 芦estrategia de negocios禄 para la venta siempre creciente de herbicidas y otros agrot贸xicos, sin tomar en cuenta los da帽os que provocan en la salud y el ambiente. Es importante considerar que muchas de las empresas semilleras que producen variedades transg茅nicas, sobre todo las cuatro m谩s grandes del mercado global (denominadas 芦Big 4芦), tambi茅n producen y comercializan herbicidas, multiplicando as铆 sus ganancias al hacer crecer la dependencia en los productores al imponer el paquete tecnol贸gico. Los valores 茅ticos, pol铆ticos, sociales y ambientales asociados a este tipo de l贸gica mercantilista nada tienen que ver con el bienestar de nuestro pueblo, con la soberan铆a alimentaria y menos a煤n debieran ser considerados 芦un orgullo de la ciencia nacional禄.

En el caso del glufosinato de amonio, Tianyu Dong (2020) demostr贸 que la exposici贸n a este herbicida durante el periodo prenatal genera una actividad locomotora reducida, produciendo un deterioro en los mecanismos de la memoria y comportamientos an谩logos al autismo en modelos experimentales de mam铆feros. Otra investigaci贸n de relevancia del a帽o 2018, publicada en la Revista Internacional de Contaminaci贸n Ambiental de la Universidad Nacional Aut贸noma de M茅xico, encuentra que el glufosinato de amonio altera la calidad (morfolog铆a, movilidad) y el ADN de los espermatozoides de mam铆feros. De hecho, la Uni贸n Europea (Reglamento (CE) n.掳1107/2009) determina que esta sustancia est谩 prohibida para todos los usos en la categor铆a de 芦plaguicidas禄. No hay mucho m谩s que agregar respecto a los da帽os que 鈥揹e no haber marcha atr谩s鈥 producir谩 en la salud este nuevo paquete tecnol贸gico, solo advertir adicionalmente cu谩l es el destino de gran parte de las exportaciones de trigo argentino: otros pa铆ses pobres (o podr铆amos llamarlos de zonas de sacrificio). Ante la respuesta de que las posibles consecuencias de este agrot贸xico se deben al mal uso o la no aplicaci贸n de 芦buenas pr谩cticas禄, basta con recorrer la bibliograf铆a disponible para analizar en qu茅 sitios y grupos de organismos, en los que no se deber铆an encontrar, fueron detectados los principales herbicidas aplicados, como es el caso del glifosato.

Por todo lo expuesto, las pol铆ticas p煤blicas relacionadas con esta problem谩tica dan lugar a pensar que el Estado Nacional abandona la responsabilidad constitucional indelegable de resguardar al conjunto de la poblaci贸n para proteger los intereses de las corporaciones, particularmente al grupo Bioceres y su empresa de servicios de investigaci贸n y desarrollo Indear. En consecuencia, solicitamos al Gobierno Nacional la derogaci贸n de la RESOL-2022-27-APN-SABYDR#MAGYP. Al mismo tiempo, habiendo aprobado la Rep煤blica Argentina por Ley nacional el Acuerdo de Escaz煤 (Ley No. 27 566), reclamamos que honre los compromisos adquiridos, facilitando el acceso a la Informaci贸n y habilitando instancias para la participaci贸n p煤blica en las decisiones referidas a asuntos ambientales tan sensibles como los aqu铆 expuestos. Adem谩s, solicitamos que se impulsen leyes, hoy demoradas en el Congreso de la Naci贸n, para promover y financiar el acceso a modelos alternativos de producci贸n y consumo consistentes con enfoques agroecol贸gicos, la agricultura familiar, el acceso a la tierra, entre tantas medidas que se podr铆an pensar como alternativas a la agricultura industrial.

