Coincidiendo con la celebraci贸n telem谩tica en la tarde del jueves 29 de Julio, del pleno del Ayuntamiento de Barakaldo varias personas se han concentrado ante el consistorio (ex)fabril con lotes de comida compuestos de paquetes de legumbres y pasta, bricks de leche, botellas de aceite, latas de conserva y productos de higiene y primera necesidad, similares a los repartidos por entidades ben茅ficas, para denunciar la falta de compromiso del equipo de gobierno local en erradicar las situaciones de pobreza que sufren cada vez m谩s personas en la localidad anta帽o fabril.

La raz贸n de la protesta es que, este pr贸ximo mes de agosto, muchas familias tendr谩n serias dificultades para cubrir sus necesidades alimentarias m谩s b谩sicas al ralentizarse la entrega de los lotes de comida que varias entidades ben茅ficas de la localidad se encargan de distribuir y que el Ayuntamiento no ha dispuesto ninguna medida que pal铆e las consecuencias que de ello se derivan.

Esta situaci贸n afecta especialmente a las ni帽as y ni帽os menores a cargo de estas familias; 鈥渟in colonias estivales o comedores escolares los menores no pueden cubrir los requerimientos alimentarios que garanticen su adecuado desarrollo, lo que condicionar谩 su salud futura si no se adoptan las medidas necesarias. No es una cuesti贸n balad铆鈥, han declarado.

Pese a las situaciones de necesidad que se viven en el municipio y su agravamiento durante el pr贸ximo mes, llama la atenci贸n que el departamento de Acci贸n Social no haya puesto en marcha el 鈥渃heque comida鈥 que percibieron 240 familias durante el a帽o pasado para paliar estas situaciones a corto plazo.

M谩s si cabe cuando han transcurrido seis meses desde la apertura del plazo de solicitud de Ayudas de Emergencia Social (AES) y seg煤n han confirmado activistas de la plataforma contra la exclusi贸n social Berri-Otxoak 鈥渘o nos consta que ninguna familia que las haya percibido a d铆a de hoy鈥. Asimismo, relatan que 鈥渆l gobierno local ha dejado claro que denegar谩 solicitudes o recortar谩 cuant铆as al no haber derivado presupuesto suficiente para atender todas las demandas y necesidades de las familias del municipio鈥.

Este parece ser el motivo por el que, 鈥渄esde Acci贸n Social, se obliga a las familias solicitantes de ayudas municipales a elegir entre pagar los gastos de acceso a la vivienda habitual (alquiler o hipoteca) o cubrir sus necesidades m谩s b谩sicas, como alimentaci贸n, atenci贸n sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista u oculista, entre otros) o los gastos de comunidad, luz y agua鈥.

Esta pol铆tica de recortes tambi茅n conllevar谩 que desde el gobierno local se puedan denegar solicitudes de ayudas de emergencia a familias con alguna persona empleada en el r茅gimen de aut贸nomos que sea propietaria del local donde desarrolla su actividad laboral, as铆 como a familias que dispongan de un veh铆culo en propiedad.

La obligaci贸n de mantener abierto el plazo de solicitud de estas prestaciones durante los doce meses del a帽o, recogida en la Ley del Procedimiento Administrativo Com煤n de las Administraciones P煤blicas vuelve a ser vulnerada m谩s flagrantemente si cabe, puesto que este a帽o, el d铆a del cierre se ha adelantado al 21 de octubre; dos semanas antes que el pasado a帽o.

Las personas concentradas han exigido, finalmente, al concejal de Acci贸n Social, Mikel Antizar, que 鈥渞evierta su actual pol铆tica de recortes, sea consecuente con la situaci贸n que vive la localidad, garantice los derechos y necesidades de todas las familias del municipio y cumpla las leyes que amparan a la poblaci贸n m谩s vulnerable鈥.