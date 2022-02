Cientos de miles de manifestantes repudiaron en Plaza de Mayo el acuerdo con el FMI

Bajo la consigna “Las estafas no se pagan” movimientos sociales, espacios sindicales y partidos de izquierda se manifestaron en todo el pa铆s

Organizaciones sociales, sindicatos, el peronismo revolucionario y los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), junto a marcharon multitudinariamente este martes a la Plaza de Mayo y realizaron un acto en rechazo al acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tambi茅n hubo grandes marchas en casi todo el pa铆s.

La marcha fue encabezada por los dirigentes sociales, sindicales y de DDHH, entre otros, quienes expresaron de forma conjunta que el reciente acuerdo de la Argentina con el FMI significa “m谩s dependencia, m谩s extractivismo y m谩s pobreza para nuestro pa铆s”.

“Rechazamos este pacto colonial y planteamos romper con el FMI, en defensa de los derechos de los trabajadores y los intereses nacionales. Con este pacto con el FMI no habr谩 despegue sino mayor crisis econ贸mica y social”, expres贸 la diputada nacional Del Pl谩 en un documento conjunto.

Las columnas de miles de personas comenzaron a concentrarse pasadas las 15 sobre avenida 9 de Julio, lo que interrumpi贸 el tr谩nsito de veh铆culos desde avenida Belgrano hasta avenida Corrientes, y no lograron confluir hasta cerca de las 18 en la plaza, tal era la aglomeraci贸n.

Alrededor de las 18, en Plaza de Mayo, leyeron un documento conjunto en rechazo al acuerdo del Gobierno con el FMI, el ajuste, los tarifazos, el extractivismo y el pago de la deuda externa “ileg铆tima del Gobierno de Macri”, en el que tambi茅n cuestionaron el rol de la CGT.

“El Gobierno de los Fern谩ndez ha continuado el camino de ajuste, saqueo y subordinaci贸n al FMI que se prolongar谩 durante a帽os, para organizar toda la econom铆a nacional en funci贸n de pagar una deuda odiosa, a pesar de la dura situaci贸n de pobreza de m谩s del 40% de la poblaci贸n. Es una verdadera estafa contra el pueblo, que legitima el monumental fraude realizado por el Gobierno de Macri y el mecanismo de esquilmaci贸n de los recursos nacionales que implica el pago de la deuda”, dijeron.

Calificaron al acuerdo como “de sumisi贸n” y cuestionaron que fue celebrado por los mercados y grandes empresarios argentinos, como la AEA (Asociaci贸n Empresaria Argentina) y la UIA.

“Hasta Juntos por el Cambio, responsable pol铆tico de esta estafa, lo calific贸 de ‘positivo'”, ironizaron, y “la burocracia de la CGT, en vez de defender a las y los trabajadores que ser谩n los principales afectados de este nuevo acuerdo, se pronunci贸 en defensa de esta nueva entrega y reafirm贸 que solo defiende al Gobierno”.

Norita, presente

Una de las personalidades que se sum贸 a la movilizaci贸n fue la referente de Madres de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora, Nora Corti帽as, quien convoc贸 a la movilizaci贸n “para repudiar cualquier actitud de pagar y tener acuerdo con una deuda que no tenemos, una deuda infame, una deuda que es una estafa鈥.

Dijo tambi茅n Norita en la previa que 鈥渓as estafas no se pagan; las estafas son contra el pueblo y nosotros no tenemos por qu茅 pagarles lo que no debemos”.

“El pa铆s est谩 muerto de hambre.

En las provincias se mueren ni帽os porque no reciben alimentos. 驴Vamos a pagar lo que no debemos con el hambre del pueblo? No es posible. No lo permitiremos. No hay acuerdo que valga. Que investiguen la deuda y demuestren al pueblo qui茅n recibi贸 el dinero, en qu茅 se fue, c贸mo se fue, qui茅n lo fug贸 y por qu茅 tenemos tanto hambre en Argentina. 驴Por qu茅 siguen con el extractivismo, extray茅ndole a la tierra las riquezas para regal谩rselas a los de afuera?鈥, complet贸.

Cientos de miles de manifestantes repudiaron en Plaza de Mayo el acuerdo con el FMI

Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de DDHH y partidos de izquierda marcharon, bajo la consigna 鈥溌o al pacto del gobierno con el FMI!鈥, este martes 8 de febrero en el marco de una jornada nacional. En la Ciudad de Buenos Aires a partir de las 17 en el Obelisco, se llev贸 a cabo una radio abierta y luego, a las 18, una marcha multitudinaria hasta Plaza de Mayo.

En el Obelisco, ante una multitud hablaron como referentes de la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del pago de la Deuda, Beverly Keene, por Economistas de izquierda Julio Gambina y Eduardo Lucita, Claudia Baigorria, de la direcci贸n de la CTA-Aut贸noma (entre el p煤blico estaba el secretario general de ATE, 芦Cachorro禄 Godoy), el dirigente la OLP-Resistir y Luchar, Roberto Perd铆a, un representante de la Coordinadora por el Cambio Social y referente de la FOB, un representante del PRML, M贸nica, referenta de Barrios de Pie y otros oradores.

La marcha fue tan masiva que cuando ya la Plaza de Mayo estaba a reventar, por Diagonal Norte hab铆a columnas que no pod铆an avanzar, y mietras la cabecera pugnaba por entrar a la Plaza, la ultima columna recien arrancaba desde el Obelisco. Lo mismo ocurrio en Avenida de Mayo y Diagonal Sur.

En la cabecera de la movilizaci贸n que march贸 a Plaza de Mayo y en el palco en el que se desarroll贸 el acto de cierre estuvieron presentes los economistas Claudio Katz, la economista Beberly Keene de la coalici贸n 芦Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago y la Investigaci贸n de la Deuda禄 y algunos de los principales referentes del Frente de Izquierda Unidad, como Nicol谩s del Ca帽o, Myriam Bregman, Alejandro Vilca, Christian Castillo, Romina del Pl谩, Gabriel Solano, Juan Carlos Giordano y Celeste Fierro, entre otros.

Los movimientos sociales, la izquierda y amplios sectores del campo popular demostraron este martes que el desacuerdo con lo firmado por los Fern谩ndez significa conducir al pa铆s al fondo del precipicio, o sea m谩s hambre, m谩s miseria, m谩s bajos salarios, m谩s bajas jubilaciones, m谩s exclusi贸n.

Los organizadores de esta gran convocatoria se帽alaron que de aqui a que se trate en el Congreso dicho acuerdo, seguir谩n las movilizaciones en todo el pa铆s y que ese d铆a D, 芦seremos cientos de miles gritando fuera el Fondo, no al Acuerdo, las estafas no se pagan禄.

Julio Gambina

M贸nica, Barrios de pie