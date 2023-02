–

Fue firmada por la Comisi贸n de Resguardo y Seguimiento del compromiso gubernamental de constituir una Mesa de Di谩logo en relaci贸n al conflicto que atraviesa la Lof Lafken Winkul Mapu con la Administraci贸n de Parques Nacionales y por cientos de organizaciones y personalidades. En la carta al presidente y a todo el gobierno nacional exigen el cese del despojo territorial y la represi贸n, la libertad de las cuatro mujeres mapuche detenidas con sus hijos y beb茅s, el retorno de la Machi Betiana Colhuan a su territorio, el desprocesamiento de los perseguidos y la desmilitarizaci贸n. Piden que se llegue a un acuerdo pol铆tico en relaci贸n al reclamo. Las reuniones con el gobierno se iniciaron en diciembre, luego de que una Comisi贸n de Autoridades Mapuche y Mapuche Tehuelche viajaron a la ciudad de Buenos Aires y realizaron acciones acompa帽ados con organizaciones. Hoy estaba programada una nueva reuni贸n en Bariloche pero el gobierno la cancel贸 y posterg贸 para el 8 de febrero. Desde la comunidad denuncian: 芦Esto evidencia la falta de voluntad pol铆tica que desde siempre han tenido con el pueblo mapuche禄.Por ANRed.

En una carta dirigida al gobierno nacional y al presidente Alberto Fern谩ndez, la Comisi贸n de Resguardo y Seguimiento del compromiso gubernamental de constituir una Mesa de Di谩logo por el reclamo territorial que lleva adelante la comunidad mapuche de la lof Lafken Winkul Mapu, expresaron: 鈥淨uienes firmamos esta petici贸n, nos dirigimos a usted, por la preocupaci贸n que genera en nuestras organizaciones, movimientos, y como personas, la persecuci贸n sistem谩tica al pueblo mapuche, que hoy se expresa 鈥揺ntre otros hechos represivos y de despojo territorial- en la prisi贸n de cuatro mujeres mapuche, defensora de la Lof Lafken Winkul Mapu, entre ellas la Machi Betiana Colhuan Nahuel. Betiana, la primera Machi que se levanta en a帽os en territorio argentino, est谩 en prisi贸n domiciliaria, lejos del Rewe donde deber铆a estar realizando su tarea espiritual y de salud para su pueblo. Junto a ella se encuentran las lamngen (hermanas) Romina Rosas, Luciana Jaramillo y Celeste Huenumil, 8 ni帽os y ni帽as, y tres beb茅s 鈥揾ijos e hijas de las presas mapuche- que sufrieron tambi茅n el desalojo y ahora el cautiverio.鈥

Y peticionaron: 鈥淧edimos que la Machi retorne al territorio sagrado, de sanaci贸n espiritual del pueblo Mapuche. Pedimos la libertad de todas las presas, y la desjudicializaci贸n de todos y todas los perseguidos por el r茅gimen racista. Pedimos que se desmilitarice el territorio mapuche y que se llegue a un acuerdo pol铆tico, junto a los directivos de Parques Nacionales que son parte del Gobierno Nacional, a trav茅s del di谩logo iniciado en diciembre y enero. No m谩s dilaciones. Libertad al pueblo mapuche.鈥

La misiva fue firmada por las y los miembros de la Comisi贸n y por cientos de organizaciones y personalidades del pa铆s e internacionales.

Las reuniones entre las autoridades tradicionales del pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche con el gobierno se retomaron en diciembre pasado cuando la Comisi贸n viaj贸 hasta la ciudad de Buenos Aires y luego de acciones en la que participaron numerosas organizaciones se logr贸 que el presidente Alberto Fern谩ndez y otros funcionarios como el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas, Alejandro Marmoni, los recibiera. Ah铆 mismo se conform贸 la Comisi贸n de Resguardo y Seguimiento como veedores para garantizar que el gobierno d茅 continuidad a las reuniones, abogando por un acuerdo pol铆tico en torno al reclamo territorial y el cese de la persecuci贸n y despojo territorial al pueblo mapuche.

La 煤ltima reuni贸n fue en la Ex ESMA, el 12 de enero y sobre la misma, la Comitiva de autoridades Ancestrales hab铆a informado: 鈥淟a charla fue larga, y no porque haya durado casi 4 horas, sino porque este di谩logo con el Estado empez贸 en 2017, cuando asesinaron al weichafe Rafael Nahuel iem en una cacer铆a que llev贸 adelante el grupo albatros de la prefectura naval Argentina comandado por Bullrich, en territorio de la Lof Latken Winkul Mapu, asesinato a煤n impune que parece haber sido olvidado por ellos, pero en nuestra memoria a煤n sigue latente y fresca su sangre derramada y la de todos nuestros kuifikeche que dieron su vida por el territorio. Di谩logo que, en aquel momento, fue interrumpido porque siempre es bajo sus condiciones. Nunca estuvimos, ni vamos a estar, en paridad ya que, gobierne quien gobierne, siempre fuimos nosotros los que pusimos los asesinados, los encarcelados, los perseguidos y despojados, y eso contin煤a hasta la actualidad.鈥

Y agregaron: Nos dicen que hay que esperar? Nos dicen que no estamos en condiciones de exigir? Nos hablan de que no quieren violencia cuando nosotros somos el resultado de un genocidio perpetrado por el winka hac铆a nuestro pueblo. Hoy en d铆a hay infancias Mapuche encarceladas y fuera de su territorio, una Machi separada de su rewe, familias desmembradas, un territorio mapuche militarizado, si esto no es violencia 驴Qu茅 es? Parece que se considera as铆 s贸lo cuando la padece el blanco. Desde nuestra cosmovision Mapuche, todo esto genera un malestar que, por m谩s paciencia que tengamos, ellos nunca van a entender. A pesar de todo, con tranquilidad y feientun fuimos a esa mesa de di谩logo, Expusimos todas nuestras exigencias, porque estamos en todas las condiciones de exigir: somos un pueblo pre existente al Estado y este nos quiso hacer desaparecer鈥

Nueva postergaci贸n de la Mesa de Di谩logo

Hoy 31 deb铆a realizarse una nueva mesa pero el gobierno inform贸 el 26 pasado, mediante el secretario de Derechos Humanos de la Naci贸n, Mariano Przybylski, que la postergaban al 8 de febrero. No es la primera que desde las autoridades estatales cambian la fecha ya que la primera reuni贸n tambi茅n fue suspendida de diciembre a enero.

Desde la comunidad lof Lafken Winkul Mapu difundieron un comunicado donde denunciaron que el Estado Argentino est谩 demorando las respuestas al reclamo. 鈥 Esto evidencia la falta de voluntad pol铆tica que desde siempre han tenido con el pueblo mapuche, faltando siempre a su palabra.鈥 Y destacaron en el mismo: 鈥 Nos tildan de delincuentes, violentos y un sinn煤mero de caracter铆sticas despectivas, cuando son ellos los que quieren causar terror. Mientras el poder se desentiende de nuestros derechos ancestrales y priorizan sus intereses econ贸micos y partidarias juegan con la vida y la libertad de nuestra Machi y pu weichafe zomo, pu weichafe wentru y pu pichikeche鈥

Por otra parte en la tarde de hoy se realiz贸 el Festival por Libertad a la Machi, en el centro de Bariloche. El encuentro cultural ten铆a tambi茅n como objetivo acompa帽ar a la Comitiva que se reun铆a hoy. A pesar de la cancelaci贸n, el encuentro se sostuvo.

#Ahora #Bariloche Festival en el anfiteatro del centro de Bariloche por la liberaci贸n y retorno a la rewe, territorio sagrado, de la machi Betiana Colhuan y las mujeres detenidas junto a sus hijas, hijos y beb茅s desde la represi贸n del pasado 4 de octubre. Fotos: Laura Vai pic.twitter.com/fgmXZW5C7c 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) January 31, 2023