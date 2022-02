–

CIENTOS DE PERSONAS GRITAN ¡NO A LA GUERRA! EN BILBAO

(behean euskeraz)

Hoy, domingo 6 de febrero, convocadas por La Guerra Empieza Aquí de Ongi Etorri Errefuxiatuak, KEM-MOC y Ongi Etorri Errefuxiatuak, se han concentrado cientos de personas bajo el lema “NO A LA GUERRA”.

Tras la concentración se ha leído el siguiente manifiesto contra la guerra:

• Supimos que la guerra de Irak se fundamentó en una gran mentira.



• Se ha destapado estos días, que la guerra de Afganistán ha estado alimentada por más de dos décadas de falacias y manipulaciones de los hechos.



¿Qué mentiras se están construyendo ahora en torno a Ucrania para hacernos creer que lo más razonable es preparar una guerra?

Diferentes potencias hegemónicas defienden sus intereses a espaldas de los pueblos afectados. El estallido de una guerra, por “limitada” que fuera en sus comienzos, puede tener consecuencias impredecibles para las poblaciones. Se podría saber cuándo y dónde empieza, pero nadie puede saber hasta dónde llegaría su extensión ni su duración.



Como sucede en todas las guerras actuales y recientes, las más afectadas serán las poblaciones civiles de la región. Además de las muertes que sufrirán, se verán obligadas a migrar y se transformarán en personas migrantes forzadas y en busca de refugio.



España y sus pactos no son ajenos a todo ello. La OTAN es uno de los agentes principales de la confrontación. Pero el estado español, que forma parte de esa alianza, no es inocente sino más bien todo lo contrario; ha tomado la iniciativa de enviar una fragata al Mar Negro, hacia donde ya se dirigía también un dragaminas. Igualmente ha ofrecido un despliegue aéreo con aviones de combate Eurofighter en Bulgaria, sumando esto a otra misión que mantiene en Letonia con varios cientos de militares y gran cantidad de material de combate.



Y así es como rápidamente, este gobierno autodenominado “de progreso”, en vez de reclamar una Conferencia de Paz sobre Ucrania, se alinea con EEUU y se suma a la posibilidad de una nueva guerra. Hay que recordar aquí además, que –a pesar de que se lo ha pedido numerosas organizaciones sociales y todas las organizaciones pacifistas y antimilitaristas-, España es uno de los estados que todavía no ha ratificado el Tratado Internacional sobre la Prohibición de las Armas Nucleares auspiciado por Naciones Unidas.





Ante esta situación, desde LA GUERRA EMPIEZA AQUÍ de Ongi Etorri Errefuxiatuak, KEM-MOC y ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK queremos decir que:

1. Estamos en contra de todas las guerras y exigimos la retirada de todas las fuerzas militares actualmente implicadas.



2. Exigimos urgentemente al gobierno español que retire todas las fuerzas militares presentes en la zona del conflicto actual, se abstenga de enviar más tropas, y cancele cualquier licencia de exportación de armas a países en conflicto.



3. Exigimos igualmente al gobierno que rompa con la OTAN, alianza militar que se distingue por ser una institución que no tiene reparos en actuar contra los pueblos europeos y del mundo para mantener su posición de bloque geoestratégico.



4. Manifestamos que los ejércitos, su rancia cultura, sus intervenciones y su armamento, suponen un perverso modelo social plagado de anacrónico machismo, y son un innecesario despilfarro de recursos que deberían destinarse a cubrir necesidades sociales como implementar programas para defendernos de la pobreza y la exclusión, investigar y luchar contra las epidemias sanitarias, trabajar contra el deterioro medioambiental y cambio climático, etc. Asimismo, abogamos por el desmantelamiento y reconversión de toda la industria militar.



5. Por último llamamos a la ciudadanía e invitamos a las organizaciones sociales para movilizarnos y frenar esta escalada bélica.

¡ NO A LA GUERRA !

Domingo 6 de Febrero, 12:00 h., Plaza Arriaga, BILBAO





EHUNDAKA LAGUN GERRARI EZ! OHIKATU DUTE BILBON

Gaur, igandea, otsailak 6, Ongi Etorri Errefuxiatuak-eko parte den GERRA HEMEN HASTEN DA, KEM-MOC eta ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK taldeak deituta, ehundaka lagun elkartu dira “GERRARI EZ!” lelopean.

Kontzentrazioa egin ostean, komunikatu hau irakurri da:

◦ Irakeko gerra gezur handi batean oinarritu zela jakin egin genuen.



◦ Azken egun hauetan agerian gelditu da Afganistango gerra bi hamarkada luzetan gezurkeriek eta gertakizunen manipulazioek elikatua izan dela.



Zer nolako gezurrak sortzen ari dira orain Ukrainiaren gainean zentzuzkoena gerra bat prestatzea dela sinestarazteko guri?

Kaltetutako herriei bizkar emanda, zenbait herrialde nagusik euren interesak babesten dituzte. Gerra bat lehertuko balitz, hasieran “mugatua” izanik ere, biztanleriarentzat aurretik iragarri ezin diren ondorioak edukiko lituzke. Jakin liteke noiz eta non hasten den, baina ez dago jakiterik noraino zabalduko litzatekeen ezta zenbat iraungo lukeen.



Gaurko zein azken garaiotako gerra guztietan gertatzen den bezala, kaltetuenak eskualdeko biztanleria zibilak izango dira. Hildakoez gain, migratzera behartuak izango dira eta orduz geroztik behartutako pertsona migrante eta babes bila ibiliko direnak izango dira.



Espainia eta bere itunak ez daude arazotik at. NATO aurrez aurre dauden eragile nagusienetarikoa da. Baina Espainiako Estatua, zeina itun horretako partaidea baita, ez da inolaz ere errugabea, kontrara baizik; Itsas Beltzera, nora itsasontzi mina-dragatzaile bat bidean bazihoan, fragata bat bidaltzearen iniziatiba ere hartu du. Era berean Eurofighter gudu hegazkinez haize hedatze bat eskaini du Bulgarian, Letonian ehunka militarrez eta gerra tresneria ugariz hornitutako beste misio bat mantentzen duen bitartean.



Eta modu honetan, bere buruari “aurrerabidezko” deitzen dion gobernu honek, Ukraniari buruzko Bake Konferentzia bat eskatu beharrean, EEBBekin bat eta gerra berri baten alde egiten du. Gogoratu behar da hemen, Espainia dela Nazio Batuek sustatutako Arma Nuklearrak Debekatzeko Nazioarteko Ituna oraindik berretsi ez duen estatuetariko bat –nahiz eta hainbat giza erakundek eta bakearen aldeko eta militarismoaren aurkako erakunde guztiek eskatua izan den-Egoera honen aurrean, Ongi Etorri Errefuxiatuak-eko parte den GERRA HEMEN HASTEN DA taldetik zera esan nahi dugu:

1. Gerra guztien kontra gaude eta inplikaturiko indar militar guztien atzerantz egitea exijitzen dugu.



2. Espainiako gobernuari premiaz exijitzen diogu egungo gatazkan dituen indar militar guztiak erretira ditzala, tropa gehiago ez bidaltzeko eta gatazkan dauden herrialdeei armak esportatzeko edozein lizentzia bertan behera uzteko.



3. Era berean gobernuari NATOrekin haustea exijitzen diogu. Itun militar honek ez dauka arazorik Europako zein munduko herrien kontra jotzeko bloke geoestrategiko den heinean duen posizioari eustearren.



4. Armadek, euren kultura zaharkitua, euren esku hartzekoak eta armamentua, matxismo anakronikoz beteriko eredu sozial gaiztoa osatzen dutela eta baliabideak beharrik gabe irion egiten dituztela adierazten dugu. Eta hala ere, pobrezia eta giza baztertzearen kontrako programak ezartzeko, osasun izurrien aurka borrokatu eta ikertzeko, ingurugiroaren gainbeheraren eta aldaketa klimatikoaren kontra lan egiteko, baliabide beharrezkoak direla aldarrikatzen dugu. Era berean militar industria osoa desegitearen eta birmoldatzearen alde egiten dugu.



5. Azkenik herritar guztiak deitzen ditugu eta giza erakundeei gonbitea egiten diegu mobilizatzeko eta gerra goraldi hau gelditzeko.

GERRARI EZ!

Otsailaren 6a, igandea, 12:00ean, Arriaga Plazan, BILBAO