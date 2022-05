–

Cientos de personas se han manifestado este domingo en el centro de Madrid contra el emérito, que visita el Estado español luego de una ausencia de dos años. Juan Carlos ha fijado residencia en Abu Dhabi, capital federal de los Emiratos Árabes Unidos.

Portando banderas republicanas y pancartas en las que se podía ver claramente “El Borbón, a prisión”, “Ni monarquía no cómplices”, “El borbón es un bribón”, “NO a la monarquía”, “Madrid no tiene rey”, cientos de personas manifestaban su repudio en Ópera, frente al Teatro Real y cerca del Palacio.

No a la monarquia corrupta. El Borbón a prisión.

Madrid no tiene rey.

República ya. pic.twitter.com/JRrduN4Twk — Asamblea Leganés por la República (@AmorLeganes) May 22, 2022

En la concentración

Hoy Domingo 22 Mayo

Pza. de Isabel II (Ópera)

¡NO A LA MONARQUÍA!

Quién acoge a un corrupto es cómplice de la corrupción#NOaLaMonarquía pic.twitter.com/rySD2dA1bp — Asociación La Guevara (@LaGuevaraTorre1) May 22, 2022

📸 Las instituciones y el pueblo no podemos seguir permitiendo la impunidad de Juan Carlos de Borbón y de la Jefatura del Estado. Por la radicalidad democrática,

NO A LA MONARQUÍA #NiMonarquiaNiComplices pic.twitter.com/D6krtGNssI — PCE – Puente Vallekas (@PCE_Vallekas) May 22, 2022

Un centenar de personas corean “No a la monarquía” o “Fuera Borbones” en la plaza Ópera de Madrid por el regreso del rey emérito a España. Pero en TV intentarán ocultar la realidad porque trabajan para la mafia. 🎥 @JLiebana3 pic.twitter.com/828CJ1jaD2 — Alianza Rebelde (@PrincipeRojo90) May 22, 2022

Todos contra la monarquía fascistas y corrupta.

Estaremos con la España democrática…, y en contra los de los herederos del criminal dictador…,

¡No a la Monarquía! https://t.co/FmrNH3TzEi — NORTH EUROPE,NORUEGA-BERGEN (@angelca41156147) May 22, 2022

No a la desigualdad. No a la impunidad. No al los restos del medievo. No a una familia ladrona. No a la monarquía. Por una España libre soberana popular en igualdad. ❤️💛💜 pic.twitter.com/sXJNv76jrs — IU Hortaleza🔻 (@IU_Hortaleza) May 22, 2022

Su partida fue motivada por numerosos y graves escándalos provocados por la comisión de delitos financieros -no penalizados en algunos casos por su inmunidad y en otros por la prescripción de los actos delictivos- que han tenido como resultado un más que opaco origen de su fortuna. Su salida del Estado español fue un intento desesperado del poder monárquico por no ahondar su ya deteriorada imagen de corrupción e inutilidad.

En esta vergonzosa visita para participar de unas regatas volvió burlarse de los habitantes de todo el territorio español. Avalado no obstante por algunos partidos políticos, prensa adicta y uno que otro/a tontuelo que no ha espabilado aún. Pues la cuestión es ésta: O eres cómplice de sus delitos o no tienes la menor conciencia de que al apoyarlo no hablas de la monarquía en sí misma nada más, sino de un corrupto que para más datos ja sido el rey de España durante décadas por obra y gracia del dictador Francisco Franco.