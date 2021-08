–

De parte de ANRed August 30, 2021 54 puntos de vista

Luego del cierre del Hotel Cacique Pismanta en San Juan, Federico Tonarelli, referente del Hotel Bauen y de la Federaci贸n Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), advirti贸 la necesidad de resolver el problema de la propiedad inmueble en estas experiencias: 芦cuando el Estado tiene la posibilidad de solucionar, no debe perder tiempo. Era vital tanto para ellos como para el Bauen tener solucionado esto de manera definitiva禄. Y a帽adi贸: 芦nosotros logramos votar una ley de expropiaci贸n, Macri la vet贸, y habr铆a que haber ido por la soluci贸n como m铆nimo del problema que tuvimos durante 17 a帽os, que fue la posibilidad permanente de desalojo禄. Como contraste positivo a los cierres, se ubica la experiencia de Pipinas Viva Ltda, un hotel que es propiedad de la municipalidad de Pipinas, fue cedido por la empresa Loma Negra y fue obtenido al 芦ganar una licitaci贸n p煤blica inversa禄. Por Mario Hern谩ndez.

La salida de los trabajadores y trabajadoras de Pismanta del inmueble y la ca铆da del hotel transcurri贸 con una larga agon铆a que finaliz贸 en junio pasado: 鈥渇ue sin violencia, de mutuo acuerdo. Est谩bamos muy alica铆dos, y encima, desde Barrick Gold usaron el hotel de campa帽a por el tema Covid. Se termin贸 una concesi贸n de 15 a帽os que nos hab铆a dado el gobierno provincial en 2006, y no se pudo continuar por cinco a帽os m谩s porque no cont谩bamos con el dinero suficiente para hacer las obras requeridas, no cont谩bamos con recursos para desarrollar nuevas instalaciones de luz, agua, etc茅tera鈥, explic贸 Nicol谩s, socio de la cooperativa.

Si bien no lograron cumplir con todos los requerimientos, en Pismanta hab铆an avanzado con algunos cambios cuando cre铆an que a煤n pod铆an salvar el emprendimiento: 鈥淟ogramos poner en todas las habitaciones del hotel televisores Led de 32 pulgadas, pusimos sommier; la cocina la reformamos toda con acero inoxidable. Esto fue en plena pandemia, no nos dejaban abrir el hotel sin eso鈥, agregaron desde la coordinaci贸n del hotel, y descartaron en principio que las 20 familias que compart铆an la gesti贸n de la cooperativa contin煤en en alg煤n emprendimiento de forma conjunta.

La vida de Pipinas

Como contraste positivo a los cierres, se ubica la experiencia de Pipinas Viva Ltda: 鈥淓n este momento estamos m谩s fortalecidos que nunca porque en 2017 pudimos firmar una renovaci贸n de contrato a 30 a帽os, sin tener que estar con el temor de la renovaci贸n cada cuatro. Es la primera vez que nos ponernos a planificar el negocio de verdad鈥, narr贸 Claudia D铆az, s铆ndica de la cooperativa.

D铆az subray贸 que el inmueble en el que gestionan el hotel fue obtenido es propiedad de la municipalidad de Pipinas, fue cedido por la empresa Loma Negra y fue obtenido al 鈥済anar una licitaci贸n p煤blica inversa鈥.

Pipinas logr贸 resistir los cuatro a帽os del gobierno de Macri y la pandemia, pero no sin dificultades: 鈥淭uvimos que cerrar el hotel de lunes a viernes, tenemos una deuda de luz que a煤n no podemos saldar y quedamos afectados. Pudimos gestionar algunos Salarios Sociales Complementarios (Potenciar Trabajo) y eso nos permiti贸 aguantar los tarifazos y la baja del calendario tur铆stico鈥.

La s铆ndica destac贸 que en tiempos de cuarentena lograron aprovechar para 鈥減intar el hotel con un subsidio de la municipalidad, y acordamos con el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) para alojar a la selecci贸n nacional de Taekwondo, una burbuja deportiva que nos permiti贸 abrir el hotel y sostener los puestos de trabajo鈥.

Adem谩s, en noviembre pr贸ximo ser谩 sede del Primer Encuentro de 鈥淢ujeres Muralistas鈥, en el marco del Museo de Cielo Abierto de Murales, donde exhibieron recientemente obras de Seraf铆n, vecino del pueblo que ilustr贸 el 煤ltimo libro del 鈥淚ndio鈥 Solari: La vida es una misi贸n secreta.

Turismo en red, turismo socio-comunitario

鈥淓n 2010 nos conocimos con el Bauen, Pismanta, otros hoteles de Mendoza, de Rosario; muchos fueron cerrando por distintas problem谩ticas. Quisimos construir la Red de Hoteles cooperativos, pero todo el esfuerzo fue a pulm贸n y nunca logramos instalar al turismo cooperativo鈥, reconoce D铆az quien, sin embargo, reivindica los principios del turismo comunitario: 鈥淣o lo concebimos como el tradicional, que viene, invierte y se la lleva; nosotros priorizamos el arraigo, generamos pertenencia, y buscamos que los servicios los preste la propia comunidad. Las mermeladas y las pastas de nuestro hotel las hacen cocineras de nuestro pueblo, ac谩 hay trabajo autogestionado y emprendimientos familiares鈥.

Pipinas Vive es parte del programa 鈥Pueblos Tur铆sticos鈥 en provincia de Buenos Aires, en el que participan m谩s de 30 localidades del distrito; y participa de la Incubadora de Turismo socio-solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

La disputa por la subsistencia de los emprendimientos hoteleros cooperativos no ha sido ni contin煤a siendo sencilla, y para Tonarelli, la disputa sigue estando en la forma de pensar y reconocer al sector: 鈥淒e una vez nos tienen que tomar como lo que somos: generadores de trabajo genuino, promotores de una gesti贸n democr谩tica y participativa; defensores de la producci贸n nacional, la distribuci贸n equitativa y la reinversi贸n absoluta de todo el excedente. Ojal谩 las nuevas experiencias que se dediquen a la hoteler铆a cooperativa tengan solucionadas estas cuestiones鈥.