March 5, 2023

El CIE de Aluche (Madrid) comunic贸 el pasado viernes 13 de enero su cierre durante cinco meses para la realizaci贸n de obras. En un comunicado conjunto, m煤ltiples organizaciones sociales han aprovechado dicha situaci贸n para volver a denunciar la realidad de dichos centros e insistir en que la 煤nica alternativa para garantizar la dignidad y el respeto a los derechos de las personas encerradas en ellos, es su cierre definitivo. En el comunicado se deja bien claro que aunque se aplicaran todas las medidas y recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, los jueces a cargo del control del CIE, asociaciones, etc., y se llevaran a cabo realmente todas las modificaciones estructurales necesarias (pues dichas obras no resuelven las deficiencias denunciadas desde su apertura sino que van dirigidas a aumentar el encierro y aislamiento), la privaci贸n de libertad en un CIE ser谩 siempre un abuso fruto del racismo estructural. Adem谩s, como resulta inevitable, el cierre del centro del Estado con mayor capacidad y el 煤nico que contaba con un m贸dulo espec铆fico de mujeres, ha tenido toda una serie de efectos como, por un lado, el traslado, la puesta en libertad o la expulsi贸n acelerada de las personas all铆 encerradas, pues hasta el d铆a anterior a su cierre temporal hubo internamientos de nuevas personas, y, por el otro, la apertura de un m贸dulo para mujeres en el CIE de Zona Franca, Barcelona.

El CIE de Aluche, desde su apertura, ha sido escenario de m煤ltiples episodios de lucha de los propios internos. Durante este tiempo, se han sucedido motines, huelgas de hambre, actos de desobediencia, etc., que han evidenciado abusos y condiciones internas, y han obligado a las autoridades a tomar medidas, nunca suficientes, pues el problema radica en la propia existencia del CIE, un espacio gestionado por el Ministerio de Interior, a trav茅s de la Direcci贸n General de Polic铆a, en el cual se priva de libertad a personas por encontrarse en una situaci贸n administrativa irregular, para proceder a su expulsi贸n, aunque aproximadamente la mitad de las expulsiones no se ejecuta por unos u otros motivos, es decir, los propios centros no cumplen con el supuesto objetivo para el que fueron creados. Pero, realmente, subyace otros intereses que justifican su continuidad, principalmente el disciplinamiento de la poblaci贸n migrante, a trav茅s del mantenimiento de una amenaza constante. Los CIEs operan como generadores de determinado orden social a trav茅s del miedo. No es casual que muchas de las gestiones administrativas que se ve obligada a realizar una persona migrante se realicen en la comisar铆a situada junto al CIE. El impacto del encierro y de la amenaza de la expulsi贸n es indudablemente considerable en las personas encerradas. A una pregunta parlamentaria de EH Bildu, el Ministerio de Interior reconoci贸 la muerte de nueve personas en estos centros desde 2006, cuatro de ellas por suicidio, el 煤ltimo en 2022 en el CIE de Aluche. Aunque en dicho recuento no figura Mohamed Bouderbala, fallecido en Archidona (M谩laga) en 2017, por encontrarse encerrado en el Centro Penitenciario M谩laga II, pese a que instalaciones de dicho centro estuvieran sirviendo para cumplir dicha funci贸n.

Adem谩s, en los d铆as previos al cierre, m谩s de cinco personas encerradas denunciaron haber sufrido agresiones por parte de la Polic铆a. Esta denuncia conjunta dio lugar a la visita del Defensor del Pueblo el d铆a anterior al cierre. Una reforma en las instalaciones, aunque fuera dirigida con un fin garantista, no va a acabar con la problem谩tica estructural de abusos, agresiones y vulneraciones de los derechos m谩s elementales.

En Barcelona, tras la apertura del m贸dulo de mujeres, el movimiento antirracista se ha movilizado para denunciar que ya hay mujeres encerradas en 茅l, hasta 12 cuando escribimos este art铆culo, para conocer sus condiciones de encierro y para frenar su expulsi贸n. En un comunicado conjunto de m煤ltiples colectivos, se se帽ala a los CIEs como 鈥una de las m谩ximas expresiones del sistema capitalista colonial que jerarquiza la vida de las personas, humaniza a unas y deshumaniza a otras鈥, adem谩s de subrayar la intensificaci贸n de los discursos racistas que normalizan y legitiman violencias contra las personas migradas y refugiadas (persecuciones, identificaciones racistas, asesinatos, explotaci贸n, encarcelamiento, criminalizaci贸n de colectivos, etc.). 鈥Exigimos no solo su cierre definitivo, sino la derogaci贸n de la ley de extranjer铆a, ya que es uno de los mecanismos legales que permite y legitima tales violencias estructurales racistas鈥.

Por 煤ltimo, aunque a d铆a de hoy el CIE de Aluche sea el m谩s grande del Estado, en 2020, el Ministerio de Interior aprob贸 la construcci贸n en Algeciras de un centro que duplicar谩 en plazas al CIE de Madrid, con financiaci贸n de FRONTEX. A pesar de contar con un partido en el Gobierno del pa铆s que presuntamente defiende el cierre de estos centros, la legislatura concluir谩 con un n煤mero r茅cord de plazas proyectadas. La pol铆tica migratoria del PSOE, encabezada por Marlaska, quien no ha tenido reparos en justificar lo acontecido en Melilla, no ha sido un motivo suficiente para levantarse de la mesa, dejando claro el compromiso con las personas migrantes en la agenda pol铆tica de la izquierda parlamentaria.