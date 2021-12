CINCO AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE CONCHA SERRANO

–

De parte de Paco Salud December 11, 2021

CINCO A脩OS DEL FALLECIMIENTO DE CONCHA SERRANO

Nos deja Concha Serrano: palabras y reconocimiento en su

memoria

El 12 de diciembre 2016 nos abandonaba Concha Serrano, y con

ella una mujer excepcional e ind贸mita luchadora libertaria.

Joven se afilia a la CNT, joven como otros/as tantos/as de

sus coet谩neos compa帽eros/as, participa y vive la 茅poca de la efervescencia

libertaria, y 鈥渓a furia鈥 de aquellos r铆os rojinegros que desembocaban en

cualquier rinc贸n, construyendo resistencias y confrontando con aquellos 煤ltimos

suspiros prolongados del r茅gimen militar, socio y amigo de las herramientas

medievales y hom贸nimo del genocidio. Pero Concha es joven, ella y sus compas

son la nueva savia que brota por Madrid levantando sus adoquines,

reconstruyendo las ruinas de una organizaci贸n que fue horriblemente

represaliada, y no ignora esto, es m谩s, lo usa como una armadura que quiz谩 ella

no pod铆a imaginar, la acompa帽ar铆a hasta el 煤ltimo de sus d铆as.

Ateneos libertarios, locales sindicales de la CNT,

bibliotecas y espacios asociativos se extend铆an por aquel Madrid de los 70, los

hogares de una gran familia libertaria que se reencuentra en su m谩xima

expresi贸n tras m谩s de tres d茅cadas. Viejos, jubiletas, exiliadas, curritos,

hippies, estudiantes y hasta alg煤n 鈥渉ipster鈥 de los 鈥渁ut茅nticos鈥 hac铆an temblar

sobre sus pasos, la inquina de una ciudad, corona de los verdugos.

驴Y d贸nde no estuvo Concha? Qu茅 rinc贸n o qu茅 lugar no fue

transitado por ella, que 鈥渕ovida鈥 no se 鈥渃omer铆a鈥 de lleno, a veces incluso

hasta rozando la cuchilla, de s铆, aquellos/as verdugos/as de la DGS. Mierda, en

no tantas ocasiones fueron cazados por esas 鈥渃ucarachas asesinas鈥, pero se

sobrepon铆an. De nuevo en pie, la pe帽a de la COPEL estaba amotinada en

Carabanchel, otras tantas compas del 鈥渟indi鈥 com铆an talego, otros tantos se

curaban de las heridas de aquellos salvajes piquetes de la lucha sindical en el

tajo, con la bandera de la CNT, por supuesto. Agust铆n Rueda fue asesinado

brutalmente, de nuevo otra vez, por los verdugos en la prisi贸n de Carabanchel.

El mitin de San Sebasti谩n de los Reyes, y otras tantas militancias

confederales: el V Congreso, el Caso Scala, su Sindicato de Ense帽aza, la

escisi贸n y otros tantos hechos de la cartograf铆a confederal de aquellos a帽os,

en los que Concha estuvo y particip贸 activamente.

En el Ateneo Libertario de Villaverde, el local de la CNT,

al que Concha llega tras la recuperaci贸n de este emblem谩tico espacio de

Patrimonio Sindical, en el 1潞 Mayo de 1980. Milita en CNT y Mujeres Libres,

adem谩s del proyecto cooperativo, la escuela 鈥淧eque帽o/a compa帽ero/a鈥. Casi tres

d茅cadas de militancia en este local, que reun铆a y acog铆a sus sensibilidades

pol铆ticas, desde diferentes espacios, y tambi茅n en estrecha colaboraci贸n con

las entidades sociales y vecinales de Villaverde, y con la diversidad de grupos

y colectivos que han habitado durante a帽os el Ateneo Libertario.

Ah, no lo dud茅is, en todos esos rincones y en esas

callejuelas de este viejo Madrid, siempre estuvo acompa帽ada de sus dos aliados

ideol贸gicos, el anarquismo y el feminismo, este 煤ltimo impregnaba todo lo que

en esencia era Concha, una Mujer Libre. Particip贸 de la reconstrucci贸n de

Mujeres Libres, y milit贸 en esta organizaci贸n, en el grupo de Madrid hasta su

deconstituci贸n a finales de los 2000. Concha era alma y esp铆ritu feminista, de

esas Mujeres Libres que llevaban lo libertario a otros espectros y espacios del

movimiento feminista en Madrid, contagiando e influyendo y tejiendo redes con

otras tantas feministas. Portaba el feminismo en la pr谩ctica totalidad de sus

an谩lisis y discursos en espacios mixtos (el sindicato y otros movimientos

sociales) donde las resistencias a la cuesti贸n del g茅nero son si cabe m谩s

complejas y tambi茅n m谩s duras.

La huella que nos deja Concha est谩 inserta en las calles de

Madrid, la ciudad que tantas y tantas causas e ideales la hicieron protestar

por sus calles, transitar espacios y lugares libertarios, participar en

sensibilidad con otros movimientos, todos ellos de causa com煤n: la libertad.

Esta breve semblanza, no es m谩s que una pincelada a toda su intensa

y rica trayectoria libertaria en Madrid. Es un reconocimiento a quien, con un

sentido de la solidaridad excepcional, siempre estuvo ah铆, en primera fila.

Nunca le gust贸 pasar desapercibida, era din谩mica, propositiva, y entusiasta,

tomaba partido porque nunca la gustaron las gradas. Concha siempre alzaba el

pu帽o ante las adversidades, o 驴acaso alguna vez lo baj贸?

En tu recuerdo y en tu memoria, va por ti, Concha. 隆Salud!

Federaci贸n Comarcal Sur

CNT-AIT Puerto Real

Diciembre 2021