–

De parte de La Haine March 17, 2021 227 puntos de vista

Nota de edici贸n:

Esquema y transcripci贸n de la intervenci贸n del autor en un encuentro celebrado en Barcelona el 10 de junio de 2006 con el t铆tulo 鈥淐omunismos. Un balance del siglo XX鈥. La organizaci贸n corri贸 a cargo de El Viejo Topo, Espai Marx, la Associaci贸 Catalana d鈥橧nvestigacions Marxistes (ACIM) y la Fundaci贸n de Investigaciones Marxistas (FIM), en el marco de la exposici贸n 鈥淧ostcapital鈥 ubicada en el Palau de la Virreina.

Adem谩s de Francisco Fern谩ndez Buey, la jornada cont贸 con la participaci贸n de Georges Labica, Domenico Losurdo, Alejandro Andreassi, Jos茅 Luis Mart铆n Ramos, Giaime Pala, Joaqu铆n Miras, Joan Tafalla e Iv谩n de la Nuez.

Las notas al pie de p谩gina son del editor.

—-

Esquema[1]

I

Por qu茅 un campesino mongol de 1918 se hace comunista y lo sigue siendo hasta la muerte a pesar de todas las tragedias vividas en el 鈥渟iglo breve鈥: comunismo e historia de los an贸nimos.

Sobre las implicaciones de 鈥淟a revoluci贸n contra El Capital鈥漑2] en un oc茅ano de campesinos: comunismo = soviets m谩s electrificaci贸n. Visto desde abajo: 鈥渘uestros soviets, sus tractores鈥.

II

Por qu茅 un t茅cnico ruso de provincias se hace comunista, inventa una utop铆a luxemburguista llamada Chevengur[3] y muere en el olvido durante el estalinismo: o de c贸mo el comunismo hizo ilustrados a campesinos analfabetos secularmente oprimidos y sumisos.

El caso Plat贸nov.

Sobre el comunismo como ilusi贸n: cuando los hijos de los proletarios y de los campesinos pobres se hicieron t茅cnicos e ingenieros.

III

Por qu茅 un joven intelectual burgu茅s dostoievskiano, hijo de un banquero h煤ngaro, con el alma dividida como Fausto, se hace comunista y sigue siendo comunista, a pesar de los pesares (fracaso de la revoluci贸n h煤ngara, estalinismo, intervenci贸n sovi茅tica en Budapest, destierro, etc) hasta 1970, diciendo que hay que volver a empezar: el comunismo y la conciencia de clase vista desde fuera de la clase.

Sobre las maletas de Luk谩cs: idealismo y materialismo en el comunismo[4].

IV

Por qu茅 un l贸gico espa帽ol, falangista en su juventud, se hace comunista en 1954 y muerte como comunista en 1985 proponiendo una revisi贸n radical del concepto de comunismo: comunismo, democracia radical y eco-comunismo.

Y por qu茅 un poeta, cristiano de verdad, deja de ir a misa, se pone a defender la filosof铆a de la liberaci贸n dialogando con los te贸logos y se hace comunista en los 80 cuando la mayor铆a de los comunistas dejaban de dar nombre a 鈥渓a cosa鈥 y volv铆an a la 鈥渃asa com煤n鈥.

Los casos de Sacrist谩n y Valverde.

Sobre la complicaci贸n de las relaciones entre la democracia y comunismo, ciencia y proletariado, marxismo y cristianismo en la Europa del Sur que conoci贸 distintas variantes del fascismo en el siglo XX: la particularidad de Italia, Espa帽a, Grecia y Portugal.

V

Por qu茅 un l贸gico ruso lucha contra Stalin en su juventud, escribe la s谩tira m谩s potente sobre el comunismo realmente existente en los setenta, reivindica el comunismo en los noventa y, sin ser marxista, defiende la historia del comunismo hasta 2006: comunismo y occidentalismo ahora.

El caso Zinoviev[5].

Sobre s谩tira y l贸gica en el comunismo del siglo XX.

Sobre el problema de la no-contemporaneidad y la traducibilidad de los lenguajes en el comunismo internacionalista[6].

Sobre decir la verdad a destiempo: la tragedia del eurocomunismo y la tragedia de la perestroika gorbachoviana.

***

Transcripci贸n

Voy a empezar con dificultades porque uno se tiene que poner sentimental. Muchas gracias Miguel [Candel] por tus palabras[7].

Gracias a los organizadores. Tiene mucho m茅rito organizar hoy en d铆a una jornada sobre el comunismo en un mundo como este en el que estamos.

Lo primero que tengo que hacer es pedir perd贸n porque contra lo que es mi costumbre no he tenido tiempo para escribir lo que voy a decir y como ver茅is me voy a limitar a unas cuantas calas que son algo as铆 como un esquema o como unas pocas secuencias cinematogr谩ficas[8] para contribuir a algo que me parece que falta o que est谩 por escribir.

Hace cierto tiempo que vengo diciendo que a m铆 me parece que est谩 por escribir el libro blanco del comunismo[9]. Se han escrito varios libros negros del comunismo pero est谩 por escribir el libro blanco del comunismo, que no tiene por qu茅 ser una historia hagiogr谩fica de lo que ha sido el socialismo realmente existente y el movimiento comunista a lo largo del siglo XX.

No siendo historiador obviamente no tengo la pretensi贸n de escribirlo. Y adem谩s, por lo que he dicho antes sobre el tiempo, lo 煤nico que puedo hacer ahora es proponer unas cuantas calas en la historia del comunismo del siglo XX en la idea esta de escribir alg煤n d铆a el libro blanco del comunismo, muy en la l铆nea de lo que Domenico [Losurdo] ha dicho en la 煤ltima parte de su intervenci贸n, lo que la tradici贸n llamaba proceso de aprendizaje.

Me parece que la idea que tendr铆a que dominar a la hora de escribir el posible libro blanco del comunismo tendr铆a que ser la de poner en primer plano la historia de los an贸nimos, es decir, de las gentes de abajo que han luchado por el comunismo y la democracia a lo largo del siglo XX, que no tienen nombres y apellidos, aunque sabemos que los tienen, y cuya voz pr谩cticamente ha desaparecido en la historias que habitualmente se cuentan.

Para las secuencias cinematogr谩ficas de esta pel铆cula que os voy a contar, creo que la orientaci贸n podr铆a ser una combinaci贸n entre el tono 茅pico de Novecento y el tono humor铆stico de Good Bye, Lenin[10]. Creo que si consigui茅ramos juntar esos dos tonos en la construcci贸n de una pel铆cula que fuera la historia del comunismo como historia de los an贸nimos del siglo XX har铆amos un gran favor a lo que puede ser el di谩logo intergeneracional entre las gentes que durante d茅cadas han luchado por el comunismo en el siglo XX y los j贸venes que, sin utilizar la palabra la mayor parte de las veces, tienen en la cabeza y en el coraz贸n algo parecido en muchos pa铆ses del mundo de hoy.

La primera secuencia de esta pel铆cula que os quiero contar intentar铆a responder a una pregunta que ya tiene algo de humor铆stico si quer茅is, pero de humor serio: 驴por qu茅 un campesino mongol de 1918 se hace comunista y lo sigue siendo hasta su muerte a pesar de todas las tragedias vividas en el siglo XX? Este ser铆a el primer punto de una secuencia de la historia de los an贸nimos comunistas en el siglo XX.

Creo que responder a esa pregunta 鈥撀縫or qu茅 un campesino mongol se hace comunista en 1918 y lo sigue siendo, a pesar de todo, hasta su muerte?鈥 es la mejor manera de responder a un reto que se plante贸 Antonio Gramsci en 1918 y que, desde mi punto de vista, fue muy importante, esta idea suya de que la revoluci贸n rusa hab铆a sido no solo una revoluci贸n contra el capital, es decir, contra el capitalismo, sino tambi茅n una revoluci贸n contra El Capital, libro de Marx.

He estado dando vueltas durante mucho tiempo en mi vida a este asunto de la comprensi贸n de lo que Brecht y Benjamin[11] llamaban, all谩 por los a帽os 30, refiri茅ndose a lo que estaba pasando en la Uni贸n Sovi茅tica, con aquella expresi贸n de 芦lo que hay all铆 es un pez cornudo鈥漑12], una especie de construcci贸n extra帽a de la naturaleza.

Y de esta primera secuencia de la pel铆cula podr铆amos decir que es un documental de hoy en d铆a. No me lo invento, es algo que podr铆a verse. Aparece un reportero de la BBC de Londres que est谩 haciendo un documental en los pueblos de la antigua Uni贸n Sovi茅tica hablando con gente mayor que todav铆a vive, que vivi贸 la revoluci贸n, y le pregunta a un campesino mongol: 驴y ustedes por qu茅 se hicieron comunistas?

Y entonces el campesino mongol, que tiene casi 90 a帽os, probablemente ahora ya est茅 muerto, contesta diciendo: 芦Fue muy sencillo. En 1918 llegaron unas gentes de Mosc煤 aqu铆 a la aldea y nos dijeron: se ha acabado la era del capitalismo, se ha acabado la era del zarismo y el absolutismo, empieza la nueva era del comunismo禄. Y nosotros, dice el campesino mongol, le preguntamos: 芦y eso del comunismo, 驴qu茅 es, qu茅 es esa nueva era?禄.

Y los que vinieron de Mosc煤 nos dijeron: 芦comunismo quiere decir vivir en com煤n, trabajar la tierra en com煤n, producir en com煤n, consumir los productos de la tierra en la comunidad, y hacer eso a la altura del siglo XX quiere decir tambi茅n trabajar la tierra con los tractores que se necesitan para trabajar mejor, etc. etc.禄

Y entonces dice el campesino mongol: 芦nos hicimos todos comunistas enseguida. Porque lo primero, lo de vivir, lo de trabajar la tierra en com煤n, es lo que hab铆amos hecho siempre durante nuestra vida, y lo segundo, lo de los tractores, nos los iban a traer ellos de Mosc煤. O sea que perfecto.禄

Yo creo que esto es mucho m谩s que una an茅cdota. Es la mejor manera pl谩stica posible de explicar por qu茅 acaba triunfando una revoluci贸n socialista en un oc茅ano de campesinos y qu茅 quer铆a decir realmente aquello de que el comunismo era soviets m谩s electrificaci贸n. Como dijo el campesino mongol, le traduzco yo a nuestro lenguaje si quer茅is, 芦nosotros ponemos los soviets, vosotros pon茅is los tractores禄.

Esto a m铆 me parece que es algo que sigue valiendo todav铆a para hoy [2006], que es una secuencia que ver铆an con mucha identificaci贸n la mayor铆a de los campesinos y proletarios de Latinoam茅rica que hoy en d铆a tienen que ver con el movimiento de los sin tierra, que tienen que ver con la soberan铆a alimentaria, que tienen que ver con V铆a Campesina, etc.

Segunda secuencia: 驴por qu茅 un t茅cnico ruso de provincias se hace comunista, inventa una utop铆a luxemburguista [13] que est谩 contenida en un relato, desde mi punto de vista excelente, que se llama Chevengur, y muere en el olvido durante el estalinismo? Esta secuencia cinematogr谩fica tendr铆a que explicar c贸mo el comunismo hizo ilustrados a campesinos analfabetos secularmente oprimidos y sumisos. La saco de este relato llamado Chevengur de un escritor ruso llamado Plat贸nov, hoy muy apreciado, olvidado durante mucho tiempo, que me parece muy representativo, en la l铆nea de lo que dec铆a Domenico Losurdo, de lo que ha representado para mucha gente el comunismo en los a帽os 20 y 30 del pasado siglo.

Es muy dif铆cil hacerse a la idea, s贸lo por la v铆a explicativa, de c贸mo en ese oc茅ano de campesinos la revoluci贸n rusa abre la posibilidad, por primera vez en la historia, de que hijos de campesinos y de proletarios empiecen a tener eso que inicialmente se llam贸 una formaci贸n profesional, para luego tener una formaci贸n estrictamente t茅cnica. Este Plat贸nov y sus personajes son la representaci贸n exactamente de eso, de c贸mo un mundo empieza a transformarse. Con el a帽adido de que adem谩s ese es un mundo en torno a un personaje que es tambi茅n un an贸nimo de la Rusia de los a帽os 20 y 30, un an贸nimo que tiene una verdadera pasi贸n amorosa por Rosa Luxemburg. Es una constante de esta utop铆a llamada Chevengur.

Relaciono eso, y creo que hay que relacionarlo, con lo que fue el comunismo como ilusi贸n, el comunismo como ilusi贸n para muchas gentes de abajo que lo 煤nico que hab铆an conocido era, fundamentalmente, el analfabetismo, el hambre, el absolutismo, el despotismo, el maltrato, el racismo, etc. etc.

Esa ser铆a me parece a m铆 la segunda secuencia de la pel铆cula que os cuento basada en una historia de los a帽os 20 y 30.

La tercera secuencia intentar铆a responder a la pregunta de por qu茅 un intelectual burgu茅s, hijo de un banquero, con el alma dividida como Fausto, se hace comunista entre 1918 y 1920, y a pesar de los pesares, es decir, a pesar del fracaso de la revoluci贸n en varios lugares de Europa (tambi茅n en Hungr铆a), a pesar del estalinismo, a pesar de la intervenci贸n sovi茅tica en Budapest, obviamente estoy pensando en Luk谩cs[14], sigue siendo comunista hasta 1970 y se muere pr谩cticamente diciendo que hay que volver a empezar[15].

Y aqu铆 la moraleja o la historieta ser铆a el comunismo y la conciencia de clase vista desde fuera de la clase pero con identificaci贸n desde fuera de la clase obrera con los an贸nimos.

Esta podr铆a ser una historia, una secuencia cinematogr谩fica breve, parecida aunque en el 谩mbito del realismo a lo que ha hecho el 煤ltimo Greenaway con lo de Las maletas de Tulse Luper. Las maletas de Luk谩cs son algo parecido. Luk谩cs es un tolstoieskiano en 1917 que est谩 obsesionado con la idea de que del mal puede salir el bien y es inicialmente as铆 como el joven Luk谩cs ve el leninismo, estando escribiendo apasionadamente sobre Dostoievski.

La historia dice que nada menos que el 7 de noviembre de 1917 ese Luk谩cs dostoievskiano, con el alma dividida como Fausto, mete en una maleta el manuscrito que est谩 escribiendo sobre Dostoievski, lo deposita en la sucursal del Deutsche Bank de Heidelberg, y no vuelve a hablar nunca jam谩s a nadie, ni siquiera a su segunda se帽ora con la que vivi贸 much铆simas a帽os, sobre el manuscrito que deja en aquella maleta, a pesar de que se sabe, por la reconstrucci贸n hist贸rica del asunto, que en los a帽os 30, siendo funcionario de la Internacional dig谩moslo as铆, Luk谩cs vuelve a Heidelberg, renueva el dep贸sito de la maleta que ha dejado all铆, y sigue sin decir nada a nadie hasta que finalmente despu茅s de su muerte se descubre lo que hab铆a all铆.

Se descubre, vamos a decirlo as铆, una parte de la historia del comunismo que se identifica con los an贸nimos, con el dostoievskiano que se ha hecho leninista y que adem谩s habiendo sido cr铆tico como fue del estalinismo, pr谩cticamente se muere despu茅s de contestar a las preguntas aquellas 鈥搎ue la mayor铆a conocer茅is de las Conversaciones con Luk谩cs[16]鈥 diciendo nada menos: ahora estamos, y cuando digo ahora quiero decir 1970 aproximadamente, en una situaci贸n muy parecida a aquella en la que estuvieron los socialistas ut贸picos de antes de 1848. Hay que volver a empezar a pesar de todo y hay que volver a empezar con una idea de comunismo y de democracia, autocr铆tica, etc. etc.

Esa ser铆a la tercera secuencia que nos obliga, desde mi punto de vista, a reflexionar acerca de eso que hemos llamado idealismo y materialismo. Podr铆a ser que la historia positiva del comunismo del siglo XX tenga que aceptar que se puede ser, al mismo tiempo, materialista ontol贸gico, materialista en el plano filos贸fico, y por otra parte idealista moral, y eso tiene much铆simo que ver, desde luego, tanto con la perspectiva del an贸nimo del Chevengur de Plat贸nov como con la perspectiva del dostoievskiano que est谩 cambiando de clase.

La cuarta secuencia, para seguir con esa pel铆cula, me la imagino poniendo a dialogar ah铆, fantasiosamente, a un l贸gico espa帽ol que fue falangista en su juventud, que se hace comunista en 1954, que muere como comunista en 1985, y que muere adem谩s como comunista proponiendo una revisi贸n radical del concepto de comunismo.

Eso nos lleva a la reflexi贸n sobre comunismo, democracia radical y ecocomunismo. Y poni茅ndolo a dialogar en esta secuencia cinematogr谩fica con otro personaje interesant铆simo de la vida de esta ciudad [Barcelona] que fue un poeta, cristiano de verdad, que deja de ir a misa, que se pone a defender la filosof铆a de la liberaci贸n dialogando cr铆ticamente con los te贸logos de la liberaci贸n latinoamericana y que se hace comunista en los ochenta cuando la mayor铆a de los comunistas dejaban ya de dar nombre a la cosa y volv铆an aquello de la casa com煤n. Sacrist谩n[17] y Valverde[18], dos de los que en esta ciudad han llevado m谩s en el coraz贸n la identificaci贸n con los an贸nimos. Sacrist谩n lo ha dicho expl铆citamente鈥 y Valverde tambi茅n.

Y en ese di谩logo yo creo que podr铆an salir muchas cosas interesantes desde un punto de vista no solo cinematogr谩fico, sobre la complicaci贸n de las relaciones entre democracia y comunismo, pero tambi茅n entre ciencia y proletariado, sobre marxismo y cristianismo en la Europa del Sur que conoci贸 distintas variantes del fascismo en el siglo XX, y para hablar a fondo de la particularidad de Italia, Espa帽a, Italia, Grecia y Portugal en esta historia del comunismo que pueda contribuir a lo del libro blanco.

Dig谩moslo as铆: los maestros y los an贸nimos, los maestros que al contrario de la evoluci贸n de la mayor parte de la gente que hemos conocido, vamos a decirlo as铆, tienen la evoluci贸n contraria. Valverde dec铆a de s铆 mismo que era sobrevenido a eso del comunismo. Probablemente no era un sobrevenido, muy probablemente no era un sobrevenido, y esto nos deber铆a hacer reflexionar sobre un asunto que en esta pel铆cula es importante, que es el asunto de la relaci贸n entre marxismo comunista y eso que podr铆amos llamar religaci贸n. O dicho de otras formas, 驴por qu茅 鈥搚 esto es una de las cosas que tendremos que explicar tambi茅n a los m谩s j贸venes鈥, por qu茅 se han mantenido mejor en la defensa del comunismo personas que ten铆an una creencia profunda, no necesariamente religiosa en el sentido estricto de la palabra, pero que tienen una convicci贸n de la religaci贸n importante?

Fue obviamente el caso de Valverde y de ah铆 el inter茅s del di谩logo de 茅ste con otro que tambi茅n se mantuvo comunista en un sentido cr铆tico desde el otro lado, desde la otra perspectiva, desde la perspectiva laica, cient铆fica, del l贸gico que tiene una concepci贸n plenamente cient铆fica de lo que ha sido el asunto pero que al mismo tiempo escribi贸 tambi茅n sobre la ra铆z profunda en cierto modo religiosa de lo que ha sido el comunismo como movimiento a lo largo de la historia del siglo XX19.

Y acabar茅 la secuencia con otro raro, otro exc茅ntrico, otro extra帽o, precisamente por lo llamativo que es y por lo que rompe con lo que ha sido la evoluci贸n general de los intelectuales en el siglo XX.

驴Por qu茅 un l贸gico ruso que luchaba contra Stalin, hasta el punto de que seg煤n nos ha contado en algunas de sus obras lleg贸 a atentar o intent贸 atentar contra 茅l en su juventud, escribe luego la s谩tira m谩s potente sobre el comunismo realmente existente que uno pueda leer que, en mi opini贸n, es el libro que se titul贸 Cumbres abismales[20] de Alexander Zinoviev y luego, despu茅s de haber vivido en Alemania y en Francia, y de haber conocido lo que era, lo que fue el capitalismo, el occidentalismo, etc, sin ser marxista, porque nunca fue marxista, defiende la historia del comunismo hasta su muerte en el a帽o 2006?

Eso obliga obviamente a reflexionar sobre la relaci贸n entre comunismo y occidentalismo ahora, y sobre la importancia que puede tener la relaci贸n entre s谩tira y l贸gica a la hora de contar la historia del comunismo a los m谩s j贸venes. Pero sobre todo esa secuencia permitir铆a reflexionar acerca de un asunto que, desde mi punto de vista, es clave para explicar la historia del comunismo como ilusi贸n y como tragedia, que es un problema tambi茅n muy gramsciano, el problema de la no contemporaneidad, la dificultad de la traducibilidad de los lenguajes en el comunismo internacionalista.

Creo que Gramsci hacia 1924, despu茅s de haber visto la intervenci贸n de Lenin en el IV Congreso la III Internacional, vio esto muy claro. Somos internacionalistas, somos comunistas todos, pero tambi茅n somos unos rusos, otros alemanes, otros italianos, otros espa帽oles o catalanes, etc y c贸mo nos comunicamos, y c贸mo traducimos los grandes conceptos del comunismo. Gramsci vio esto muy bien y creo que la secuencia acerca de este l贸gico que al contrario de tantos otros hace la historia al rev茅s, vamos a decirlo as铆, primero la s谩tira para luego defender la importancia del sentimiento de comunidad y lo que ha representado el comunismo en la historia del siglo XX, permite reflexionar sobre eso.

Solo un apunte: 驴significaba lo mismo el t茅rmino ruso soviet que el t茅rmino italiano consiglio, que el termino alem谩n Rat, que el t茅rmino espa帽ol consejo, etc? Muchas de las cosas, de las grandes discusiones que ocurrieron esos a帽os hasta los cuarenta seguramente del siglo XX, acerca del consejismo, de la democracia radical, obrera, etc. tiene precisamente que ver con la dificultad de traducci贸n de los t茅rminos de un lenguaje a otro lenguaje, mejor dicho, de unas lenguas a otras lenguas, compartiendo el mismo lenguaje de la emancipaci贸n y de la liberaci贸n.

Y eso nos llevar铆a a una broma que Zinoviev en sus 煤ltimos a帽os ha explicado varias veces y que a m铆 me parece que es interesante para recuperar en esta pel铆cula que os estoy contando no solo el tono 茅pico sino tambi茅n el tono humor铆stico, que es ese chiste, contado muchas veces por las calles de Mosc煤 a finales de los a帽os 90 (que se atribuye a los an贸nimos, porque los chistes siempre son cosas de an贸nimos), que dice que 芦de todas las mentiras que nos contaron los comunistas, y nos contaron varias mentiras, hab铆a una que era verdad: el capitalismo es peor禄. Y eso es exactamente lo que est谩n viendo desde abajo, en el momento actual, los an贸nimos y los proletarios del mundo en el que estamos.

Esta pel铆cula que me he inventado no son m谩s que unas secuencias 鈥損odr铆an ser otras muchas, los mencionados sin duda podr铆an ser otros鈥, tiene un gran defecto que no puedo dejar de decir para terminar: si estuviera aqu铆 presente mi mujer y compa帽era [Neus Porta[21]], seguro que en este momento me estar铆a ya diciendo: 芦Vaya, otra pel铆cula s贸lo para hombres禄. Y me he dado cuenta de que, efectivamente, me ha salido otra pel铆cula s贸lo para hombres[22].

As铆 que aprovecho que el estar en el uso de la palabra para pediros perd贸n por haberos contado una pel铆cula solo para los hombres y tambi茅n para decir perd贸n en nombre de los organizadores porque os hemos organizado, como se ver谩 aqu铆 y se ver谩 esta tarde, una pel铆cula solo para hombres[23].

Coloquio

Por lo menos dir茅 algo brevemente acerca de dos cosas que tienen que ver, a las que se me ha aludido directamente, lo de conectar con las nuevas generaciones y lo del poder y el gobierno.

Lo de conectar con las nuevas generaciones yo creo que siempre ha sido un problema. Lo es hoy pero lo ha sido tradicionalmente.

A m铆 me parece que hay dos criterios b谩sicos. El primero es escuchar. Normalmente en nuestra tradici贸n, en la tradici贸n comunista tal como yo la conozco, la relaci贸n entre viejos y j贸venes, o maduros y j贸venes, ha sido una tradici贸n basada en la idea de que transmitimos ense帽anzas, transmitimos experiencias, y que los j贸venes tienen mucho que aprender de nosotros. Y se ha escuchado poco, muy poco. Desde mi punto de vista, eso es lo que hay invertir. Primero poner el o铆do, primero escuchar, y luego discutir y explicar.

Y el segundo criterio, que tiene que ver con el explicar, es c贸mo hacerlo. Para las personas que nos dedicamos a la ense帽anza y que lo hemos intentado dar muchas vueltas me parece que esto significa lo siguiente: en el 90% de las discusiones, por lo que yo veo en el marco de una tradici贸n socialista en un sentido amplio, somos por lo general los que tenemos m谩s edad, muy alusivos. Damos absolutamente por supuestas toda una serie de cosas que las personas j贸venes no tienen ni por qu茅 tener ni idea. Usamos las palabras en el mismo sentido en el que las hemos usado durante tiempo y tiempo sin reflexionar acerca del hecho de que puede ocurrir perfectamente que esas palabras se hayan pervertido, hayan cambiado de significado, y las personas j贸venes que las escuchen ya no las escuchen como las o铆amos nosotros.

Es un asunto de paciencia, de ponerse explicativos, lo cual lleva tiempo y por eso lo que os estaba proponiendo, porque no hay tiempo suficiente. Es una cosa que vengo pensando desde hace bastante tiempo: 驴c贸mo se puede llegar en im谩genes, dig谩moslo as铆?, 驴c贸mo se puede poner uno explicativo en im谩genes? Creo ah铆 est谩 una de las claves de la situaci贸n.

No admito la afirmaci贸n recurrente que corre mucho por ah铆 de que los j贸venes de hoy, en comparaci贸n con cuando nosotros 茅ramos j贸venes, que si est谩n despolitizados, que si no piensan m谩s que en鈥 Esto me parece un t贸pico recurrente que se ha dicho absolutamente en todas las 茅pocas. Me parece que en el mundo actual hay tantos j贸venes con conciencia de la mierda de mundo en el que se est谩 viviendo como en otras 茅pocas.

Cuando algunos de esos j贸venes me vienen con lo de que 芦me dicen mis padres que vosotros, todos, en el 68, estabais en la revoluci贸n y en la calle y tal禄, siempre les digo: 芦mira, esta noche, cuando vuelvas a casa, preg煤ntale a tu padre donde estaba el 1潞 de Mayo del 68 porque recuerdo que en el Tur贸 de la Peira hab铆a 250 personas禄.

驴Se entiende lo que quiero decir? Es el mismo asunto, como muchas cosas cambiadas obviamente, el de c贸mo explicar, el de c贸mo ponerse explicativos.

Lo de poder y gobierno que preguntaba Albert [Recio] obviamente no se puede contestar en un momento. Yo dir铆a: eso tambi茅n ha sido, es y ser谩, al menos tal como yo lo veo, un dilema en el que hay que coger por los cuernos. A m铆 me parece tambi茅n un buen punto de partida el de los an贸nimos tambi茅n que siempre han pensado, el poder corrompe.

Lo segundo que los an贸nimos no se atreven a decir en determinadas circunstancias es: que el poder corrompe tambi茅n a mis amigos.

Y la tercera cosa que hay que atreverse a decir es que el poder me corrompe a m铆 mismo, no solo a los dem谩s, a los de los otros partidos, a los de la derecha.

Esto tiene que ser el punto de partida. Y si eso es el dilema que se plantea, el punto de partida es muy sencillo: 驴qu茅 tipo de bozal hay que poner a la bestia del poder, incluso cuando la bestia del poder tiene que ver con nosotros?

Y el tipo de bozal que hay que poner a la bestia del poder est谩 inventado[24], solo tenemos que llevarlo a la pr谩ctica. Son normas de actuaci贸n y de comportamiento democr谩tico en una democracia radical que las conocemos, en las que nos comprometemos dig谩moslo as铆.

No creo que se pueda ir m谩s all谩. Porque el m谩s all谩 casi siempre es la reflexi贸n acerca de la naturaleza humana y las reflexiones acerca la naturaleza humana no dan de mucho de s铆. Marx y Bakunin ya estuvieron con el l铆o aquel del 芦t煤 no sabes lo que es naturaleza humana y t煤 menos禄, y en el fondo yo pienso que en realidad lo que uno entend铆a por naturaleza humana es que los rusos eran todos unos agentes de la polic铆a, incluido Bakunin, y el otro estaba entendiendo que todos los alemanes eran unos cabrones, incluido Marx.

No hay una naturaleza humana 煤nica, hay una naturaleza humana pl谩stica, en sus diversas vertientes, y en esto del poder y la gobernaci贸n a lo que podemos aspirar es a poner un buen bozal a la bestia, incluso cuando la bestia tiene que ver con nosotros.

—-

Notas

[1] De la documentaci贸n del autor depositada en la Biblioteca Central de la Universidad Pompeu Fabra.

[2] Referencia al escrito de Antonio Gramsci. V茅ase Francisco Fern谩ndez Buey, Leyendo a Gramsci, Vilassar de Dalt: El Viejo Topo, 2001. Hay edici贸n inglesa en Brill en 2014, traducci贸n de Nicholas Gray, con el t铆tulo Reading Gramsci.

[3] V茅ase F. Fern谩ndez Buey, 芦Sobre Chevengur, de Andrei Plat贸nov禄, 1917. Variaciones sobre la revoluci贸n de octubre, su historia y sus consecuencias, Vilassar de Mar: El Viejo Topo, pp. 235-250.

[4] V茅ase F. Fern谩ndez Buey, 芦Un nuevo materialismo禄, Marx (sin ismos), Vilassar de Dalt: El Viejo Topo, 1998, pp. 119-144.

[5] V茅ase el Pr贸logo del autor a Alexandr Zinoviev, La ca铆da del imperio del mal. Ensayo sobre la tragedia de Rusia, Barcelona: Ediciones Bellaterra, 1999, pp. 9-22, y 芦In memoriam. Alexandr Alexandrovich Zinoviev [1922-2006]禄. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=31638 17 de mayo de 2006.

[6] V茅ase F. Fern谩ndez Buey, 芦Sobre culturas nacionales y estrategias internacionalista en los Cuadernos de la c谩rcel de Antonio Gramsci禄. En G. Pala, A. Firenze y J. Mir Garcia (eds), Gramsci y la sociedad intercultural, Vilassar de Mar: El Viejo Topo, 2014, pp. 13-42.

[7] Presentador del acto, el traductor al catal谩n de la Metaf铆sica de Arist贸teles habl贸 en su intervenci贸n de su larga relaci贸n de amistad con el conferenciante y la influencia decisiva que hab铆a ejercido sobre 茅l en asuntos poli茅ticos. Fue Paco Fern谩ndez Buey quien le dio la entrada al Partido de los comunistas catalanes.

[8] Una propuesta similar puede verse en su Pr贸logo a Marx (sin ismos), ob. cit., pp. 20-23.

[9] V茅ase 芦Las memorias de Rossana Rossanda. Para el libro blanco del comunismo en el siglo XX禄 [rese帽a de La muchacha del siglo pasado], Pasajes, n潞 27, Valencia, oto帽o de 2008, pp. 123-129 (traducci贸n alemana: 芦Rossana Rossanda. Kommunistin ohne Parteibuch禄, Das Argument, 285, 2010, pp. 39-46 (Aus dem Spanischen von Anja Lieb). Ahora en 1917. Variaciones sobre la revoluci贸n de octubre, su historia y sus consecuencias, ob. cit., pp. 303-312.

[10] Dirigida por Wolfgang Becker. Entre los principales actores: Daniel Br眉hl, Katrin Sass y Chulp谩n Jam谩tova. El profesor Francisco Fern谩ndez Buey coment贸 la pel铆cula en algunos encuentros de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UPF.

[11] Sobre Benjamin, 芦La historia del hombre vista por un 谩ngel禄, sobre Brecht, 芦Conciencia pol铆tica, pensamiento crudo禄. Ambos en F. Fern谩ndez Buey, Poli茅tica, Madrid: Losada, 2003, pp. 123-155 y 157-195 respectivamente.

[12] V茅ase, por ejemplo, F. Fern谩ndez Buey, 芦El pez cornudo en el estanque helado禄. El Pa铆s (Libros), 28 de abril de 1985, pp. 1-2.

[13] V茅ase F. Fern谩ndez Buey 芦La revisi贸n del marxismo en Rosa Luxemburg禄 (1999). Marx a contracorriente. En el bicentenario del nacimiento del autor de El Capital, Vilassar de Mar: El Viejo Topo, 2018, pp. 183-192.

[14] V茅ase F. Fern谩ndez Buey, 芦Historia (personal) y conciencia de clase禄. Poli茅tica, ob. cit., pp. 85-122.

[15] V茅ase F. Fern谩ndez Buey, 芦Volver a empezar禄, AA. VV., Les raons del socialisme [Las razones del socialismo], Barcelona: Realitat/Colecci贸n Cr铆ticas, 1991, pp.

339-343.

[16] Hans Heinz Holz, Leo Kofler, Wolfgang Abendroth, Conversaciones con Luk谩cs (recopilaci贸n y pr贸logo de Theo Pinkus), Madrid: Alianza editorial, 1971,traducci贸n de Jorge Deike y Javier Ab谩solo.

[17] V茅ase F. Fern谩ndez Buey, Sobre Manuel Sacrist谩n, Vilassar de Mar: El Viejo Topo, 2016.

[18] V茅anse F. Fern谩ndez Buey, 芦Jos茅 Mar铆a Valverde, comunista cristiano禄, Un cam铆 de comprom铆s i poes铆a [Un camino de compromiso y poes铆a], Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1998, pp. 43-52; 芦El compromiso de Jos茅 Mar铆a Valverde禄, en Lavado, Montse-Carrasco, Nemrod, eds (2007), Valverde: imatges i paraules [Valverde: im谩genes y palabras], Barcelona: UB, pp. 81-82, y 芦Pr贸logo禄 a Jos茅 Mar铆a Valverde, Obras completas, vol. 4: Historia de las mentalidades. Madrid, Editorial Trotta, 2000, pp. 9-22.

Igualmente, F. Fern谩ndez Buey, Sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador, Madrid: Editorial Trotta, 2021 (cap铆tulos 13,14 y 15). Presentaci贸n, edici贸n y notas (magn铆ficas todas ellas) de Rafael D铆az Salazar.

[19] V茅ase 芦Una conversaci贸n con Manuel Sacrist谩n禄. Por J. Guiu y A. Munn茅. Entrevista para El Viejo Topo (1979). De la Primavera de Praga al marxismo ecologista. Entrevistas con Manuel Sacrist谩n Luz贸n, Madrid; Libros de la Catarata, 2004, pp. 91-114 (edici贸n de F. Fern谩ndez Buey y S.

L贸pez Arnal).

[20] V茅anse F. Fern谩ndez Buey, 芦Descendiendo de las cumbres abismales禄. El Pa铆s, 25 de julio de 1990, pp. 9-10 (https://elpais.com/diario/1990/07/25/opinion/648856812_850215.html) y 芦Descendiendo de las cumbres abismales禄, Iglesia Viva, n潞 148, 1990, pp. 433-443 (Reproducido en Bolet铆n CIES (Coordinaci贸n de Investigaciones Econ贸micas y sociales), n潞 29-30, 1991, pp. 5-12), una ampliaci贸n del art铆culo publicado en El Pa铆s.

[21] Neus Porta falleci贸 en 2011, un a帽o antes del autor.

[22] En el coloquio, Miguel Candel matiz贸 que en la pel铆cula de Fern谩ndez Buey hab铆a aparecido una actriz, secundaria pero muy importante, Rosa Luxemburg.

[23] Por los conferenciantes, todos ellos hombres.

[24] V茅ase M. Sacrist谩n, 芦Checoslovaquia y la construcci贸n socialismo. Entrevista con Cuadernos para el di谩logo禄 (1969). De la Primavera de Praga al marxismo ecologista, ob. cit., pp. 35-62.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, marzo de 2021.

www.espai-marx.net