De parte de SAS Madrid March 27, 2021 74 puntos de vista

Los datos nacionales arrojan un leve repunte que se podr铆a convertir en una cuarta ola antes de lo esperado, por lo que los epidemi贸logos piden ir al detalle y fijarse en otros indicadores, adem谩s de la incidencia a 14 d铆as, que ya revelan un cambio de tendencia.

Avanza lento, pero una cuarta ola empieza a asomarse sin haber dado respiro a la bajada de la anterior. La incidencia acumulada a 14 d铆as ha subido once puntos desde el lunes pasado y, ante la negativa de las comunidades a fortalecer las medidas en Semana Santa, Sanidad insiste en la recomendaci贸n de, al menos, cerrar el interior de los bares en los lugares con alta incidencia. La media nacional es de 138,6 casos por 100.000 habitantes, “riesgo medio” seg煤n el sem谩foro de indicadores, pero las hay que est谩n por encima: Asturias, Catalunya, Madrid, Navarra y Euskadi est谩n en “alto” y Melilla y Ceuta en “muy alto”, por encima de los 250.

Este escenario desigual preocupa a los epidemi贸logos, pues la gravedad de la situaci贸n a veces se disimula detr谩s de medias aritm茅ticas. Aun as铆, no se atreven a vaticinar el impacto de esta nueva “marejada”, como algunos la califican. “No creo que nadie pueda medir la intensidad”, reconoce Juan Ayll贸n, vir贸logo y director del 脕rea de Salud P煤blica de la Universidad de Burgos. “La situaci贸n es de equilibrio inestable y con muchos contagios, por lo que puede dispararse f谩cilmente”, razona.

En toda esta semana se han registrado un m铆nimo de 6.000 contagios diarios, los mismos que al inicio de la tercera ola, en diciembre. La diferencia ahora es que una gran parte de la poblaci贸n vulnerable est谩 vacunada y que se espera que la transmisi贸n comunitaria se dispare en Semana Santa menos que en Navidad, entre otros motivos, por la mayor contundencia de las restricciones. De momento, la subida es leve, as铆 que los expertos conminan a mirar otros indicadores menos evidentes que la incidencia a 14 d铆as pero igual de relevantes. En todos ellos, el repunte es una realidad.

Primero: incidencia a 7 d铆as

A comienzos de semana, Sanidad confirm贸 en rueda de prensa que la bajada de la tercera ola se hab铆a frenado y admiti贸 “preocupaci贸n” por la subida de los contagios. El indicador que us贸 fue el de 7 d铆as, uno mucho menos com煤n debido a que es m谩s variable, mientras que el de 14 muestra una tendencia asentada. Lo que alarm贸 a la ministra Carolina Darias el pasado lunes fue que la de 7 d铆as superaba el 50% de la incidencia a 14, lo que vaticinaba una subida estable en este 煤ltimo indicador. Este viernes ha vuelto a estar un poco por debajo, pero un retraso m铆nimo en las notificaciones llevar铆a a pensar en un incremento.

“Es el indicador que m谩s importa, pero ahora mismo no est谩 muy claro que el incremento vaya a mantenerse o no”, piensa Juan Ayll贸n. Donde 茅l trabaja, en Castilla y Le贸n, esta cifra s铆 que es una muestra clara de la subida, igual que en Madrid, Arag贸n, Pa铆s Vasco o Navarra. “Deber铆amos usar los 7 d铆as y no los 14, porque ofrece una capacidad de actuaci贸n m谩s r谩pida”, opina Javier Padilla, m茅dico de familia y epidemi贸logo en Madrid. Explica que al principio ten铆a sentido regirse por el de dos semanas debido al retraso en la notificaci贸n de los casos, pero ahora “que se ha eliminado ese decalaje, es clave para ver la evoluci贸n”.

En opini贸n de Padilla, “falta uno fundamental”: la incidencia a 7 d铆as en mayores de 65 a帽os. El Gobierno de Asturias, donde 茅l trabaja como asesor, es uno de los que m谩s usa a la hora de establecer las medidas de control. “Tener una incidencia grande en mayores de 35 a帽os da pistas sobre la transmisi贸n, pero el otro puede tener un impacto en la mortalidad enorme”, explica el m茅dico. “Sobre todo, elimina la necesidad de otros indicadores, como el de ocupaci贸n hospitalaria, pues cuando sube uno, sube el otro, y coincide en el 98% de los casos”, asegura.

Segundo: saturaci贸n hospitalaria y en UCI

Los expertos en Salud P煤blica y los trabajadores sanitarios piden no anteponer la incidencia a este indicador, como se hizo entre la segunda y la tercera ola, lo que complica la atenci贸n de la COVID-19 y de otras patolog铆as. En su opini贸n, mantener un n煤mero muy elevado de casos positivos durante un largo periodo de tiempo quiz谩 se pueda disimular en las gr谩ficas, porque no presentan cambios abruptos, pero no en el interior de los hospitales. “Lo noto en la propia consulta, donde llevamos cuatro d铆as viendo m谩s casos”, adelanta Padilla.

Por eso, la sensaci贸n de los trabajadores de Atenci贸n Primaria es un buen indicador cuando “los datos no son muy explosivos”, explica el m茅dico madrile帽o. Ahora mismo, las UCI est谩n ocupadas a un 18,4% y las camas hospitalarias al 6%, pero algunas comunidades est谩n muy por encima del nivel de riesgo m谩ximo y exigible para no saturarse. Las peores (quitando las ciudades aut贸nomas de Ceuta y Melilla, que tienen una escasez estructural) son Madrid, con un 34,2% en cuidados intensivos, y La Rioja, con un 33,9%.

“No podemos hacernos trampas al solitario, es el efecto de tener una incidencia muy alta y prolongada durante meses”, explicaba Sa煤l Ares, investigador del CSIC. “Con una incidencia en nivel grave, no hay respiro para que las UCI se liberen”, plantea. Un pensamiento que recoge Mario Font谩n, m茅dico y experto en preventiva, que apunta al “factor peso” como traba a la hora de descongestionar el sistema sanitario. El vir贸logo Juan Ayll贸n atribuye a la vacuna “una enfermedad menos grave”, pero asume que el efecto real se ver谩 despu茅s de Semana Santa porque “no se han querido tomar medidas m谩s dr谩sticas”.

Tercero: positividad de las pruebas

La positividad, que mide el n煤mero de pruebas que confirman la infecci贸n por COVID-19 del total realizado, se encuentra ahora en un 5,56% y ha subido t铆midamente desde hace dos semanas. La OMS, a煤n as铆, recomienda no superar el 5%, aunque en el pico de la tercera ola, esta lleg贸 a rondar el 18%. Algunos epidemi贸logos, sin embargo, no est谩n de acuerdo con colocar ahora mismo el l铆mite tan alto. “El problema es que muchas comunidades aut贸nomas se han aficionado a los cribados masivos, y resulta dif铆cil interpretar la positividad como hac铆amos antes”, reconoce Javier Padilla.

Catalunya, Madrid, Euskadi y Navarra son las que m谩s pruebas hacen, en torno a 2.000 por cada 100.000 habitantes, pero de todas ellas es la comunidad gobernada por Isabel D铆az Ayuso la que registra la positividad m谩s alta, con el 7,4%. Arag贸n, sin hacer tantos test, tambi茅n tiene una posibilidad de 7,66% a la que sigue de cerca Andaluc铆a, con el 6,6%.

“Creo que tenemos que ser un poco m谩s exigentes ahora que antes, y el 5% es demasiado alto”, opina Padilla. La prueba de que no ofrece tanta informaci贸n como otros indicadores, puesto que se puede “artefactar”, seg煤n los expertos, es que no indic贸 la subida que ahora empezamos a ver. “Pensaba que despu茅s de la gran ola del 煤ltimo mes 铆bamos a bajar hasta el nivel de verano, pero nos hemos quedado en un nivel muy alto, y eso que a煤n no estamos viendo los efectos de relajar algunas medidas important铆simas”, a帽ade Juan Ayll贸n.

Cuarto: variante brit谩nica

El linaje B.1.1.7, m谩s conocido como variante brit谩nica, ya supone la mitad de todos los casos en Espa帽a y en algunas comunidades es predominante casi al 100%. Es el caso de Galicia y Asturias, a las que siguen de cerca Cantabria, Catalunya y Baleares, seg煤n el 煤ltimo informe sobre mutaciones de la COVID-19 publicado por Sanidad. “Respecto a la variante brit谩nica, no soy muy alarmista”, reconoce el vir贸logo de la Universidad de Burgos.

Varios estudios han comprobado que la mutaci贸n brit谩nica del virus es m谩s contagiosa. Uno realizado en Reino Unido con 150.000 muestras de personas infectadas situ贸 la horquilla de mayor transmisibilidad entre un 43% y un 90%, mientras que hay otros que se帽alan que es tambi茅n m谩s virulenta e incluso m谩s letal. Lo que parece no afectar en ning煤n caso es a la efectividad de las vacunas. “Son buenas y malas noticias, porque tenemos un virus que seguro que es m谩s transmisible, pero vamos aprendiendo a contenerlo, aunque depender谩 mucho de c贸mo interact煤e la gente en el puente”, piensa Roger Paredes, vir贸logo cl铆nico e investigador en el Hospital Germans Trias i Pujol, en Badalona. “Por eso son tan importantes las burbujas de contactos”, incide.

Por su parte, Javier Padilla, cree que aunque “biol贸gicamente pueda ser m谩s letal, la mejor forma de protegernos contra ella es no tener los sistemas sanitarios saturados”. Las normas son las mismas, por lo que la “variante es un palo en la rueda, pero no un muro”. Adem谩s, “nos puede servir de aspecto explicativo”, propone. “Hemos visto que a Asturias est谩 costando bajar en incidencia porque ya predomina en un 97%”, ejemplifica.

Quinto: n煤mero reproductivo (R)

El 煤ltimo indicador es el m谩s complejo y quiz谩, por ello, el menos mencionado de la lista. “A medida que vaya entrando la variante brit谩nica nos aumenta la R”, explica Roger Paredes. Esto es el promedio de personas que se infectan a trav茅s de un caso en un momento concreto de la epidemia. A nivel global, se calcula que el coronavirus tiene un n煤mero R de entre 1,5 y 3,5. En Espa帽a, la media es de 1,3. Es decir, cada persona infectada crear谩 una media de 1,3 nuevos casos.

Este c谩lculo es m谩s complicado, es solo un promedio, ya que una persona infectada puede ser un ‘supercontagiador’ y transmit铆rselo a 100 o puede no infectar a nadie m谩s. Sin embargo, es un n煤mero importante que los epidemi贸logos y los poderes p煤blicos usan para responder ante los brotes. “Si la R est谩 por encima de 1, la epidemia crece; si est谩 en 1, est谩 estable, y si est谩 por debajo de 1, est谩 decreciendo”, precisa Paredes. La R de la gripe estacional oscila entre el 0,9 y el 2,1 y la del sarampi贸n entre el 12 y el 18.

“En este caso no es especialmente fiable porque el patr贸n de contagio del coronavirus es irregular”, comparte Juan Ayll贸n. Sin embargo, la R est谩 subiendo en lugares como Catalunya, donde Paredes la estudia de cerca. “Si durante las pr贸ximas semanas viene gente de pa铆ses donde la variante brit谩nica predomina y se pone en contacto con los locales, es posible que estos n煤meros suban”, explica el vir贸logo. “Pero si nos encuentra cerrados en burbujas o sin frecuentar demasiado los interiores, subir谩 menos”. Por eso, lo que pide es “ganar el m谩ximo tiempo posible hasta que tengamos a muchas m谩s personas vacunadas”.

