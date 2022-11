–

1- Derrota hist贸rica, desorientaci贸n actual

驴No vivimos actualmente los efectos y refirmaci贸n del triunfo de la Dictadura, la reafirmaci贸n de la derrota hist贸rica de la clase trabajadora? Derrota que parece fatal cuando entre quienes quisieran revertirla domina la raz贸n posibilista (posibilismo del ajuste). Los buenos, en efecto, volvieron y est谩n rodando cine de terror. Se pide aprobaci贸n a Washington para gobernar; el poder adquisitivo de lxs laburantes requer铆a recomposici贸n y profundiza su humillaci贸n; contin煤a el enriquecimiento obsceno de las elites, y el extractivismo biocida -de la naturaleza, incluyendo la vida humana-, voraz e insaciable, sigue viendo c贸mo sus deseos son el orden. 驴Qui茅nes de hecho gobiernan un pa铆s? Aquellos a quienes beneficia lo que sucede.

鈥溌縔 qu茅 quer茅s?, la correlaci贸n de fuerzas no da鈥: fue un lugar com煤n entre lxs compa帽erxs filo/kirchneristas en estos tres a帽os. 驴Pero son los 煤nicos que hacen fuerza, los referenciados en la alianza Cambiemos? 驴La pasi贸n anti-igualitaria es la 煤nica haciendo fuerza? No: la derrota no es lo 煤nico que hay. Los trabajadores del neum谩tico hicieron fuerza, los movimientos ambientalistas tambi茅n -acaso de forma incipiente-, los docentes neuquinos鈥 (incluso los que son reprimidos -como lxs estudiantes secundarixs porte帽os-, son reprimidos porque hacen fuerza).

Pero adem谩s, el gobierno de Cambiemos fue resistido por una fuerte movilizaci贸n social; hicimos fuerza. Por eso ahora dicen expl铆citamente que cuando vuelvan nos van a reventar a palos.

驴Y ahora? Ahora hay m谩s desorientaci贸n que entonces. Ahora que los buenos ajustan, acatan al FMI y vigilan el legado roquista con su violencia inherente. Bullrich mandaba matar indios; An铆bal 鈥渟olo鈥 a pegarles y encarcelarles. Como si hubiera una coalici贸n de capitalismo colonialista puro y otra de capitalismo con matices.

Pero el programa neoliberal puro no pudo ser implementado entero (la reforma laboral, verbigracia) gracias a la resistencia popular que lo limit贸. Fue como reacci贸n ante ese bloqueo rebelde, me se帽ala un amigo sovietista, que el capital trasnacional fug贸 todos los activos que cosech贸 en 2016/17, y entonces el gobierno fue a pedir al FMI. 鈥淟o usamos para pagarle a los bancos extranjeros鈥, declar贸, dixit, el rubio ex presidente. Limitado en el frente interno, refirm贸 su condici贸n de agente del poder financiero global en la Argentina (y el pr茅stamo es una t茅cnica pol铆tica de gobernarnos gobierne quien gobierne).

Por eso el que tanto vivi贸 de Franco le dijo a la nieta de Mirtha Legrand: 鈥淣o, no me encerraba a ver Netflix a las siete de la tarde desde el comienzo del mandato. Fue desde que nos tiraron catorce toneladas de piedras en diciembre del 17. Hab铆amos ganado en octubre, y ah铆 sent铆 como 鈥樎縫ero ni as铆 podemos hacer lo que queremos hacer?鈥, y es como que a partir de ah铆 me deprim铆鈥. La estocada de la que no se recuperaron se la dio la movilizaci贸n social, y en la calle, como deseaba Borges. Y por un sujeto heterog茅neo (cuyo hit era 鈥渦nidad de los trabajadores鈥︹), integrado pero ni de lejos liderado por las organizaciones kirchneristas.

La movilizaci贸n de marea multitudinal fue vanguardia, y luego Cristina ide贸 un instrumento que tradujo con gran eficacia esa fuerza al plano electoral. Le sacamos 隆16 puntos! a un gobierno en su primer mandato que ten铆a el poder de la Naci贸n, provincia de Buenos Aires, Capital, principales medios, Corte, FFAA, Embajada鈥 Pero al mism铆simo d铆a siguiente de esa revuelta en las urnas, el elegido de Cristina comenz贸 su pol铆tica de desmovilizaci贸n. Ya ah铆 Alberto sali贸 a declarar que nos qued谩ramos en casa y sin agitar (como asumiendo que el triunfo ya estaba, y entonces, que no pase nada). Los amarillos se recontra movilizaron y achicaron a la mitad la diferencia.

A Alberto, despu茅s, la pandemia le vino de perillas. Por un ratito. Imaginate sobrevolar la mega urbe del AMBA en helic贸ptero viendo, en el asfalto vac铆o, inertes, el acatamiento de la poblaci贸n a tu mando de quedarse en casa. Que te festejen las explicaciones y las filminas, tus dotes de magisterio, no sin una insinuaci贸n de entronizaci贸n popera -casi imperceptible por tenue y fugaz-. Habr谩 sentido que era 茅l; tuvo Alberto su albertista hora. Y capaz le pint贸 emanciparse y poder sin tanta Cristina鈥

Empez贸 alfonsinista, vir贸 en delarruoide, decanta en presidente opinador. La foto del festejo il铆cito en cuarentena bastaba para tumbarlo; no lo bajaron porque asum铆a Cristina.

2- Raz贸n sin fuerza

No fue d茅bil siempre nuestra democracia aterrorizada. Tuvo sus momentos de gloria. Por un lado el juicio a las Juntas, orgullo nacional, el mejor momento de la institucionalidad democr谩tica. Acaso su homenaje f铆lmico -bienvenido sea- sea s铆ntoma de cu谩nto lo conquistado subjetivamente por esa instancia hoy tambalea. Pero si la democracia argentina tuvo un punto m谩s elevado, fue el 19 y 20 de diciembre de 2001; la revuelta, c煤spide de nuestra democracia. El cuerpo colectivo tomando protagonismo de la gesti贸n de sus sentires; los asuntos comunes ya no tan completamente delegados (mediatizados) en la representaci贸n, sino cantados pisando en todas partes.

Huyeron los bancos -par谩sitos patrones del poder capitalista-, huy贸 el Presidente, huy贸 la Polic铆a. Las elites, ah铆 s铆, tuvieron miedo. Por eso despu茅s, durante unos a帽os, aceptaron hacer concesiones. Hubo conquistas: ya no pod铆a resolverse la econom铆a mediante ajuste, ni la pol铆tica mediante represi贸n. Duhalde mat贸 y tuvo que llamar a elecciones. Duraron varios a帽os, las conquistas.

Pero esa fuerza de protagonismo popular fue despu茅s delegada a la esfera de la representaci贸n institucional, y as铆, a la larga o a la media, perdi贸 la democracia, se vac铆a de fuerza. El kirchnerismo, como proceso gubernamental que contuvo -en doble sentido- demandas populares, abreva no tanto en el 19 y 20, no tanto en la revuelta que plant贸 esas demandas, como en el 26 de junio de 2002: en la inflingida tristeza que desactiv贸 la revuelta y le hizo perder autosuficiencia. Heridos, entristecidos, nuevamente aterrorizados, con dos hermosos compa帽eros asesinados -el orden mostrando el terror en que se apoya-, pasamos de la responsabilidad directa respecto a lo com煤n, a delegar en l铆deres idolatrados.

(驴No es Cristina un cuerpo investido de idolatr铆a, tanto para millones de personas que la aman, como tambi茅n para quienes quieren matarla? Solo a un 铆dolo le cabe tanto odio; esa concentraci贸n de odio tambi茅n expresa que una serie de atributos de lo pol铆tico, de lo pol铆tico como potencia de transformaci贸n social, han quedado cristalizados en un individuo. Los grandes nombres de la historia est谩n all铆 para ocultar el protagonismo popular; el relato del h茅roe, como dice Natalia Ortiz Maldonado, despotencia a la multitud).

Delegado el estado de 谩nimo (como dice Diego Valeriano), la dimensi贸n pol铆ticamente activa de la subjetividad com煤n cedi贸 ante el ser consumidores. Y la inclusi贸n de la d茅cada ganada fue inclusi贸n en tanto consumidores (que luego, claro, prefieren que les digan que son emprendedores, y no empoderados por el gobierno, y quieren polic铆a para reprimir al que les rompe las pelotas). Es l贸gico que despu茅s de esa mediatizaci贸n de lo pol铆tico adviniera el partido de los CEO鈥檚.

Del protagonismo popular a este estado de desconcierto, desorientaci贸n, impotencia. Sin articular con alguna fuerza social efectiva, un gobierno no puede m谩s que administrar el estado de cosas dominante. El posibilismo es la raz贸n de la falta de fuerza; la raz贸n sin cuerpo. Alguna fuerza social efectiva, alg煤n sujeto capaz de alg煤n tipo de fuerza, es necesario para que los m谩s fuertes de la sociedad, los sist茅micamente fuertes, cedan algo (como cedi贸 el capital en el siglo XX ante el agite obrero y la amenaza socialista). Si no se asustan, 驴por qu茅 van a ceder? Los terratenientes son un ejemplo de una clase social formada por generaciones y generaciones por la voracidad. Con Alvear, cien a帽os atr谩s, las retenciones a la exportaci贸n cerealera llegaron al 60%; sin mencionar la experiencia del IAPI. Ahora no toleran nada, casi, que no coincida con la ganancia m谩xima dispuesta por la 煤nica verdad, el mercado global -y lo que dispone para el suelo de la patria-, y te tiran los tractores, el lobby, todo lo que pueden, si les pon茅s algunos l铆mites. Gente que se queja furiosa mientras hace fortuna.

3- Aquel plaz贸n y la pol铆tica de desmovilizaci贸n

Con todo, el d铆a de la asunci贸n, 10 de diciembre de 2019, se vivi贸 una reuni贸n multitudinal grande e intensa como pocas veces en la Argentina. Descomunal plaz贸n, hace casi tres a帽os. Incomparablemente m谩s intenso y potente que la plaza que reaccion贸 al atentado contra Cristina. En aquel hab铆a una fuerza produci茅ndose, encontr谩ndose, enter谩ndose: abriendo, por la fuerza de su presencia, el horizonte de lo posible en un sentido y dimensi贸n sin l铆mite preestablecido. En esta, reuni贸n ya sabida, repetici贸n de un nosotros cristalizado, que busca a la defensiva frenar algo -no abrir-.

Sobre la base de esa fuerza, 驴no pod铆amos cuestionar a fondo la deuda desde el d铆a uno?

Nada m谩s lejos. Tras la mencionada afinidad electiva entre Alberto y el ASPO, al a帽o, un peronismo al茅rgico y hasta odiante de los sectores populares impidi贸 que el funeral de Diego fuera el ritual de intensificaci贸n del lazo social que merec铆a haber sido, verdadera celebraci贸n popular de un mismo llanto en millones de ojos, como hito imborrable en nuestra historia. El propio 鈥淧residente鈥 sali贸 con su meg谩fono a intentar detener la marea maradoniana; no pudo, y el maradonismo cop贸 la Rosada, en el primer asalto efectivo a la casa de Gobierno en la historia argentina. Alberto dejando que Claudia, Dalma, Gianina sintieran que era 鈥渄ecisi贸n suya鈥 lo que en rigor era incluso m谩s que cuesti贸n de Estado, patrimonio inextirpable de la Historia popular. Quiz谩 el propio deseo de Alberto era que no pasara nada, que no pasara mucho, que estos negros se fueran r谩pido a su casa.

Como si esa escena fuera poco para demostrar el divorcio program谩tico entre Gobierno y movilizaci贸n social (o sea, su pol铆tica de desmovilizaci贸n), desalojaron Guernica para bancar a los countrys, con la frutilla de prender fuego los ranchos, neto acto comunicacional (ay c贸mo hubieran saltado tantos compas si lo hac铆a Ritondo鈥). Un mensaje dif铆cil de no entender y sin embargo muchos consiguieron seguir pensando -o deseando- que este era un gobierno popular. Claro, 鈥渆nfrente鈥 hay algo a煤n peor. Solo que, como dice un amigo medio tano, la forma m谩s eficaz de 鈥渘o hacerle el juego a la derecha鈥 termina siendo鈥 encarnar a la derecha, implementar sus designios.

No hay peor derrota que la advenida por una victoria. Si se gobierna naturalizando la raz贸n del ajuste; si se construye en los espacios de militancia y gesti贸n reproduciendo modos de la rosca, el amiguismo, la acumulaci贸n, etc.; si, en fin, se gobierna modos cada vez m谩s parecidas a la gesti贸n capitalista del Estado capitalista, 鈥渃on tal de que no vuelvan los peores鈥, quiz谩 ganes las elecciones, pero lo que seguro triunfa es una matriz sensible. Las im谩genes circulantes de 鈥渆stabilidad social鈥, 驴se asocian al ajuste, o a la distribuci贸n? (Esto me lo apunt贸 un amigo medio polaco) 驴Qu茅 se naturaliza como sentido com煤n?

4- Cristina y el ajuste

El ajuste actual es viable porque est谩 Cristina en el Gobierno. Sin ella, la resistencia popular ser铆a mucho mayor -lo vimos durante la gesti贸n cambiemita-. Ella es la condici贸n de posibilidad del ajuste, aunque nos duela.

5- Cristina desmistifica al capital

Pero, aunque el odio que hay a Cristina tenga entre sus ingredientes la pauperizaci贸n de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, es claro a todas luces que la campa帽a sistem谩tica en su contra tiene otras vertientes. El anatema arrojado sobre ella est谩 acu帽ado por privilegios ofendidos.

Son dos cosas que se superponen.

Cuando era Presidenta, Cristina pasaba por alto, en su discurso, los dolores, los nervios, las violencias, los padecimientos cotidianos de millones de personas. Y sus 鈥渟oldados鈥 esgrim铆an una soberbia sectarizante, acusando a toda cr铆tica (por ejemplo, quien criticara el extractivismo) de 鈥渉acerle el juego a la derecha鈥.

Por otra parte, Cristina es la 煤nica integrante del sistema pol铆tico en sus altas esferas que nombra al capital como capital. 隆La 煤nica que nombra al capital!

Pero que dos cosas coincidan, se superpongan, no debe llevarnos a identificar su naturaleza. Una cosa es la pasi贸n rabiosa de quienes no son precisamente privilegiados en esta sociedad contra la principal figura del sistema pol铆tico argentino de los 煤ltimos veinte a帽os. Otra cosa es la huella de los intereses de las elites, del orden patr贸n, en las horcas, mu帽ecos de cad谩veres o calabozos donde vienen hace rato so帽ando y promocionando la anulaci贸n -de una forma u otra- de esa se帽ora. Unos odian deslomarse y vivir vidas ajustadas y percibir que hay algunos que reciben ayuda; los otros nada que ver: odian que les pongan (hayan puesto o amenacen poner) obst谩culos a su ganancia, odian que la se帽alen, incluso.

Cristina le puso el cuerpo y el nombre a matices, pol铆ticas, divergentes a lo que hubiera hecho la pura inercia de la realidad capitalista. Desde la estatizaci贸n de las AFJP, la jubilaci贸n de las amas de casa (reconociendo su condici贸n de trabajadoras, creadoras de valor), las paritarias libres, hasta Zamba como h茅roe chipacero de les ni帽es o la multiplicaci贸n de universidades en barrios de clase trabajadora-. Omito en esta lista la AUH por cautela. Ya que, si el gobierno de Cambiemos no solo no elimin贸 sino que aument贸 la cantidad de asignaciones, 驴no ser谩 que esta asistencia m铆nima a los sectores m谩s postergados de la econom铆a es una especie de pol铆tica de Estado post-2001? El Estado -y los circuitos de la gobernanza- advirtieron que, dejando totalmente a la buena de Dios a tantos millones de personas, no hay chance de gobernabilidad.

Cada tanto Cristina desmistifica la relaci贸n de clases. Por eso la odian. Todo sujeto apegado existencial y an铆micamente al orden capitalista va a odiar eso. Odian que se nombre siquiera la condici贸n hist贸rica del capitalismo; hist贸rica, pol铆tica, no natural. 鈥淣osotros no estamos en contra de la ganancia de las empresas鈥, dijo CFK en Parque Norte en 2008, cuando comenz贸 el conflicto con el empresariado agropecuario, 鈥渘osotros inventamos la alianza entre capital y trabajo鈥.

Ta, pero ya nombrar que hay una tensi贸n, que se regula pol铆ticamente, desmistifica, terrenaliza. Como tambi茅n la propuesta de que 鈥渓a deuda la paguen quienes se fugaron los d贸lares鈥; queda en nada m谩s que frases, lenguaje, pero qui茅n sabe con qu茅 puedan ligarse esas frases. Si al fin y al cabo el kirchnerismo tuvo fuerza -si fue capaz de transformaciones- es por haber sido una interfaz, que articulaba el sistema pol铆tico con el plano de la movilizaci贸n social.

6- Ambivalencia materialista

Ambivalencia, pues, respecto a la figura de Cristina. En el orden normal de la expresi贸n y la comunicaci贸n, lo que menos se dispone es pensar, pensar con la complejidad como premisa, situarse en un terreno tensado por contradicciones. Raro es encontrar una voz que se pare en que 鈥渓a verdad, no s茅, no sabemos, es complejo鈥 e intente desde all铆 pensar. Toda voz pareciera impelida a un binarismo urgente; a una toma de partido binaria e instant谩nea. 驴Cu谩les son los efectos de Cristina en la lucha de clases? Es ambivalente, contradictorio, complejo. Pensamiento situacional: qu茅 efectos tiene cada cosa en cada tensi贸n. Ambivalencia: en cierto plano, hay que recontra bancarla a Cristina (ante el poder pol铆tico-judicial, en las elecciones鈥); en otros, hay que terminar de derrocarla como delegada del estado de 谩nimo, como referente 鈥渃ontenedora鈥 de la multiplicidad, agilidad, espontaneidad e inocencia de la movilizaci贸n social, y ni hablar como represora -驴o no puso y sostuvo a Berni?-.

7- Desdoble y teolog铆a peronista

Despu茅s del atentado que sufri贸, Cristina no estuvo en el acto que el Gobierno realiz贸 en la Bas铆lica de Luj谩n, pero opt贸 por retomar la palabra p煤blica contenida en un scrown cat贸lico, con los curas de la opci贸n por los pobres (驴los evang茅licos son de ellos y de Roma nosotres?). Dijo as铆:

鈥淟os grandes problemas econ贸micos de la Argentina que tenemos que resolver鈥 Con la gente que tiene un salario (los que todav铆a tienen un salario) y no le alcanza para llegar a fin de mes; o los que pagan un alquiler (los que todav铆a pueden pagar el alquiler) y no les alcanza; o, como suele decir nuestro amigo Juan, nuestro compa帽ero Juan Grabois, el problema de la tierra, familias que viven en un terreno y crecen y ya no entran y no tienen d贸nde vivir; imag铆nense, los problemas que tenemos que resolver, 驴ustedes creen que puede hacerse si alrededor lo 煤nico que se hace es agraviar? Por eso quise encontrarme con ustedes, porque ustedes siempre est谩n tan cerca鈥︹, y ac谩 pod铆a pensarse que nombrar铆a algo como a los pobres, pero dijo: 鈥溾e Dios y de la Virgen; a ver si acerc谩ndome a ustedes puedo estar, yo tambi茅n, cerca de Dios y de la Virgen yo tambi茅n. Y le voy a copiar una frase a Francisco -dijo para rematar:- recen por m铆. Recen por m铆, que lo necesito鈥.

Por supuesto, te gatillan un fierro en la cabeza y perfectamente te puede pegar un viraje m铆stico. 鈥淓stoy viva por Dios y la Virgen鈥. Ok. Pero hay algo m谩s que se abre, y es un desdoblamiento entre Esp铆ritu y Cuerpo del peronismo en el gobierno. Un peronismo con una imagen abstracta de s铆 mismo, autopercibido inclusivo, femenino, democr谩tico, nacional y popular, y un cuerpo material ejecutor y obrante, en cambio, ajustador y neoliberal. Una escisi贸n de ontolog铆a pol铆tica entre el Ser, presuntamente fundamental, y el ente hist贸rico concreto. Esp铆ritu cristinista y cuerpo -claro- de Massa.

8- Fascismo l贸gico y posibilismo existencial

Hay contradicciones antag贸nicas y no antag贸nicas, y ubicar cu谩l es el enemigo resulta ordenador en el quilombo de lo real.

El triunfo de las elites con la Dictadura molde贸 el consenso democr谩tico posterior, como describe Silvia Schwarzbock; el consenso de negaci贸n al Terror se apoy贸 sobre el triunfo econ贸mico, ya no discutido, de las elites. Pero la econom铆a es un poderoso regulador de los modos de vida, de las relaciones de mando y obediencia, de la distribuci贸n de derechos, privilegios y restricciones en la sociedad; la econom铆a es un ordenador pol铆tico, en fin.

驴Y si la vida se vuelve insoportable? Si aumenta la tasa de insoportabilidad, el costo de soportar; si se ajustan las im谩genes que el 谩nimo tiene de s铆, de lo que puede. Hartazgos fermentados, cansancios acumulados, amasados y levados, la ansiedad como la cadena m谩s eficiente de la historia; gente deprimida o al borde de un bobazo o ACV; o de cagarse a pi帽as por una disputa de tr谩nsito, o de darle un tiro a alguien por llevarse una moto o por 鈥渕atar un chorro鈥 o de volarle la cabeza a la l铆der pol铆tica m谩s querida del pa铆s.

Cuando la vida es cada vez m谩s insoportable, acaso la falta de realidad de pol铆ticas que rechacen el capitalismo oriente el malestar a rebeld铆as que lo que pueden s铆 concebir romper es vida, las vidas que molestan (o no merecen o鈥). La 鈥渦top铆a鈥 que queda disponible es que si hacemos capitalismo posta puro y -sobre todo- duro, todo va a estar bien o al menos estar茅 鈥渂ien鈥 por contraste con todos los que program谩ticamente sufrir谩n.

El malestar multitudinario, agobiante, no sin l贸gica se convierte en deseo fascista: si no hay transformaci贸n eficaz, gana como alternativa la crispaci贸n a fondo de las reglas dominantes, la pseudo-transformaci贸n de limpiar de impurezas el juego capitalista. 驴No vivimos la reafirmaci贸n del triunfo de la Dictadura? El tab煤 del terror y la crueldad se resquebraja, y no es posible augurar hasta d贸nde puede crecer el deseo odiante, el deseo de da帽ar, la negaci贸n de la semejanza como forma de magra afirmaci贸n subjetiva.

Quienes nacimos durante la dictadura asumimos siempre que el Terror era del pasado; ni hablar lxs criados en los a帽os felices kirchneristas. Es posible que debamos ahora resistir a oscuridades crecientes, a una cada vez mayor circulaci贸n de crueldad por doquier. Pero lo peor ser铆a ya estar muertos en vida, 驴no? Es decir, ser incapaces de perge帽ar im谩genes deseables, deseos habitables; vivir adapt谩ndonos a lo que hay (posibilismo existencial), siguiendo a la inapelable realidad (followers del realismo capitalista). 驴Somos capaces de instaurar intensidades deseables?, Plantar vida donde estemos, brotes de contrapaisajes que desmientan la vida neoliberal como obvio destino. El horizonte cambia despu茅s; primero, siempre, la presencia.

