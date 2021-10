–

Hablemos de c贸mo las im谩genes en el cine occidental trabajan en la audiencia desde una perspectiva marxista. Conoce m谩s sobre la propuesta del Dr. Jun Fujita Hirose, explicada en su libro 芦Cine y Capital禄, y la relaci贸n entre im谩genes y el capitalismo. Como adelanto del evento, Fujita se帽ala que 芦en su famoso texto sobre el 鈥榗ine de poes铆a鈥 (1965), Pasolini no est谩 por el cine de poes铆a ni identifica 茅ste 煤ltimo con el cine subjetivo indirecto libre, como muchos comentarios nos quer铆an hacer creer desde su publicaci贸n. Pasolini manifiestamente se pone contra el cine de poes铆a y considera que su propio cine forma parte del cine subjetivo indirecto libre. Para 茅l, el cine de poes铆a es un cine conformista que responde a la exigencia de lo que 茅l llama 鈥榥eocapitalismo鈥, mientras que el cine subjetivo indirecto libre es un cine revolucionario y corresponde, en el caso del suyo en particular, con el proyecto 鈥榥ational-popular鈥 gramsciano禄 Jun Fujita Hirose es cr铆tico de cine y acad茅mico de la Universidad Ryukoku, Kioto (Jap贸n). Desde 2002 integra el comit茅 de redacci贸n de la revista Vertigo (Francia), y ha publicado m煤ltiples libros que abordan la pol铆tica y la filosof铆a, siendo 芦Cine y Capital禄 el primero en ser publicado en espa帽ol. S贸lo debes conectarte a nuestro Facebook.com/Instituto de Estetica UC , o por el canal de Youtube Participan: 脕ngel 脕lvarez-Solis y 脫scar Ariel Cabezas 鈥 Instituto de Est茅tica UC; Mia Dragnic 鈥 Soci贸loga y Dra. (c) en Estudios Latinoamericanos. Modera; Violeta Bustos Vaccia, Comunicaciones I. Est茅tica UC.

