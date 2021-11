–

Cine de poes铆a

En 1965, Pasolini da una conferencia sobre la aparici贸n de un nuevo tipo de cine, al cual denomina 鈥渃ine de poes铆a鈥. Pasolini pone ejemplos de las obras de Antonioni, Bertolucci y Godard, y se帽ala que en el cine de poes铆a se usa la 鈥渢oma subjetiva libre indirecta鈥, por medio de la cual los cineastas o las c谩maras hacen 鈥渕铆mesis visiva鈥 de sus personajes.

Lo importante es notar que Pasolini insiste en la 鈥減retextualidad鈥 del uso de la toma subjetiva libre indirecta en ese cine. Seg煤n 茅l, el cine est谩 hist贸ricamente formado como 鈥渓engua de prosa narrativa鈥 y, por eso, no se puede permitir el acceso inmediato a la 鈥渓engua de poes铆a鈥. De ah铆 la necesidad del cine de poes铆a de pasar por la forma subjetiva libre indirecta como 鈥渃oartada narrativa鈥. A prop贸sito de El desierto rojo de Antonioni, Pasolini dice: 鈥淸el cineasta] puede representar el mundo visto con sus ojos, porque sustituye en bloque la visi贸n del mundo de una neur贸tica, por su propia visi贸n delirante de esteticismo: sustituci贸n en bloque justificada por la posible analog铆a de ambas visiones.鈥 Antonioni hace m铆mesis visiva de su protagonista neur贸tica. Pero la m铆mesis no es su objeto final, sino un mero pretexto para su propia expresi贸n po茅tica.

Pasolini est谩 cr铆tico ante el cine de poes铆a y lo presenta como cine burgu茅s desde tres puntos de vista distintos.

Primero, la caracterizaci贸n morbosa de personajes en ese cine viene directamente de la ideolog铆a burguesa. Esa ideolog铆a priva a los cineastas de 鈥渃onciencia de clase鈥 y les hace 鈥渋dentificarse a s铆 mismos con toda la humanidad鈥. Si es a trav茅s de la m铆mesis de una visi贸n diferente a trav茅s de la que los cineastas se procuran su 鈥渓ibertad po茅tica鈥, 驴qu茅 constituye tal diferencia en un mundo monoclasista, mundo de id茅nticos? No es nada m谩s que la morbosidad como anomalidad supuestamente producida por accidente.

Segundo, el cine de poes铆a o su formalismo forma parte integrante de la 鈥渆voluci贸n [鈥 de la burgues铆a seg煤n las l铆neas de una 芦revoluci贸n interna禄 del capitalismo鈥. En otro texto, titulado 鈥淣uevas cuestiones ling眉铆sticas鈥 y publicado seis meses antes de la conferencia sobre el cine de poes铆a, Pasolini explica esa evoluci贸n en los t茅rminos siguientes: 鈥淟a burgues铆a paleoindustrial se convierte en neocapitalista, al menos in nuce, y el lenguaje patronal est谩 sustituido por el lenguaje tecnocr谩tico.鈥 Lo que Pasolini entiende por 鈥渓enguaje tecnocr谩tico鈥 neocapitalista es el lenguaje de gesti贸n taylorista, formado con concepciones 鈥渃ient铆ficas鈥 o 鈥渢茅cnicas鈥 de la producci贸n. Con la transici贸n de la paleoindustria al taylorismo, la burgues铆a empieza a hablar con un lenguaje formalista. El viraje po茅tico del cine se inscribe, seg煤n Pasolini, en ese viraje tecnocr谩tico del lenguaje burgu茅s.

El tercer punto de vista es especie de s铆ntesis de los dos precedentes. El cine de poes铆a activamente participa al proceso entonces en curso, en Italia en particular, de concretizaci贸n material del monoclasismo burgu茅s, con el viraje tecnocr谩tico del lenguaje burgu茅s. En 鈥淣uevas cuestiones ling眉铆sticas鈥, Pasolini dice: 鈥淟a gran y peque帽a burgues铆a de tipo paleoindustrial y comercial nunca logr贸 identificarse a s铆 misma con la entera sociedad italiana y hizo del italiano literario su lengua de clase al imponerlo desde arriba, mientras que la naciente tecnocracia del Norte hegemonicamente se identifica con la naci贸n entera y elabora un nuevo tipo de cultura y lengua efectivamente nacional.鈥 La subsunci贸n ling眉铆stica y cultural de la sociedad quedaba formal, es decir, s贸lo formalmente nacional, cuando la burgues铆a paleoindustrial impon铆a la lengua literaria como lengua nacional, pero, tiende a ser real, es decir, efectivamente nacional, cuando la burgues铆a se vuelve neocapitalista y hace penetrar a su lenguaje tecnocr谩tico en la sociedad. En este sentido, Pasolini habla, en su conferencia sobre el cine de poes铆a, del 鈥渕ovimiento general de recuperaci贸n, por parte de la cultura burguesa, del terreno perdido en la batalla con el marxismo [鈥鈥, a saber, del proletariado, y dice que el cine de poes铆a es un agente activo de ese movimiento.

Cine subjetivo libre indirecto

Pasolini no considera que su propia obra forme parte del cine de poes铆a. En la parte conclusiva de su conferencia, se refiere a la constataci贸n de Franco Fortini del 鈥渇in del mandato social del escritor鈥, mandato tal como definido por Mayakovski, y dice: 鈥淣aturalmente existe la reserva, debida a mi moralismo como marxista, de una posible alternativa: a saber, la de una renovaci贸n de aquel mandato del escritor.鈥 En la conferencia, Pasolini no aclara cu谩l es esa renovaci贸n. Sin embargo, sus otros textos de la misma 茅poca nos ense帽an cu谩l es el nuevo mandato que Pasolini asume en cuanto cineasta desde su primera pel铆cula, Accatone, realizada en 1961. El nuevo mandato, para 茅l, consiste, en una palabra, en entrar en m铆mesis visiva con los subproletarios, dado que la subsunci贸n neocapitalista a煤n no se ha consumado en Italia en los a帽os sesenta, es decir que si el proletariado ya ha sido recuperado por la cultura burguesa, el subproletariado todav铆a queda intacto.

La conferencia de Pasolini sobre el cine de poes铆a es un texto cl谩sico, muy leido, en el 谩mbito de estudios cinematogr谩ficos. En los dos vol煤menes de Gilles Deleuze sobre el cine, a saber, La imagen-movimiento y La imagen-tiempo, tambi茅n, el texto de Pasolini constituye una de las referencias mayores. Sin embargo, Deleuze dice algo intrigante, pr谩cticamente opuesto a la posici贸n del propio Pasolini. El fil贸sofo dice: 鈥淎 su lista de ejemplos [del cine de poes铆a], Pasolini hubiera podido a帽adir su propio ejemplo [鈥.鈥 驴Qu茅 le permite decirlo? Se lo permite su lectura acrob谩tica del texto.

De hecho, Deleuze voluntariamente no tiene en cuenta la pretextualidad que Pasolini subraya del uso de la toma subjetiva libre indirecta en el cine de poes铆a. Por ejemplo, comentando el pasaje ya citado de Pasolini sobre El desierto rojo, el fil贸sofo dice: 鈥淓st谩 bien, en efecto, que el personaje sea neur贸tico, para indicar mejor el dif铆cil nacimiento de un sujeto en el mundo.鈥 Esto no corresponde en absoluto a c贸mo Pasolini presenta la pel铆cula. Desde el punto de vista de Pasolini, Antonioni no se interesa para nada por la cuesti贸n existencial de su hero铆na, la cual no es m谩s que una 鈥渃oartada narrativa鈥 para 茅l.

Lo que Deleuze hace en su lectura del texto de Pasolini es invertir la primac铆a de lo po茅tico sobre lo subjetivo libre indirecto en el cine de poes铆a. Y haci茅ndolo, el fil贸sofo convierte el cine de poes铆a en cine subjetivo libre indirecto, el cual corresponder铆a a su concepto de 鈥渄oble devenir鈥 y al 鈥渃ine pol铆tico moderno鈥 que teoriza a partir de ese concepto. De hecho, lo que Deleuze encuentra en el cine pol铆tico moderno, y en el cine del tercer mundo en particular, es la 鈥渟ustituci贸n en bloque鈥 en su versi贸n invertida. Al parafrasear el pasaje de Pasolini sobre El desierto rojo, el fil贸sofo escribe a prop贸sito de la obra del cineasta quebequ茅s Pierre Perrault: 鈥淟o que el cine debe captar [鈥 es el devenir del personaje real, cunado 茅l mismo se pone a 芦ficcionar禄, cuando entra 芦en flagrante delito de leyendar禄, y contribuye as铆 a la invenci贸n de su pueblo. [鈥 脡l mismo deviene a otro, cuando se pone a fabular sin ser nunca ficticio. Y el cineasta, por su lado, deviene a otro, cuando toma as铆 a personajes reales como intercesores, quienes sustituyen en bloque las ficciones del cineasta por sus propias fabulaciones. Ambos se comunican en la invenci贸n de un pueblo.鈥 En el cine subjetivo libre indirecto, los personajes realmente existentes sustituyen en bloque la visi贸n ficticia del cineasta por su visi贸n fabulosa o legendaria, en oposici贸n con el cine de poes铆a, tal como definido por Pasolini, en el cual es el cineasta quien sustituye en bloque la visi贸n de los personajes ficticios por su visi贸n po茅tica. Deleuze llama 鈥渄oble devenir鈥 a lo que Pasolini llama 鈥渕铆mesis鈥, en el sentido de que el cineasta deviene a su personaje que deviene a un pueblo venidero.

El cine de Pasolini es un cine subjetivo libre indirecto, tal como definido por Deleuze. Y a este t铆tulo, forma parte del cine pol铆tico moderno o incluso del cine del tercer mundo, porque el propio cineasta dice de sus personajes de los barrios conurbanos romanos y del Sur de Italia que 鈥渟on sencillamente personajes del tercer mundo.鈥 El cine de Pasolini es un cine realista, con personajes subproletarios reales, sin embargo nunca se limita a hacer denuncia social de la miseria. En una entrevista realizada en el mismo mes que la conferencia sobre el cine de poes铆a, Pasolini dice: 鈥淢i inspiraci贸n cinematogr谩fica [鈥 naci贸 de la po茅tica de Gramsci y de su idea de una gran literatura nacional-popular. Esto me hizo superar las posiciones del neorrealismo, que fueron l铆ricas y documentales de modo demasiado estricto [鈥. Al realismo yo le di una vuelta personal que calificar铆a de m铆tica o 茅pica.鈥 El cine nacional-popular de Pasolini consiste en tomar como intercesores a personajes subproletarios o 鈥減opulares鈥 reales, quienes sustituyen la visi贸n intelectual del cineasta burgu茅s por su propia visi贸n m铆tica o 茅pica. Pasolini deviene-popular al mismo tiempo que sus personajes populares devienen-nacional, de tal suerte que el cineasta entra en el proceso de invenci贸n de una naci贸n venidero con sus personajes reales.

Los personajes subproletarios se arrancan a s铆 mismos de su identidad al forjar una visi贸n m铆tica o 茅pica, al mismo tiempo que arrancan al cineasta burgu茅s de su identidad al llevarlo a hacer m铆mesis visiva de ellos. En el doble devenir del cineasta con sus personajes, la naci贸n venidera aparece como lo que ellos son antes o despu茅s de la determinaci贸n hist贸rica de sus identidades sociales. En este sentido, Pasolini habla de la mirada innata al distinguirla de aquella adquirida. En una entrevista, dice: 鈥淐uando veo las cosas, tengo una mirada racional, cr铆tica, aprendida de la cultura laica, burguesa y, luego, marxista. [鈥 Sin embargo, mi mirada originaria, aquella m谩s antigua y arcaica, que tengo desde mi nacimiento, es una mirada sacra.鈥 La mirada innata, como precedente a toda determinaci贸n hist贸rica, es una facultad transclasista, necesariamente com煤n al cineasta burgu茅s y a sus personajes subproletarios. Es con tal mirada con la que los personajes crean su visi贸n m铆tica o 茅pica, y con la que el cineasta hace m铆mesis de esa visi贸n. Es una mirada 鈥渟acra鈥, porque esquiva lo hist贸rico al conectar directamente lo prehist贸rico con lo posthist贸rico: la constituci贸n pol铆tica del despu茅s de la determinaci贸n hist贸rica se debe encontrar en el antes de 茅sta, de manera arqueol贸gica.

Desierto

En 1973, ocho a帽os despu茅s de la conferecia sobre el cine de poes铆a, Pasolini hace otra conferencia, titulada 鈥淭etis鈥, en la cual reconoce que la burgues铆a neocapitalista ahora ha consumado su revoluci贸n en Italia al subordinar finalmente al subproletariado a su cultura tecnocr谩tica. Dice: 鈥淎 finales de los a帽os sesenta, Italia pas贸 a la 茅poca del consumismo y de la subcultura, perdiendo as铆 toda realidad, la cual ha sobrevivido casi 煤nicamente [鈥 en los cuerpos de las clases pobres.鈥 Su an谩lisis coyuntural lo obliga a admitir el fin de su cine nacional-popular. La conferencia se concluye con las siguientes palabras: 鈥淗asta hace pocos a帽os (cuando pensaba en El Decamer贸n y en la subsiguiente Trilog铆a de la vida), el pueblo todav铆a estaba casi completamente en posesi贸n de la propia realidad f铆sica y del mundo cultural en que se configuraba. [鈥 Si [hoy] quisiera continuar con pel铆culas como El Decamer贸n, no podr铆a hacerlas, porque ya no encontrar铆a en Italia [鈥 la realidad f铆sica [鈥 que es el contenido de esas pel铆culas.鈥

Como ya hemos visto, la subsunci贸n neocapitalista es real, mientras que aquella paleoindustrial es formal. Si la burgues铆a paleoindustrial impon铆a sus valores culturales como 鈥淚glesia鈥, 鈥淔amilia鈥 o 鈥淒isciplina鈥 s贸lo en el nivel formal o ret贸rico, la burgues铆a neocapitalista promueve un conjunto de 鈥渕odelos humanos鈥 subculturales o t茅cnicos y nos hace desear asimilarnos siempre m谩s a aquellos modelos por medio del consumo interminable de mercanc铆as. Entre tales modelos, Pasolini presta atenci贸n particular a aquello de 鈥渓ibertad sexual鈥 y dice: 鈥淟a ansiedad conformista de ser sexualmente libres, transforma a los j贸venes en m铆seros erot贸manos neur贸ticos.鈥 驴Tales sujetos neur贸ticos, ahora realmente existentes, podr铆an servir de nuevo intercesor para Pasolini? La respuesta del cineasta es categoricamente negativa, porque considera que la neurosis constituye la normalidad o normatividad de la econom铆a libidinal en la sociedad neocapitalista.

Si su trabajo cinematogr谩fico no hubiera sido interrumpido por su muerte repentina en 1975, Pasolini ya no habr铆a tenido nada m谩s que el desierto de realidad f铆sica para filmar. Y esto es precisamente lo que Deleuze encuentra prefigurado en las pel铆culas existentes de Pasolini. En las 煤ltimas p谩ginas de La imagen-tiempo, el fil贸sofo escribe: 鈥淸L]os desiertos de Pasolini [鈥 hacen de la prehistoria [鈥 la 鈥渆sencia鈥 copresente a nuestra historia, el z贸calo arcaico que revela bajo la nuestra une historia interminable.鈥 En la nueva sociedad, Pasolini habr铆a debido hacer m铆mesis visiva de tal tierra despoblada, que constitu铆a ahora la 煤nica realidad f铆sica que se quedaba para su cine de realismo sacro.

