De parte de La Haine October 17, 2021

Documental realizada por el colectivo de cine militante Silbando Bembas

M.H.: 驴De qu茅 trata esta cr贸nica de una lucha obrera, esta pel铆cula de Silbando Bembas sobre la L铆nea 60 que se estren贸 el pasado 22 de julio?

S.M: Es una pel铆cula documental hecha por el colectivo de cine militante Silbando Bembas que refleja parte de la lucha de la L铆nea 60. La pel铆cula empez贸 a filmarse en 2015 al calor de una lucha que nosotros dimos entonces donde hab铆amos empezado con un no cobro de boletos que termin贸 con un lockout.

De ese conflicto saqu茅 un libro (Sesentazo, cr贸nicas de un lock out) que se public贸 al a帽o siguiente y ah铆 lxs compa帽eros de Silbando Bembas ofrecieron empezar a filmar una pel铆cula con el gui贸n de ese libro, pero a los meses falleci贸 David Ramallo, compa帽ero m铆o, electricista, en la cabecera, y el gui贸n se fue modificando y adaptando a las nuevas cosas que fueron sucediendo.

M.H: Tengo entendido que los compa帽eros de Silbando Bembas estuvieron varios a帽os registrando la cr贸nica de su lucha. 驴C贸mo fue la producci贸n y el desarrollo?

S.M: S铆. A lxs compa帽eros de Silbando Bembas los conocimos en esta huelga que yo mencionaba reci茅n del 2015 que pele谩bamos en aquel entonces por el reconocimiento del Cuerpo de delegados y contra 52 despidos que hab铆a impuesto el grupo Dota.

Lxs compa帽eros de Silbando Bembas vinieron a filmar la lucha, nos dieron una mano muy grande haciendo spots de difusi贸n, cubrieron varios conflictos d谩ndonos una mano con la prensa y cuando falleci贸 David Ramallo, nos acompa帽aron a las marchas en el inicio del espacio 鈥淏asta de asesinatos laborales鈥, en la marcha contra la reforma previsional en el Congreso donde fuimos reprimidos y tambi茅n en la toma del palco de la CGT y en un mont贸n de marchas.

El material audiovisual que ten铆an, adem谩s de ser muy bueno, porque tienen un ojo est茅tico bastante lindo, era muy rico desde lo pol铆tico.

M.H: Comentanos sobre el caso de David Ramallo.

S.M: David Ramallo era compa帽ero m铆o del 谩rea de t茅cnica, un electricista. El 1掳 de septiembre de 2016 est谩bamos trabajando en una cabecera ya denunciada previamente porque no contaba con las habilitaciones correspondientes y en especial haciendo hincapi茅 en un elevador que es un aparejo grande que levanta el colectivo para que se pueda trabajar debajo.

Nosotros hab铆amos denunciado que ese elevador no estaba habilitado, el encargado de servicio nos dec铆a que si no trabaj谩bamos ah铆 era porque 茅ramos unos vagos, no sabemos por qu茅 David esa ma帽ana uso el elevador y el colectivo se desplom贸 y le caus贸 la muerte a las pocas horas.

Nosotros entendimos que eso no hab铆a sido un accidente, sino que hab铆a una complicidad y empezamos una lucha por justicia hasta el d铆a de hoy.

M.H: 驴En qu茅 estado est谩 esta lucha?

S.M: La lucha se divide en dos. Por un lado la agrupaci贸n Basta de Asesinatos Laborales que es un frente inter sindical con familiares de trabajadores fallecidos en sus puestos laborales y, por otro lado, lo m谩s jur铆dico.

En agosto el fiscal de la causa pidi贸 el desprocesamiento de los imputados en el hecho y nosotros hicimos una movilizaci贸n, hicimos un pedido para que se tomen en cuenta las pericias propias, las declaraciones testimoniales de compa帽eros que no hab铆an podido declarar. Nos dieron lugar a eso y ahora estamos a la espera que termine esta nueva etapa de declaraci贸n de testimoniales.

M.H: Escribiste Sesentazo, cr贸nicas de un lockout. 驴Qu茅 podemos encontrar en ese libro?

S.M: El libro es una cr贸nica d铆a por d铆a de la huelga que tuvimos en el 2015. Est谩 narrada en primera persona y cuenta los hechos. Lo escrib铆 al calor de la pelea. Ten铆a una suerte de bit谩cora que despu茅s engros茅 con los testimonios de muchos compa帽eros que estuvieron en situaciones que yo no estuve y tambi茅n intercambiando puntos de vista que no coincid铆an. Es un testimonio de la lucha y de la organizaci贸n obrera en primera persona.

M.H: 驴C贸mo podemos acceder a esa pel铆cula que nos acerca a la clase obrera y al cine?

S.M: Se estren贸 en el cine Gaumont, en el barrio de Congreso. Y tambi茅n se puede ver de manera on line entrando a la p谩gina cine.ar; hay que registrarse y el valor es de $ 90, pero en las pr贸ximas semanas se va a poder acceder de manera gratuita.