En Colombia los cacerolazos son destrucción, pero en Venezuela encarnan el progreso

“Siempre habr谩 evidente contraste entre el servilismo y la dignidad”. Jos茅 Ingenieros.

Las clases dominantes de Colombia, el Estado y sus fuerzas militares aparte de exportar mercenarios y sicarios para matar presidentes de otros pa铆ses, lo cual se acaba de rubricar en Hait铆, tambi茅n exportan cinismo, como un nuevo rengl贸n m谩s de nuestras exportaciones no tradicionales, con la creencia de que eso va a mejorar la balanza comercial de la abyecci贸n y el entreguismo, en la que se disputan el primer lugar con otros cipayos de Am茅rica Latina y el mundo.

Durante el r茅gimen del subpresidente de Iv谩n Duque hemos asistido a inveros铆miles muestras de cinismo y mentira, de las que vale recordar algunas muestras representativas. En plena Asamblea de las Naciones Unidas de 2019, Duque sostuvo: 芦Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia禄, y luego entreg贸 un dossier con dichas pruebas. Estas inclu铆an informaciones falsas, fotograf铆as que no correspond铆an al territorio venezolano, sino que hab铆an sido tomadas en Colombia y para completar se hab铆a robado la propiedad intelectual a la France Pres, due帽a de tres de esas fotos. A pesar de ser descubierto in fraganti, Duque nunca ofreci贸 disculpas a la ONU y falsimedia mundial jam谩s conden贸 este cinismo mentiroso, un falso positivo diplom谩tico -como lo denomin贸 el gobierno de Venezuela-, inflado con la finalidad de orquestar una invasi贸n contra la patria de Bol铆var.

Otra muestra de cinismo fue la supuesta ayuda humanitaria con el destino al pueblo venezolano en febrero de 2019, con concierto incluido, y con presencia de paramilitares y gusaner铆a de Miami, en la que termin贸 recibiendo como h茅roe al autoproclamado Juan Guaid贸, que atraves贸 la frontera, custodiado por el grupo paramilitar de Los Rastrojos, como se confirm贸 con registro fotogr谩fico al poco tiempo. Cuando quisieron ingresar camiones a Venezuela estos ardieron y se culp贸 al gobierno de Nicol谩s Maduro, aunque The New York Times haya dicho despu茅s, con pruebas indiscutibles, que los veh铆culos fueron incendiados desde Colombia, por guarimberos, gusanos y paramilitares. Y, en esta ocasi贸n, nuevamente Duque dijo que todo hab铆a sido hecho en regla.

Una tercera muestra de cinismo es la Operaci贸n Gede贸n, que se plane贸, organiz贸, financi贸 y arm贸 desde Colombia para invadir a Venezuela, lo cual se intent贸 hacer efectiva el primero de mayo de 2020. Pese a las incontrovertibles pruebas, suministradas por los mismos mercenarios que participaron en la conspiraci贸n de la participaci贸n del gobierno de Duque, este se lav贸 las manos y sostuvo que nunca hab铆a visto nada.

De la misma forma, debe recordarse que el r茅gimen del subpresidente Iv谩n Duque encabez贸 la denuncia contra Venezuela por cr铆menes de lesa humanidad, con la autoridad moral que le otorga el terrorismo de Estado a la colombiana, con un saldo de miles de personas desparecidas, torturadas y masacradas en los 煤ltimos setenta a帽os en nuestro pa铆s.

En esta misma direcci贸n tenemos el hecho m谩s reciente, y objeto central de este art铆culo, la declaraci贸n de la canciller铆a colombiana, a cargo de la cual est谩 la vicepresidenta Marta Luc铆a Ram铆rez, enemiga jurada de la protesta social y de la movilizaci贸n popular. Esta bur贸crata ha pelechado de diversos gobiernos en los 煤ltimos 25 a帽os para robustecer sus negocios privados, mantiene oscuros v铆nculos con mafiosos y narcos, tiene un pasado turbio como represora, ya que fue responsable directa, cuando se desempe帽aba el cargo de ministra de Defensa (sic), de la Operaci贸n Ori贸n (2002) en la que el Estado colombiano en alianza con bandas paramilitares asesin贸 y desapareci贸 a centenares de j贸venes colombianos a los que enterr贸 en La Escombrera. Tambi茅n es corresponsable de los asesinatos de Estado, conocidos con el eufemismo de “falsos positivos”, nombre que se le ha dado a los miles de colombianos pobres masacrados por el ej茅rcito, para obtener ascensos y aumentar las cifras exitosas de la guerra.

Esta “dem贸crata” es la misma funcionaria que desde su alto cargo en reiteradas ocasiones se ha opuesto a la protesta popular en Colombia y ha legitimado el terrorismo de Estado. Vale citar al respecto algunas de sus “civilistas” apreciaciones. Refiri茅ndose a la minga ind铆gena ha dicho: 芦Me dicen que cuesta aproximadamente $1.000 millones diarios sostener minga que lleg贸 a Cali. Qui茅nes est谩n detr谩s de su financiaci贸n? Qu茅 actividad tan rentable permite esa liberalidad en el gasto? Las autoridades deben imponer el orden y proteger a la mayor铆a ciudadana pac铆fica禄. Y ha agregado que “algunos que se han tomado la vocer铆a ind铆gena abusivamente para generar el caos en Cauca, hoy han hecho lo mismo en Cali. Ellos no representan a todos los pueblos ind铆genas sino los intereses pol铆ticos de quienes quieren el poder para hacer borr贸n y cuenta nueva”.

Al hacer referencia a los cacerolazos en la protesta de diciembre de 2019 sostuvo: “Jam谩s saldr茅 a darle a la cacerola porque lo 煤nico que quiero es el progreso y no la destrucci贸n de Colombia”. En Colombia los cacerolazos son destrucci贸n, pero en Venezuela encarnan el progreso, porque los cacerolazos de las guarimbas si fueron apoyados por la actual canciller y vicepresidenta del r茅gimen de Duque.

Para ella, el paro nacional es simplemente una expresi贸n del “terrorismo [que] jam谩s podr谩 justificarse como expresi贸n del disenso legitimo ni del derecho a protestar. Estos actos terroristas merecen una justicia eficaz e implacable y respaldo a nuestra institucionalidad”.

Pero la perla de las estupideces que ha dicho sobre el paro nacional en Colombia se relaciona con las armas que supuestamente portan los manifestantes cuando salen por las calles, plazas y barrios de este pa铆s: “Realmente vemos una gran cantidad de criminales. 40.000 armas ha tenido que incautar la fuerza p煤blica. Estas son personas que salieron a una protesta, no de manera pac铆fica, sino salieron armados y con la intenci贸n de destruir”. Claro, entre las armas incautadas hab铆a cuchillos, corta煤帽as y libros, estos son los m谩s peligrosas si tenemos en cuenta el bagaje cultural de la ex reina de belleza Marta Lucia Ram铆rez.

En s铆ntesis, para ella el paro, es 芦un proceso de destrucci贸n sistem谩tico, organizado, planeado y financiado para deteriorar las condiciones sociales pol铆ticas y econ贸micas del pa铆s禄 y existe 芦una extra帽a coincidencia con el proceso electoral de Colombia (…) desafortunadamente hay gente que pretende llegar al poder destruyendo el sistema vigente que tenemos en Colombia禄.

En s铆ntesis, Marta Luc铆a Ram铆rez tiene unas credencias de larga data comprometida con el terrorismo de Estado en Colombia y si existiera justicia en este pa铆s hace a帽os estar铆a tras las rejas, pagando varias cadenas perpetuas por sus m煤ltiples responsabilidades, por acci贸n y omisi贸n, en numerosas acciones criminales llevadas a cabo por ese Estado. En esas condiciones, si alg煤n funcionario de alto nivel del gobierno de Duque est谩 impedido para darle lecciones a alg煤n pa铆s en materia de democracia y derechos humanos esa es Marta Lucia Ram铆rez, puesto que no tiene la m谩s m铆nima autoridad moral al respecto.

Sin embargo, hete aqu铆 que el 14 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a cuya cabeza se encuentra la mencionada Marta Luc铆a Ram铆rez, emiti贸 esta breve declaraci贸n sobre Cuba:

“El Gobierno de Colombia reafirma su pleno compromiso con la democracia y los derechos humanos. Seg煤n aparece registrado en diferentes medios de comunicaci贸n, las protestas que han tenido lugar en Cuba, con una excepci贸n por la lamentable muerte de una persona, han sido pac铆ficas, sin vandalismo, ni destrucci贸n de bienes p煤blicos, por lo cual exhortamos a todos los actores a mantener esa actitud pac铆fica; y a las autoridades en Cuba a respetar ese derecho y a garantizar la libertad de expresi贸n del pueblo.

Las manifestaciones pac铆ficas como forma de comunicaci贸n de descontento y de proposici贸n ciudadana, est谩n reconocidas en el derecho internacional como parte esencial de la democracia y constituyen mecanismo leg铆timo para reivindicar las demandas sociales y libertades individuales, fundamentales para todas las naciones del mundo. La democracia es el camino para nuestras naciones”.

Esta breve declaraci贸n es una muestra elocuente de que el cinismo del r茅gimen del subpresidente Iv谩n Duque no parece tener l铆mites. Para empezar, en este pa铆s, su Estado y clases dominantes est谩n acostumbrados a ser unos lacayos incondicionales de los EEUU, y por eso no saben que es la autodeterminaci贸n y la soberan铆a nacional y piensan que pueden intervenir en los asuntos internos de otro Estado, para complacer a sus amos de Washington. Los hechos demuestran que no tienen la menor idea de los principios de la diplomacia, m谩xime cuando es ese Estado el que viene diciendo hace a帽os, sin prueba de ninguna 铆ndole, que Cuba est谩 interfiriendo en nuestros asuntos internos e incluso ha insinuado que el paro nacional ha sido promovido desde el extranjero por Rusia, Venezuela, Cuba y hasta Argentina. Con este irrespeto arrogante al derecho del pueblo cubano, cuando en forma atrevida e indigna pretende darle catedra al gobierno de Cuba, simplemente el r茅gimen duquista-uribista establece m谩s bases para que cualquier gobierno extranjero intervenga en los asuntos de Colombia. Con raz贸n Benito Ju谩rez afirmaba que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, pero a un r茅gimen traqueto como el colombiano lo que le importa es la guerra, la muerte, las masacres como lo acaban de experimentar los haitianos en carne propia.

Al margen de este elemento de fondo -no intervenir en los asuntos de otros estados-, la breve nota de la Canciller铆a no tiene desperdicio, por el conjunto de sandeces que dice. Empieza con un chiste de quinta categor铆a, cuando dice que “el Gobierno de Colombia reafirma su pleno compromiso con la democracia y los derechos humanos”. Esta afirmaci贸n bien puede quedar inscrita en los anales de la infamia universal, tanto por la historia contempor谩nea del pa铆s, como por lo que viene aconteciendo desde el 28 de abril. Miremos algunas perlas que demuestran hasta d贸nde llega el respeto a la democracia y a los derechos humanos por parte del Estado colombiano, solo referidas a la actualidad: 80 colombianos, por lo menos, asesinados por fuerzas estatales y paraestales, cientos de desaparecidos, miles de detenidos, 25 mujeres violadas, decenas de personas que han perdido sus ojos por proyectiles del Esmad y la polic铆a, j贸venes que han sido secuestrados por fuerzas represivas y cuyos cuerpos despu茅s han aparecido sin vida en r铆os y ca帽os de diversos lugares del pa铆s (en el Valle del Cauca, en Risaralda, en Bogot谩….).

Esta es una elocuente muestra de la autoridad moral que tiene el r茅gimen de Iv谩n Duque para hablar del respeto de los derechos humanos y pretender darle lecciones a cualquier pa铆s del mundo, y en este caso a Cuba. Ese es el prontuario de derechos humanos en Colombia, una verdadera verg眉enza para el mundo entero, al que debe agreg谩rsele los cr铆menes de Estado (6402 de ellos cometidos durante el gobierno de 脕lvaro Uribe Balas) y las numerosas masacres que se presentan a lo largo y ancho del pa铆s, con un registro en lo que va corrido de este a帽o de 50 masacres, con un saldo de 190 muertos. Esas son las ense帽anzas de que se precia el r茅gimen colombiano en materia de protecci贸n y respeto a los derechos humanos. Lo de la democracia mejor ni hablar, con la cifra de 300 ex combatientes de las Farc asesinados desde que firmaron el acuerdo en el 2016. Esa es la democracia genocida, como la ha caracterizado el sacerdote Javier Giraldo.

Seguidamente, la nota diplom谩tica se refiere al respeto que Colombia har铆a de la protesta pac铆fica y de la libertad de expresi贸n, otro embuste que durante el paro nacional ha quedado hecho a帽icos, por los ataques aleves y a mansalva que la polic铆a, el Esmad, el Goes y el Ej茅rcito han hecho contra personas que protestan pac铆ficamente, incluyendo ataques contra medios de comunicaci贸n alternativos, e incluso contra los oficiales. Con esta autoridad moral, la canciller铆a exhorta “a las autoridades en Cuba a respetar ese derecho y a garantizar la libertad de expresi贸n del pueblo”. Por supuesto, una exhortaci贸n que se rubrica con el ejemplar comportamiento del Estado colombiano en los 煤ltimos dos meses, en que solo ha matado, repetimos, a unos 80 j贸venes colombianos.

Concluye la lac贸nica comunicaci贸n de la Canciller铆a destacando que “las manifestaciones pac铆ficas como forma de comunicaci贸n de descontento y de proposici贸n ciudadana, est谩n reconocidas en el derecho internacional como parte esencial de la democracia y constituyen mecanismo leg铆timo para reivindicar las demandas sociales y libertades individuales, fundamentales para todas las naciones del mundo”. Nuevamente, de tan sublime declaraci贸n emana una autoridad moral del Estado colombiano por su incuestionable respeto a la movilizaci贸n social durante el paro, cuando quienes protestan pac铆ficamente, como quienes han realizado bloqueos, han sido levantados a sangre y fuego, y se les ha perseguido incluso en sus residencias, porque barrios enteros han sido sometidos a un estado de excepci贸n, con la acci贸n conjunta y coordinada de fueras represivas del Estado y grupos paramilitares, quienes les disparan impunemente a los manifestantes, con el aval y respaldo de las primeras.

Finalmente, concluye la declaraci贸n diciendo que “La democracia es el camino para nuestras naciones”, pero cu谩l democracia, la del genocidio perpetuo, la del terrorismo de Estado, la de las masacres y desapariciones, la del saboteo de procesos democr谩ticos en otros pa铆ses de la regi贸n, la del asesinato de presidentes extranjeros. 隆Qu茅 bello ideal de democracia profesa Marta Lucia Ram铆rez, hasta el punto de convertirse en un nuevo canon para el derecho internacional!

En lugar de estar pensando en Cuba e intentar darle lecciones, el r茅gimen de Iv谩n Duque y su ministra de Aberraciones Exteriores deber铆a ocuparse de explicar la participaci贸n del Estado colombiano en el asesinato del presidente de Hait铆, los nexos entre Iv谩n Duque y el criminal venezolano, radicado en Miami, Antonio Intriago, due帽o de la empresa de mercenarios CTU Security, la que contrat贸 a los sicarios del Ej茅rcito colombiano que masacraron al presidente Jovenel M枚ise.

Con ese criminal internacional, Antonio Intriago, Duque posa en varias fotograf铆as como buenos amigos. Asimismo, un funcionario del alto gobierno, Rafael Guar铆n, el asesor en materia de Seguridad Nacional, deber铆a aclarar que hacia un primo hermano suyo, que responde al nombre de Manuel Alberto Grosso Mar铆n, en el comando de sicarios que mat贸 al presidente de Hait铆. 驴Es acaso cre铆ble su disculpa de que s铆 es su primo, pero que no lo conoc铆a y nunca lo ha tratado, siendo que se mueven en el mismo 谩mbito de la contrainsurgencia? Es poco cre铆ble que el Alto Consejero para la Seguridad no supiera que un primo suyo formaba parte de las Fuerzas Armadas y no lo conociera, ni supiera qui茅n es. Estos dos elementos simplemente confirman que el gobierno de Iv谩n Duque est谩 implicado, como testaferro de los EEUU, en un magnicidio. 驴A qui茅n puede sorprender eso, si hay antecedentes de participaci贸n del Estado colombiano en varios atentados contra el presidente de Venezuela?

En conclusi贸n, al r茅gimen de Iv谩n Duque no le conviene abrir tanto la boca, para pretender darle catedra de derechos humanos, de democracia y libertad al gobierno de Cuba, por la sencilla raz贸n de que tiene un sangriento prontuario, m谩s all谩 de nuestras fronteras, como se comprueba con lo acontecido en d铆as recientes en el empobrecido Hait铆. Al respecto es bueno recordarle el viejo y sabio adagio: en boca cerrada no entran moscas.

El Colectivo