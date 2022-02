–

芦La madre de Lucas Gonz谩lez se cort贸 las venas con un c煤ter. La encontr贸 la hija menor. Peca (H茅ctor) su marido alcanz贸 a llevarla al Hospital Mi Pueblo Materno Infantil de Florencio Varela. Ma帽ana a primera hora la trasladar谩n. Desde ya solicit贸 ayuda para la familia. Es el tercer intento de suicidio. La psiquiatra de Cintia dijo basta. Ma帽ana (por hoy) veremos c贸mo sigue en qu茅 instituci贸n. Les pido a los pol铆ticos que ayuden a buscar un lugar para Cintia ya que se encuentra en un hospital que la sac贸 de la urgencia pero no es psiqui谩trico禄, fue el mensaje que este domingo 20 public贸 en su cuenta de Twitter Gregorio Dalb贸n, abogado de la familia, confirmando lo que fue el tercer intento de suicidio de Cintia L贸pez desde que la Polic铆a de la Ciudad fusil贸 a su hijo Lucas Gonz谩lez de 17 a帽os en el barrio porte帽o de Barracas en noviembre del a帽o pasado. Por su parte, H茅ctor 芦Peca禄 Gonz谩lez, padre de Lucas y esposo de Cintia, cont贸 detalles del calvario que viven desde el asesinato de Lucas: 芦esto en tres meses me arruin贸 la familia, me arruin贸 la vida禄. Por ANRed.

As铆 lo expres贸 este domingo 20 de febrero en su cuenta de Twitter Gregorio Dalb贸n, representante legal de la familia: 芦la madre de Lucas Gonz谩lez se cort贸 las venas con un c煤ter. La encontr贸 la hija menor. Peca (H茅ctor) su marido alcanz贸 a llevarla al Hospital Mi Pueblo Materno Infantil de Florencio Varela. Ma帽ana a primera hora la trasladadan. Desde ya solicit贸 ayuda para la familia禄.

芦Es el tercer intento de suicidio 鈥 ampli贸 el abogado 鈥 La psiquiatra de Cintia dijo basta. Ma帽ana (por hoy) veremos c贸mo sigue en qu茅 instituci贸n. Les pido a los pol铆ticos que ayuden a buscar un lugar para Cintia ya que se encuentra en un hospital que la sac贸 de la urgencia pero no es psiqui谩trico. Gracias禄, puntualiz贸 Dalb贸n en su pedido de ayuda.

En la misma l铆nea, agreg贸: 芦solo tengo esa informaci贸n: entr贸 en estado cr铆tico y ma帽ana (por hoy) estabilizada buscar谩n un lugar psiqui谩trico. A las 7 de la ma帽ana calcula H茅ctor que tendremos idea del traslado禄, agreg贸 Dalb贸n.

Esta ma帽ana el abogado renov贸 el pedido de ayuda ante los medios de comunicaci贸n: 芦necesitamos la contenci贸n de la salud mental de la gente que sufre este tipo de situaci贸n. Con Cintia hubo dos intentos anteriores de suicidio, pero la vuelven a la casa siempre, lo de ayer fue peor禄, expres贸 Dalb贸n al canal de noticias C5N, y agreg贸 que 芦la contenci贸n de la salud mental en la Argentina est谩 muy floja禄.

芦Cintia es la tercera vez que intenta suicidarse, esperemos que sea la 煤ltima. A ver si nos ayudan a encontrar alg煤n lugar de salud mental禄, insisti贸, y remarc贸 que 芦no puede venir a un instituto materno infantil para que despu茅s le den el alta y la manden a la casa empastillada禄.

Por su parte, H茅ctor 芦Peca禄 Gonz谩lez, padre de Lucas y esposo de Cintia, relat贸 detalles del momento: 芦la encontr贸 mi hija de 14 a帽os. Yo estaba mirando una pel铆cula, tranquilos y en un momento me habr茅 dormido y despu茅s me levanto y la encontr贸 mi hija ya lastimada, llorando desconsoladamente禄.

Asimismo, se refiri贸 al calvario que viven como familia: 芦esto en tres meses me arruin贸 la familia, me arruin贸 la vida鈥, remarc贸.

Lucas Gonz谩lez fue fusilado el 17 de noviembre del a帽o pasado cerca de las 9.30, cuando la v铆ctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo de un Volkswagen Suran del padre de uno de ellos. All铆, fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Polic铆a de la Ciudad, que se encontraba sin patente ni se帽ales de ser un movil policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo a la investigaci贸n, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los polic铆as les dispararon desde distintos 谩ngulos, hecho en el cual al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impact贸 en la cabeza de Lucas, quien horas m谩s tarde muri贸.

Hoy, por el homicidio de Lucas se encuentran procesados con prisi贸n preventiva los polic铆as Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabi谩n L贸pez, mientras que acusados por el encubrimiento de su asesinato hay un total de 11 efectivos presos y otros dos imputados pero excarcelados.