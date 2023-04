–

De parte de Congreso Nacional Indígena April 13, 2023

Comunidad De Alcozacan, Municipio de

Chilapa de 脕lvarez a 13 de abril 2023

ASUNTO: falsas acusaciones del obispo

em茅rito, amigo del narco.

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

A la Comisi贸n Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios

Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaraci贸n por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se

llamen鈥

A los medios de Comunicaci贸n y

Al pueblo en general

El Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) es objeto nuevamente de ataques y calumnias, nosotros como promotores y Defensores de Derechos Humanos y en coordinaci贸n de autoridades comunitarias, comisarios, polic铆as

comunitarios de las CRAF-PC-PF y pobladores de las comunidades negamos categ贸ricamente las acusaciones realizadas por el OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, personaje de escasa calidad moral, que cuenta con una entra帽able cercan铆a a los grupos criminales de Guerrero, y que existen infinidad de declaraciones de su propia voz que

as铆 lo demuestran, realiza se帽alamientos nuevamente contra nuestra organizaci贸n, por ser quienes hemos puesto alto al grupo criminal de los Ardillos en nuestro territorio, territorio liberado de grupos criminales, nuevamente abre la boca para injuriar en contra de nosotros, acus谩ndonos de los supuestos asesinatos de un ex director y un oficial

municipal de tr谩nsito.

Es de dominio publico la forma en que se conduce este personaje quien pacta con el mejor postor y se exalta de ser amigo de lideres y jefes de plazas en la entidad, todo esto con la seguridad de no ser investigado por las autoridades que debieran de fincarle responsabilidades por todas y cada una de sus declaraciones de propia voz a los medios de comunicaci贸n, que en cada una se帽ala actos constitutivos de delitos, con la seguridad de sentirse intocable por ser un representante, un mal representante, de la iglesia cat贸lica en la entidad, que act煤a de manera contraria a los principios de a quien dice venerar.

Por lo cual exigimos alas autoridades competentes que finquen responsabilidades sobre esta persona que descaradamente manifiesta pactar con los grupos de la delincuencia organizada, que negocia las plazas para no perder ingresos.

En cuanto a las acusaciones realizadas le exigimos al OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, que, si tiene pruebas para acreditar sus dichos, las presente en la instancia correspondiente, demostrado que, al no tener pruebas acredita que solo hace se帽alamientos sin tener la certeza y difamando, o dos, si las tiene y no la hace publicas es

c贸mplice de asesinato de personas.

Nosotros nos deslindamos de los asesinatos que ha se帽alado, en primer t茅rmino, nosotros no tenemos control ni podemos entrar a la Ciudad de Chilapa de 脕lvarez, cabecera del municipio del mismo nombre, que es un basti贸n del grupo paramilitar 鈥渓os Ardillos鈥 quienes tienen controles de acceso en la ciudad, cuyos lideres son amigos del mismo obispo em茅rito, lugar donde ocurrieron dichos asesinatos, y que dichos cr铆menes, tratan de achacarnos debido a las denuncias p煤blicas que realizamos, mismos cr铆menes que obedece a la finalidad de no dejar cabos sueltos, sobre la funci贸n de Halcones que realiza la polic铆a municipal de Chilapa para 鈥渓os Ardillos鈥, desconocemos si este supuesto asesinato de polic铆as de tr谩nsito corresponde al mismo polic铆a de tr谩nsito que fungi贸 como 鈥渉alc贸n鈥 y quien diera aviso al sicario que asesino a nuestros compa帽eros los promotores de Derechos Humanos, cabe aclarar que no fung铆an como polic铆as comunitarios, eran promotores de Derechos Humanos, GUILLERMO HILARIO

MORALES quien contaba con medidas por acciones urgentes del COMIT脡 CONTRA LA DESAPARICI脫N FORZADA (CED, POR SUS SIGLAS EN INGL脡S) DE LA ORGANIZACI脫N DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), ADAN LINARES SILVERIO (Beneficiario del

Mecanismo de Protecci贸n a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de la Secretaria de Gobernaci贸n, en la cual sus Medidas de protecci贸n fueron modificadas y disminuidas por el Mecanismo; nunca se les notifico de dicha revisi贸n de medidas y omitieron generar la evaluaci贸n de riesgo y MOISES CUAPIPISTENCO este 煤ltimo compa帽ero que capto la im谩genes que lograron evidenciar el actuar de la polic铆a municipal de transito al servicio de los 鈥淎rdillos禄.

Cabe aclarar que nosotros nos regimos por los siete principios del zapatismo, para construir un mundo donde quepan todos los mundos, en ese tenor de ideas nosotros buscamos justicia, no venganza.

隆NO NOS RENDIMOS!

隆NO NOS VENDEMOS!

隆NO CLAUDICAMOS!

隆VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!

隆NUNCA M脕S UN MEXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE

Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)