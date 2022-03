–

EL CIPOG-EZ DENUNCIA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO POR SU INHUMANIDAD FRENTE A LAS DESAPARICIONES Y ASESINATOS EN TODO EL ESTADO.

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Red contra la Represi贸n y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

1 de marzo de 2022

Hermanos y hermanas, les informamos que se dio una reuni贸n en la fiscal铆a del estado de Guerrero el pasado viernes 25 de febrero, acordada con Sandra Luz Valdovinos, fiscal del estado de Guerrero e integrantes del CIPOG-EZ, estando presentes familiares de las v铆ctimas de desaparici贸n forzada, Pablo Hilario Morales y Samuel Hern谩ndez S谩nchez, ambos desaparecidos por autoridades del municipio de Atlixtac el pasado 25 de enero. Adem谩s de la fiscal, se encontraba el fiscal especializado en desaparici贸n forzada de Guerrero, as铆 como delegados de la Comisi贸n Estatal de B煤squeda Arturo Sol铆s Felipe, por la secretar铆a de gobernaci贸n Nancy Decidierio, personal de la CNDH, as铆 como Alan Cruz por la Comisi贸n de Atenci贸n a V铆ctimas.

Nos convocaron s贸lo para entregar las carpetas de investigaci贸n a las familias de los desaparecidos y para hacernos saber las l铆neas de investigaci贸n, entre 茅stas. Pese a encontrarse toda la cantidad de autoridades ya mencionadas, 茅stas se negaron a comentar alg煤n punto respecto a las recomendaciones que la ONU hizo al gobierno mexicano respecto a la desaparici贸n forzada de Pablo Hilario y Samuel Hern谩ndez, no tienen plan de acci贸n ni cronograma de b煤squeda, se negaron a hacer investigaci贸n y b煤squedas en el municipio de Atlixtac, aunque existe la informaci贸n de que fue ah铆 donde desaparecieron.

Por si fuera poco, siguen manejando la informaci贸n como un hecho aislado, no como parte de todo un contexto de violencia y muerte. Mucho menos consideran que la desaparici贸n fue realizada por un servidor p煤blico, nadie asume ninguna responsabilidad, no dan fechas para nada, no hay informaci贸n clara a la familia. No nombran a los culpables, no se nombra a 鈥淟os Ardillos鈥 como los perpetradores de los hechos. Dicen que lo valorar谩n como una tercera l铆nea de investigaci贸n.

Es lamentable la forma en que la actual administraci贸n del estado de Guerrero, est谩 tratando nuestra situaci贸n, con absoluta inhumanidad e insensibilidad. Nos queda claro que el gobierno de la 4t es el mismo que los anteriores, nos desprecian mientras los grupos criminales como 鈥淟os Ardillos鈥, que asesinan y extorsionan se mueven con toda la complicidad de las autoridades; como ocurri贸 el pasado 26 de febrero en Buenavista de la Salud, donde 鈥淟os Ardillos鈥 atacaron y asesinaron a 4 compa帽eros , incluyendo al maestro Mario Zamora, quien hab铆a denunciado a Bernardo Ortega, jefe del grupo delincuencial 鈥淟os Ardillos鈥, en una reuni贸n con el senador F茅lix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora de Guerrero Evelyn Pineda, del partido de Morena 隆Tras la reuni贸n con Salgado, Mario Zamora fue asesinado! As铆 de evidente la complicidad del crimen organizado con los malos gobiernos. Llamamos al pueblo de Guerrero a seguir luchando en contra de estos grupos, hasta erradicarlos, pues ya quedo visto que al gobierno no le preocupa que nos secuestren o asesinen.

Tambi茅n vemos como callan a las voces libres, asesinan periodistas e intentan que el pueblo est茅 callado, por eso intentaron llevarse el equipo de transmisi贸n de la Radio de la Universidad Aut贸noma de Guerrero el pasado 23 de febrero, entrando a las instalaciones de la UAG, sin importarles, como ya es costumbre, la violaci贸n a la autonom铆a universitaria. Como CIPOG-EZ, condenamos tales hechos y exigimos al gobierno del estado de Guerrero, que se ocupe de los delincuentes, que se encuentran en las instituciones del mismo gobierno y de los grupos delincuenciales tales como 鈥淟os Ardillos鈥 y 鈥淟os Rojos鈥.

CONCEJO IND脥GENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

