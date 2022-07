–

June 30, 2022

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Red contra la Represi贸n y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A todos los medios de comunicaci贸n.

A los pueblos y al movimiento social de Guerrero.

30 de junio de 2022.

Hermanos y hermanas de M茅xico y del mundo, organizaciones de derechos humanos, colectivos, medios de comunicaci贸n y dem谩s compa帽eros y compa帽eras que nos nos han dejado solas y solos en esta guerra que los grupos narco-paramilitares han emprendido en nuestra contra con la complicidad de los malos gobiernos. Les agradecemos y les pedimos a la vez que no nos dejen solos, solas. Y es que como saben, desde el pasado 17 de junio 鈥淟os Ardillos鈥, nos atacaron con armas de grueso calibre, con drones cargados de explosivos, ante 茅sta situaci贸n reaccionamos como CIPOG-EZ y CRAC-PC-PF y logramos recuperar el territorio y las trincheras desde las que 鈥淟os Ardillos鈥 nos atacaban.

Frente a esta situaci贸n, les informamos que el pasado 28 de junio, por acuerdo asambleario entre las comunidades de la Monta帽a Baja de Guerrero, en las que se nace el CIPOG-EZ, decidimos dejar las trincheras recuperadas al ej茅rcito de la Regi贸n 35, para que asuma su responsabilidad de la seguridad en la zona en la que fuimos atacados. Se acord贸 con el Secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso Nu帽ez, Secretario de Seguridad Evelio Mendez Gomez, vicefiscal Ram贸n Celaya Gamboa, Director de Gobernaci贸n Estatal Francisco Rodr铆guez Cisneros, que se mantendr铆a la seguridad de manera permanente en ese punto, que se encuentra entre la comunidad de Tula y Xicotl谩n y que colindan con Colotepec y el Crucero del Jaguey, territorio controlado por 鈥淟os Ardillos鈥.

Nosotras y nosotros no estamos negados al camino de la paz, del di谩logo y si tomamos las armas fue y es para defender la vida de nuestras comunidades, porque nos matan y a los malos gobiernos no les interesa, nos torturan y secuestran y no figuramos en las noticias del estado, mucho menos del pa铆s, s贸lo pasamos a engrosar la larga e interminable cifra de muertos o desaparecidos o ni siquiera eso. Nosotras y nosotros como comunidades ind铆genas, no deber铆amos ocuparnos de la seguridad, eso le compete al Estado que hasta el d铆a de hoy ha demostrado que no le interesa.

Seguimos demandando que el ej茅rcito recorra la carretera de Tlapa a Chilapa y Chilpancingo, pues 鈥淟os Ardillos鈥 en otras ocasiones nos han emboscado y atacado en diversos tramos carreteros. Seguiremos defendiendo la vida y el territorio de nuestras comunidades.

ATENTAMENTE

CONCEJO IND脥GENA Y POPULAR EMILIANO ZAPATA

CIPOG-EZ