–

De parte de Radio Zapote January 10, 2022 3 puntos de vista

EL CIPOG-EZ SE REUNE CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO, ESPERANDO QUE DESMANTELEN A LOS GRUPOS NARCO-PARAMILITARES Y A QUIENES LOS PROTEGEN, PARA QUE LA VIOLENCIA SE VAYA DE NUESTRAS COMUNIDADES.

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Red Nacional contra la Represi贸n

Al pueblo digno de Guerrero

A los medios de comunicaci贸n

A las Organizaciones de Derechos Humanos

10 de enero de 2022

Hermanos y hermanas de M茅xico y del mundo, queremos informarles que el pasado 7 de enero de 2022, como pueblos ind铆genas pertenecientes al CIPOG-EZ (Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero 鈥 Emiliano Zapata), tras muchas muertes, desapariciones, torturas y tras incontables denuncias y llamados para detener el exterminio del que somos v铆ctimas, tuvimos una reuni贸n con autoridades de los 3 niveles de gobierno y con la Comisi贸n Nacional de Derechos Humanos, a quienes se les puso al tanto de la situaci贸n de guerra y muerte que vivimos; estuvieron presentes Esteban Garc铆a Garc铆a y Nestor Parra Rodr铆guez como representantes del ayuntamiento de Chilapa, Carlos Alberto Villalpando, subsecretario de Asuntos Jur铆dicos y Derechos Humanos del estado de Guerrero, Juan Moreno Barrios subdelegado de la Secretar铆a de Gobernaci贸n, Rodrigo Medina Miranda comandante del 50 Batall贸n de Infanter铆a de Chilpancingo, el Director General de Gobernaci贸n de Guerrero Francisco Rodr铆guez Cisneros, Policarpo Gatica Ram铆rez de la Comisi贸n de Derechos Humanos del estado de Guerrero; tambi茅n estuvieron presentes las licenciadas Bianca Berenice Trujillo, Directora General de la Primera Visitadur铆a General de la CNDH y Arely L贸pez de la 4 Visitadur铆a General de la CNDH, as铆 como nuestros hermanos abogados del colectivo Abajo los Muros de las Prisiones. Es importante para nosotros y nosotras como pueblos, que la violencia cese, pues va de por medio la vida de las comunidades, por lo que la palabra siempre ser谩 nuestra prioridad; esperamos que tambi茅n la palabra valga para nuestros y nuestras interlocutoras.

Dejamos claro que no bajaremos la guardia, pues sabemos que 鈥淟os Ardillos鈥 nos han atacado luego de alguna iniciativa que posibilite la paz en nuestros territorios, nos provocan y dejan claro que viven de la muerte y el sufrimiento de los pueblos. Tambi茅n les decimos que de nuestra parte, la palabra siempre ha estado dispuesta, pero los malos gobiernos se han empe帽ado en traicionar una y otra vez su palabra, en reuniones semejantes y con promesas semejantes. En esta ocasi贸n se acord贸 mantener las mesas de trabajo, se acord贸 ya una nueva reuni贸n con fecha y hora, pero esperamos que la respuesta de las autoridades que asistieron a la reuni贸n, no se deje para el futuro, sino que las acciones sean inmediatas, pues est谩 de por medio la vida o la muerte de nuestros hermanos y hermanas que habitan los territorios. Ustedes saben ya d贸nde se encuentran quienes nos asesinan, tambi茅n qui茅nes se han hecho omisos frente a los cr铆menes; Justamente el d铆a de ayer 7 de enero un medio de comunicaci贸n nacional, Milenio, hizo p煤blica una nota donde documenta la situaci贸n que vivimos, incluso deja evidencia de algunos de los puntos desde donde nos agrede el grupo narco-paramilitar 鈥淟os Ardillos鈥 mientras que las autoridades no hacen nada para detenerlos. No es la 煤nica vez que se hace p煤blica nuestra situaci贸n, ya otros medios libres y de paga, han visto y escuchado nuestra palabra. Pero apelamos a que esta vez sus o铆dos y mirada est茅n atentos y que su palabra que vinieron a ofrecer sea honesta.

Dejamos en claro tambi茅n que sabemos que quienes llegaron a la reuni贸n, no son funcionarios con quienes se pueda tener una reuni贸n de car谩cter resolutivo y que no trajeron ninguna propuesta, no quisi茅ramos pensar que s贸lo se presentaron a la reuni贸n para la foto o a hacer como que hacen. Tambi茅n queremos resaltar que si hay di谩logo, es por la gesti贸n de la CNDH y principalmente, por la resistencia de nuestra organizaci贸n; sepan que no somos un bot铆n pol铆tico y que no entramos en su hashtags #TransformandoGuerrero, ni en campa帽as para beneficiar al gobierno en turno; si algo somos, es supervivientes a una guerra de exterminio y con eso no se juega. No hay nada que celebrar en estas reuniones, pues el dolor y la muerte no deber铆an servir para favorecer a alg煤n partido pol铆tico o funcionaria, ni para celebrar que se hace lo que de por s铆 se tiene que hacer, sino para evidenciar que hasta el d铆a de hoy, a nadie la ha interesado nuestra situaci贸n como pueblos ind铆genas y que es el resultado de que la clase pol铆tica y autoridades, no han hecho su trabajo como servidores p煤blicos. No queremos m谩s palabras vac铆as ni promesas incumplidas.

ATENTAMENTE:

CONCEJO IND脥GENA Y POPULAR DE GUERRERO 鈥 EMILIANO ZAPATA

#gallery-1 {

margin: auto;

}

#gallery-1 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-1 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-1 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */