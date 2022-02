–

El 31 de enero, en Cipolletti (R铆o Negro), una usuaria de cannabis inscripta en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) fue detenida luego de que la polic铆a la encontrara arm谩ndose un cigarrillo de marihuana. Pero no solo eso: la joven de 23 a帽os, llamada Lara Quinchao, estaba con su hija y una efectivo le dio una patada y le sac贸 la rodilla de lugar, mientras que tambi茅n fueron trasladados a la comisar铆a su ex pareja y un vecino, quienes hab铆an intentado defenderla. Por Giselle Leclercq para Revista THC

La situaci贸n comenz贸 alrededor de las 11.30 de la ma帽ana. Lara regresaba de llevar al m茅dico a su hija de 5 a帽os junto al padre de la nena, Santiago Seguel. En la intersecci贸n de Gonz谩lez de la Rosa y Dante Alighieri, ella dobl贸 a la izquierda y 茅l sigui贸 camino hacia la derecha.

La familia denunci贸 la violencia policial ante la Fiscal铆a de Delitos Especiales y Administraci贸n P煤blica. 鈥淢e qued茅 ah铆 para guardar lo poco de cannabis que me quedaba, que era medio gramo. Cuando levant茅 la vista, vi que hab铆a un m贸vil de la polic铆a鈥, relata la joven, en di谩logo con THC.

A partir de ese momento, la violencia escal贸. Seg煤n cuenta Lara, los polic铆as se rieron cuando les habl贸 del Reprocann y uno dio la orden de esposarla y detenerla. Ella se neg贸 y cuando comenz贸 a filmar el operativo, uno de ellos le tir贸 el celular al piso y comenzaron los forcejeos. Su ex pareja, que estaba a menos de una cuadra, vio lo que suced铆a y sali贸 corriendo para auxiliarla.

鈥淪antiago lleg贸 mientras iban llegando otros polic铆as. En total aparecieron cinco o seis camionetas y habr铆a alrededor de 15 efectivos鈥, cuenta Lara. 鈥淭ambi茅n comenzaron a forcejear con 茅l y le quitaron a la nena de los brazos. Los vecinos se involucraron y un chico, que vive enfrente, empez贸 a gritarles que no me pod铆an tratar as铆鈥, agrega.

Los tres fueron trasladados a la comisar铆a. Ella estuvo detenida m谩s de dos horas y los varones reci茅n fueron liberados alrededor de las 18.

El desconocimiento de la ley

Adem谩s, tal como se ha publicado en THC, no es un delito usar cannabis en la v铆a p煤blica si la persona est谩 inscripta en el Reprocann porque este instrumento habilita la tenencia y el transporte, ya que el consumo no es un delito. 芦Es como si a una persona diab茅tica no le dejasen usar insulina en una plaza禄, ejemplifican desde el Ministerio de Salud.

Nuevamente, este tipo de casos de abuso de autoridad y violencia institucional ponen de manifiesto la necesidad urgente en que las fuerzas de seguridad se capaciten en la normativa cann谩bica actual y que tiene m谩s de un a帽o de vigencia para que se termine, de una vez por todas, la criminalizaci贸n a las personas que usan la planta para su salud.

Lara no solamente est谩 indignada por la violencia en el operativo, sino que tampoco puede salir de su asombro cuando cuenta el trato que recibi贸 de la polic铆a. Nadie le permiti贸 comunicarse con alg煤n familiar para que pudieran ir a buscar a la nena, que qued贸 al cuidado de vecinos.

鈥淵o no los conoc铆a. Gracias a Dios eran buenas personas que la cuidaron. Ella todav铆a est谩 muy mal. Imaginate que vio que se llevaban detenida a su mam谩 por un lado y a su pap谩 por el otro鈥, subraya la joven.

Mientras estaba esposada, la joven recibi贸 una patada de un polic铆a que le sac贸 la rodilla de lugar

En la comisar铆a, Lara solamente preguntaba por su hija. 鈥淢e ignoraban y se burlaban. Despu茅s de una hora de estar ah铆 sentada, un polic铆a vio que ten铆a la rodilla muy mal y empez贸 a decir: 鈥楢 esta me la llevo a upita si no puede caminar鈥. Antes de que me dieran la libertad, una efectivo me llev贸 al hospital y me repet铆a: 鈥楩laca, camin谩 m谩s r谩pido y hacela m谩s f谩cil que no es para tanto鈥欌, relata.

En medio de los forcejeos previos a los traslados, el vecino que intent贸 ayudarla fue mordido por un perro en la panza, pero 茅l no recibi贸 atenci贸n en el tiempo que estuvo en el calabozo. Reci茅n cuando los liberaron, las autoridades dieron la orden de que lo revisara un m茅dico.

Por estos d铆as, Lara debe presentar las pruebas que acompa帽ar谩n la denuncia. Los videos que llegaron a filmar ser谩n clave para identificar a los efectivos. Adem谩s, presentar谩 documentaci贸n m茅dica que demuestre las razones por las que fue habilitada por el Reprocan. En su caso, sufre escoliosis y su pierna izquierda tiene una diferencia de mil铆metros con la derecha. A pesar de utilizar plantillas y de hacer kinesiolog铆a desde hace a帽os, el dolor es muy intenso en la espalda alta y tambi茅n en la zona lumbar y el cannabis es uno de los principales paliativos que encontr贸.

Los hechos de violencia quedaron registrados en unos videos que grabaron vecinos Cipolleti que intentaron defender a la joven.

