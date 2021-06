–

CIRCULAR

DE JOSE MARIA PEMAN A LOS VOCALES DE LAS COMISIONES DEPURADORAS 1936

BOLETIN

OFICIAL DEL ESTADO – BURGOS 10 DE DICIEMBRE DE 1936 – NUMERO 52

Comisión

de Cultura y Enseñanza

Circular a los vocales de las

Comisiones Depuradoras de Instrucción Publica

Innecesario resulta hacer presente a

los señores Vocales de las Comisiones depuradoras del personal docente la

transcendencia de la sagrada misión que hoy tienen en sus manos. Con pensar que

la perspectiva del resurgir de una España mejor de la que hemos venido

contemplando estos años, está en razón directa de la justicia y escrupulosidad

que pongan en la depuración del Magisterio en todos sus grados, está dicho

todo.

El carácter de la depuración que hoy

se persigue no es solo punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los españoles, que con las armas en la mano y

sin regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización,

que no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores

del alma popular primeros y mayores responsables de todos los crímenes y

destrucciones que sobrecogen al mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los

hogares honrados de España. No compete a las Comisiones depuradoras el aplicar

las penas que los Códigos señalan a los autores por inducción, por estar

reservada esta facultad a los Tribunales de Justicia, pero si proponer la

separación inexorable de sus funciones magistrales de cuantos directa o

indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e

instituciones del llamado “Frente Popular”. Los individuos que integran esas

hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente

los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de

instituciones como la llamada “Libre de Enseñanza”, forjaron generaciones

incrédulas y anarquicas. Si se quiere hacer fructífera la sangre de nuestros

mártires es preciso combatir resueltamente el sistema seguido desde hace mas de

un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del mal, mientras se

reservaban los castigos para las masas victimas de sus engaños.

Tres propuestas pueden formular las

Comisiones depuradoras, conforme a la Orden de 10 de Noviembre, a saber:

1º- Libre absolución para aquellos que

puestos en entredicho hayan desvanecido los cargos de haber cooperado directa o

indirectamente a la formación del ambiente revolucionario.

2º- Traslado para aquellos que, siendo

profesional y moralmente intachables, hayan simpatizado con los titulados

partidos nacionalista vasco, catalán, navarro, gallego, etc., sin haber tenido

participación directa ni indirecta con la subversión comunista-separatista, y

3º- Separación definitiva del servicio

para todos los que hayan militado en los partidos del “Frente Popular” ó

Sociedades secretas, muy especialmente con posterioridad a la revolución de

octubre y de un modo general, los que perteneciendo o no o esas agrupaciones

hayan simpatizado con ellas u orientado su enseñanza o actuación profesional en

el mismo sentido disolvente que las informa.

Las Comisiones depuradoras, al

dirigirse a cualquier autoridad o particular en demanda de informes, deberán

hacerles presente la gravísima responsabilidad en que incurren para con Dios y

con la Patria ocultando determinados extremos, cuando no, llegando a falsear

los hechos, valiéndose de reprobables reservas mentales o sentimentalismos

extemporáneos. También se ha de combatir y de hacer público, para perpetua

vergüenza del que en tal falta de ciudadanía incurra el nombre de quienes

aleguen indebidamente desconocer los hechos o las personas sobre los que

interesen informes. Seria indigno que al heroísmo de nuestros oficiales,

soldados y voluntarios que en las líneas de fuego desafían a la suerte soñando

con una España mejor, correspondieran con la cobardía y falta de valor cívico

las personas que gozan de la paz de las retaguardias.

Si todos cuantos forman parte de las

Comisiones depuradoras se compenetran de esta manera de pensar y la transmiten

en patriótico contagio a aquellos que han de coadyuvar a su labor con sus

informes, es cosa segurísima que antes de mucho tiempo, en esta España que hoy

contemplamos destruida, empobrecida y enlutada, una vez restaurado su genio y

tradición nacional, veremos amanecer en alborada jubilosa un nuevo siglo de oro

para gloria de la Cristiandad, de la Civilización y de España.

Burgos 7 Diciembre de 1936

El Presidente de la Comisión de

Cultura y Enseñanza

José

María Peman

Sres. Presidentes y Vocales de las

Comisiones depuradoras del personal de Instrucción Publica