Ciudad inteligente, doble lenguaje para la ciudad-prisiÓn

Una ciudad inteligente es una zona urbana tecnol贸gicamente moderna que utiliza diferentes tipos de m茅todos electr贸nicos y sensores para recoger datos espec铆ficos. La informaci贸n obtenida de estos datos se utiliza para gestionar eficazmente los activos, recursos y servicios; a su vez, estos datos se utilizan para mejorar las operaciones en toda la ciudad.

Preocupaciones

Cualquiera que sea la ret贸rica sobre el progreso y los beneficios sociales desplegada en la promoci贸n de este concepto, tiene el potencial de transformarse en un futuro dist贸pico. Las ciudades-prisi贸n, donde los vigilantes son sustituidos por c谩maras y micr贸fonos, vinculados a algoritmos de inteligencia artificial que calculan las puntuaciones de cr茅dito social, se caracterizan por la geolocalizaci贸n, que limita los movimientos y/o las zonas donde una persona puede adquirir bienes y servicios, e incluso la p茅rdida de autonom铆a corporal (es decir, la capacidad de tomar decisiones sobre la propia salud).

La georreferenciaci贸n

El barrio de 15/20 minutos es un concepto en el cual se supone que todos los servicios necesarios se encuentran dentro de un tiempo de viaje de 15/20 minutos: hospitales, escuelas, trabajo, tiendas, etc. El problema es que un residente no puede moverse/interactuar con la infraestructura m谩s all谩 de este radio de 15/20 minutos. Las puertas no se abren, las m谩quinas no expenden comida. Se trata de evitar los desplazamientos excesivos y reducir la huella de carbono para ayudar a combatir el cambio clim谩tico.

Reconocimiento facial

Los micr贸fonos y las c谩maras est谩n destinados a grabar a los residentes con fines de control y evaluaci贸n del cr茅dito social. Su objetivo es mejorar los servicios y la seguridad. Permitir谩n la asignaci贸n de puntos y multas por acciones como saltarse un sem谩foro en rojo, etc.

Cuarta revoluci贸n industrial

La cuarta revoluci贸n industrial est谩 estrechamente relacionada con el concepto de ciudad inteligente, con el que se perder谩 un gran n煤mero de puestos de trabajo debido a la robotizaci贸n.

El conjunto del programa est谩 relacionado con la forma en que Greta Thunberg, como representante de la 鈥渟ociedad civil鈥, ha recibido mucha atenci贸n en las cumbres del FEM de 2019 y 2020, donde declar贸 que 鈥渘uestra casa est谩 en llamas鈥, pidiendo 鈥渦na acci贸n urgente, enfantizando en la necesidad de emisiones 鈥渧erdaderamente cero鈥濃漑5].

Varias 鈥減artes interesadas鈥 declararon al FEM c贸mo preven铆an un gran reinicio[6] :

Brad Smith, de Microsoft, dijo: 鈥淎 medida que la gente vuelve al trabajo, podemos seguir esperando que la tecnolog铆a digital y los datos sean fundamentalmente la infraestructura de esta d茅cada y del Gran Reinicio.鈥 Tambi茅n dijo que (un 鈥渘osotros鈥 no especificado) debe mantener la confianza de la gente (鈥渟u鈥). 鈥淓so significa proteger su privacidad, su seguridad y garantizar que las nuevas tecnolog铆as, especialmente la inteligencia artificial, se despliegan de forma responsable en todo el mundo鈥. Kristalina Georgieva, del FMI, dijo que 鈥渓a econom铆a digital es la gran ganadora de esta crisis鈥 y sugiri贸 鈥渋nversiones p煤blicas y privadas para las industrias con bajas emisiones de carbono鈥, afirmando extra帽amente -desde la instituci贸n que m谩s ha hecho por aumentar la desigualdad mundial- que quiere una sociedad 鈥渕谩s justa鈥. El Secretario General de la ONU, Ant贸nio Guterres, afirm贸: 鈥淐onstruimos sociedades equitativas, inclusivas y sostenibles, que sean m谩s resilientes frente a las pandemias y el cambio clim谩tico鈥. Ajay Singh, de MasterCard, deseaba 鈥渢raer al sector privado a la fiesta鈥, pero ten铆a que haber una enorme confianza entre el sector privado y el p煤blico para que realmente funcionara鈥漑7]. Saadia Zahidi, responsable de Nueva Econom铆a y Sociedad del Foro Econ贸mico Mundial, argument贸 que 鈥渓as empresas tienen la oportunidad de influir en el cambio no s贸lo en su propia fuerza de trabajo, en las comunidades que representan, sino tambi茅n a trav茅s de su publicidad, de sus productos, tienen el poder de cambiar la sociedad鈥. Tambi茅n prev茅 鈥渦n enfoque completamente diferente del contenido y la impartici贸n de la educaci贸n鈥漑8], una 鈥渆ducaci贸n 4.0鈥砙9]. Geraldine Matchett, directora de finanzas de Royal DSM, considera que la crisis es un gran ecualizador de g茅nero en t茅rminos de restricciones. Quiere reinventar el lugar de trabajo, 鈥渄onde el 9-5 o el 9-10鈥 [sic], seg煤n el tipo de trabajo, 鈥渉a desaparecido鈥漑10].

Un art铆culo publicado en The Hill en junio de 2020 afirma:[11]

鈥淣o poseer nada鈥 no se traduce, por supuesto, en comunismo; la idea es[13] que la gente est茅 obligada a alquilar, arrendar o pagar otras formas de inter茅s por todo, desde los coches hasta los servicios dom茅sticos, a una superclase que lo posee todo.

Martin Armstrong sugiere (ver su cita m谩s abajo [14]) que 鈥淓l Gran Reinicio鈥 es s贸lo otra palabra para la reforma monetaria. El FMI est谩 de acuerdo: debemos aprovechar este nuevo momento de Bretton Woods. 鈥 (Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI Washington, DC, 15 de octubre de 2020[15])

Las reformas monetarias son una necesidad sist茅mica (matem谩tica) en nuestro actual sistema monetario debido al crecimiento exponencial de la deuda y de la masa monetaria a lo largo del tiempo. Armstrong y otros (Bernd Senf) est谩n de acuerdo en que cada 70 a帽os aproximadamente debe producirse una gran reforma monetaria. La historia de los 鈥渞einicios鈥 financieros muestra un asombroso n煤mero de incidencias en las que se declara inv谩lida la antigua moneda y se decreta un nuevo tipo de dinero.

Desde este punto de vista, Klaus Schwab no es un visionario; su 鈥渢rabajo鈥 consiste simplemente en anunciar lo inevitable con un mont贸n de galimat铆as que decoran la dura realidad de que el crecimiento exponencial no es sostenible a largo plazo[16]. 16] Es posible que el (SDF) haya aprendido estos mecanismos monetarios de la fase de acumulaci贸n de la Gran Depresi贸n de 1929 y de los cientos de colapsos monetarios de los 煤ltimos siglos.

Los bloqueos, las sanciones y, sobre todo, la 鈥渁genda verde鈥 (castigos por el CO2) sirven para reducir la actividad econ贸mica, lo que podr铆a ser una condici贸n previa para un aterrizaje suave en lugar de un escenario de colapso de 1929. Curiosamente, las sanciones (que provocan precios muy altos del petr贸leo), los bloqueos y los impuestos sobre el CO2 parecen continuar, incluso despu茅s de que la 鈥渃ausa鈥 por la que supuestamente se introdujeron haya dejado de existir. Por lo tanto, Putin, como 鈥渓铆der mundial del FEM鈥, puede 鈥渁poyar鈥漑17][18] el impulso hacia un 鈥渞einicio鈥 con su invasi贸n de Ucrania.

De acuerdo con sus propias palabras

El proyecto tiene como objetivo conectar una huella de carbono m谩s baja y 鈥渓铆deres gubernamentales y empresariales mundiales clave鈥 en 鈥渦n momento hist贸rico para dar forma al sistema de la era post-Corona鈥漑19]. Prev茅 una soluci贸n de 鈥渃apitalismo participativo鈥, donde las grandes empresas se convierten en 鈥 administradores de la sociedad鈥.

Todos estos planes no contemplan la participaci贸n democr谩tica, que permitir铆a a los ciudadanos decidir realmente su futuro a nivel local. El proceso democr谩tico del Gran Reinicio se reduce a la participaci贸n de los l铆deres de los gobiernos mundiales y de las 鈥減artes interesadas鈥, es decir, los l铆deres comunitarios autodesignados de las ONG, cuyas posiciones suelen coincidir con las de las grandes empresas.

El lanzamiento del foro tambi茅n alude a una reducci贸n del nivel de vida material de los ciudadanos medios (pero quiz谩 no tanto de los propietarios de empresas o del Pr铆ncipe Carlos), sobre todo en los pa铆ses desarrollados; a un 鈥渃ambio de estilo de vida鈥 hacia una econom铆a verde, que incluye el fomento de un 鈥渞谩pido crecimiento de los bienes y servicios digitales鈥, frente a los bienes y servicios f铆sicos, como los viajes. El lanzamiento menciona las 鈥渙portunidades de empleo鈥 y las 鈥渙portunidades para todos鈥 para 鈥渃errar la brecha de la igualdad鈥, pero no menciona el nivel de vida[20].

El concepto de Great Reset est谩 siendo fuertemente promovido por el Presidente Ejecutivo del FEM, Klaus Schwab, que prev茅 un 鈥渆nfoque global鈥 para dar forma al futuro, incorporando a 鈥渢odas las organizaciones y personas con ideas innovadoras鈥. Los oradores del lanzamiento de la iniciativa identificaron qui茅nes son estas personas y organizaciones y qu茅 tipo de ideas se presentar谩n: Kristalina Georgieva del FMI, Brad Smith de Microsoft, Bernard Looney de British Petroleum y el Pr铆ncipe Carlos de Gran Breta帽a[21]. Y los socios estrat茅gicos que ayudar谩n a formular el plan de acci贸n son un centenar de las empresas m谩s despiadadas del mundo.

Klaus Schwab, junto con su coautor Thierry Malleret, publicaron un libro titulado 鈥淐0VID-19: The Great Reset鈥 en julio de 2020. 鈥淣o basta con cambiar algunas pol铆ticas o abordar problemas a corto plazo, lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, de estilo de vida, de modelo econ贸mico鈥, dijo Klaus Schwab.

Notas

1. http://archive.today/2022.08.31-224307/https://datasmart.ash.harvard.edu/chorus-dumb-city-advocates-increases-how-do-we-define-truly-smart-city

2. http://archive.today/2022.08.31-224326/https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city

3. http://archive.today/2018.11.27-234145/https://www.youtube.com/watch?v=GRybM76qx6I

4. https://www.breitbart.com/europe/2020/05/31/delingpole-build-back-better-the-latest-code-phrase-for-green-global-tyranny/

5. https://www.weforum.org/agenda/2020/01/greta-speech-our-house-is-still-on-fire-davos-2020/

6. https://www.weforum.org/great-reset/live-updates/week-ending-june-7#greenest-recovery-ever-ma-jun-china-green-finance-committee

7. https://youtu.be/yvVkZV1WHwk

8. https://www.weforum.org/great-reset/live-updates/week-ending-june-7#greenest-recovery-ever-ma-jun-china-green-finance-committee

9. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/great-reset-social-contract-john-kerry-phillip-goff/

10. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/great-reset-social-contract-john-kerry-phillip-goff/

11. https://thehill.com/opinion/energy-environment/504499-introducing-the-great-reset-world-leaders-radical-plan-to saved at Archive.is

12. 鈥 Yup. We鈥檙e in the next phase of the WEF鈥檚 鈥楪reat Reset鈥欌

13.Why should I own a refrigerator, if I can lease one and always have the latest model? asks a WEF member on the WEF website.

14. https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/what-is-the-motive/

15. https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/10/15/sp101520-a-new-bretton-woods-moment

16.See Overpopulation#Debunking_Malthusian_claims for debunking the WEF鈥檚 (Club of Rome) simplified notion, that population growth is the single most important factor to blame. Probably, what is actually exponentially growing is debts/credits and with it an escalation in predator-prey dynamics.

17.The WEF program may serve to both lobby and control (manipulate) their members. Putin was put in a double-bind situation, facing two bad options, whether he attacked or not.

18. Wladimir Putin erkl盲rt Fiatgeld-System f眉r gescheitert https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/518435/Wladimir-Putin-erklaert-Fiatgeld-System-fuer-gescheitert

19. https://www.weforum.org/great-reset/live-updates/week-ending-june-7#greenest-recovery-ever-ma-jun-china-green-finance-committee

20. https://www.weforum.org/great-reset/live-updates/week-ending-june-7#klaus-schwab-closing-comments

21.. https://www.weforum.org/great-reset/live-updates/week-ending-june-7#greenest-recovery-ever-ma-jun-china-green-finance-committee

expose-news

Traducci贸n:verdadypaciencia