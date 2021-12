–

Aquest dissabte, milers de persones s’han mobilitzat aquest matí al centre de Barcelona en defensa de l’escola en català i en contra de la ratificació del Tribunal Suprem de la sentència que obliga les escoles a impartir un mínim del 25% de les hores en castellà . Convocada per la plataforma unità ria Somescola, formada per una cinquantena d’organitzacions, la manifestació ha instat les institucions catalanes a blindar aquest consens de país i al govern espanyol a respectar els grans acords avalats per una à mplia majoria parlamentà ria.

Amb el lema “Ara i sempre, l’escola en català ”, milers de famílies i membres de la comunitat educativa s’han concentrat a les 11 h a la plaça de Tetuan i han baixat formant una marea verda fins al passeig de Lluís Companys, on Sílvia Clavera, membre d’una AFA; Jana Llussà , estudiant, i Àngels Cadena, docent i directora d’escola, han llegit el manifest unitari contra la sentència just davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), responsable de la sentència.

A través del manifest, les entitats convocants han fet una crida al conjunt de la societat a mobilitzar-se contra la decisió judicial, que consideren un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i al seu enfocament pedagògic. Per Somescola, la intrusió dels tribunals en el model educatiu és intolerable i un escarni als professionals de l’educació, que són els que han de garantir la competència lingüística dels alumnes.

La plataforma, que aplega fins a 54 entitats en defensa de l’escola en català , denuncia que sentències com la del TSJC abonen arguments falsos i perillosos d’instrumentalització política de l’educació i de la llengua i que no són casos aïllats, sinó que responen a una voluntat de minoritzar la llengua catalana en tots els seus usos socials. De fet, ara mateix, i al contrari del que alguns voldrien fer creure, la situació del català a les aules ja passa per una situació crítica i, segons els últims informes del Departament d’Educació, més del 28% dels alumnes no el fa servir mai o gairebé mai.

Per la seva banda, la CAL afirma que el model d’immersió lingüística “era un dels consensos del país”, i lamenta que aquest acord, però, “no ha suposat cap impediment per a l’Estat espanyol per passar-hi per sobre“. Per aquest motiu, l’ANC va exigir al govern de la Generalitat que doni suport a les escoles davant les sentències judicials i, a més, “apliqui la immersió a tota l’educació obligatòria, posant fi a la deixadesa en la seva aplicació els darrers anys”.

L’acte de Somescola també ha assenyalat les virtuts del model d’escola catalana com a eina de cohesió social, per a la igualtat d’oportunitats i per a la normalització de la llengua i ha conclòs amb les actuacions de Joan Dausà , Júlia Blum i Sara Roy, Suu i Meritxell Nedderman.