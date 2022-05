Clara Valverde Gefaell (Barcelona 1956). Escritora y activista. Profesora de enfermer铆a (jubilada por enfermedad) especializada en la relaci贸n profesional-paciente. Ha estado implicada en temas como el SIDA, adicciones, necropol铆tica, trauma transgeneracional y la sanidad p煤blica. Trabaj贸 cuatro a帽os con los pueblos ind铆genas del sub-脕rtico canadiense. Ahora le ocupan el anarquismo y el cambio clim谩tico. De sus numerosas publicaciones destacan los libros Pues tienes buena cara (Mart铆nez Roca, 2009), Desenterrar las palabras: transmisi贸n generacional del trauma de la violencia pol铆tica del siglo XX en el Estado espa帽ol (Icaria, 2014) y De la necropol铆tica neoliberal a la empat铆a radical (Icaria, 2015). Es la co-directora del documental 芦Amapola y los Aviones禄 (Producciones Dziga, 2009) sobre la Encefalomielitis Mi谩lgica (S铆ndrome de Fatiga Cr贸nica), la enfermedad que tanto limita su vida.

Crisis clim谩tica

驴Qu茅 es la econom铆a del crecimiento y el extractivismo? 驴Qu茅 relaci贸n tiene con la crisis clim谩tica?

Clara Valverde (CV): Es una econom铆a en la que se piensa que los recursos del planeta son infinitos y que es derecho de los seres humanos extraerlos de la Tierra y utilizarlos. La huella de carbono que deja este tipo de econom铆a causa la crisis clim谩tica.

驴Le conviene al capitalismo seguir adelante con la destrucci贸n del medio ambiente? 驴Gana o pierde con ello?

(CV): El capitalismo se est谩 autodestruyendo pero de una manera desigual. Los ricos se pueden proteger mucho m谩s que los pobres y los vulnerables de los fen贸menos clim谩ticos extremos. Pero al final, todo el capitalismo se vendr谩 abajo porque no hay suficientes recursos para seguir a este nivel de crecimiento.

En tu 煤ltimo art铆culo sobre crisis clim谩tica y COP26, escribes: 芦Los ricos ya han decidido para los pa铆ses ricos y los pa铆ses pobres禄 驴Podr铆as explicar que te lleva a esa conclusi贸n?

(CV): Los m谩s afectados por el cambio clim谩tico son los pa铆ses del sur global, los pa铆ses con menos recursos, pero en los que est谩n ocurriendo m谩s eventos clim谩ticos extremos. Al mismo tiempo, los pa铆ses ricos tienen el poder para incumplir los acuerdos internacionales y seguir siendo los que m谩s contribuyen al cambio clim谩tico.

驴Qu茅 entiendes por colapso global? 驴Eres colapsista?

Si lo eres, 驴cu谩les son los puntos de inflexi贸n que nos pueden conducir al colapso? Si no lo eres, 驴puedes explicarnos tus razones?

(CV): Colapso global es cuando la Tierra ya no pueda mantener vida humana. Como dice la ge贸loga Ana Mar铆a Alonso Zarza: 芦La Tierra sobrevivir谩, pero nuestro mundo, no禄. Es un proceso que hace tiempo empez贸 porque los puntos de inflexi贸n ya est谩n en marcha.

Hasta ahora se han definido nueve puntos de inflexi贸n: los hielos del 脕rtico y el hielo del este y el oeste de la Ant谩rtida, la circulaci贸n de las corrientes atl谩nticas, las sequ铆as en el Amazonas, los incendios y el cambio de los

organismos en los bosques boreales, el hielo en Groenlandia, el permafrost (la capa de la tierra que est谩 permanentemente helada) y los arrecifes de coral.

La palabra 芦colapsista禄 no tiene sentido porque la palabra colapso no se refiere aqu铆 a un partido pol铆tico o religi贸n en la cual creer. El colapso es un hecho que ya est谩 ocurriendo.

驴Est谩s de acuerdo con la frase sobre la crisis clim谩tica recogida en el sexto informe del grupo de expertos de la ONU (agosto de 2021): 芦Ya est谩 empezando a ser demasiado tarde禄?

(CV): En agosto del 2021, la ONU, a trav茅s del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim谩tico (IPCC en sus siglas en ingl茅s), present贸 su Sexto Informe. Fue presentado en el verano en el que los fen贸menos clim谩ticos afectaron de una manera extrema a todas las regiones del planeta. La naturaleza podr谩 evolucionar con el tiempo a un nuevo equilibrio, pero, tal como detalla el informe, ni la especie humana, ni ninguna regi贸n, poblaci贸n, o mar en la Tierra est谩 a salvo de los da帽os que actualmente provoca el cambio clim谩tico.

Con la frase 芦Ya est谩 empezando a ser demasiado tarde禄, los autores del informe explican que los eventos clim谩ticos extremos 芦sin precedentes禄 como las sequ铆as, olas de calor o tormentas son debidas a la actividad humana, y la regi贸n mediterr谩nea es una de las zonas del mundo que m谩s se est谩 viendo afectada por el cambio clim谩tico despu茅s del 脕rtico. Este Sexto Informe es m谩s dr谩stico que informes anteriores.

El mayor plantel de especialistas en cambio clim谩tico del planeta es tajante en su nuevo diagn贸stico: el planeta sufre ya cambios irreversibles. Para evitar que vayan a m谩s y limitar la temperatura a los objetivos del Acuerdo de Par铆s, solo se puede seguir adelante de una manera: reducir emisiones como nunca antes.

驴C贸mo valoras la Ley sobre cambio clim谩tico aprobada en el Parlamento espa帽ol en mayo de 2021?

(CV): Esa Ley no permitir谩 al Gobierno espa帽ol cumplir sus compromisos clim谩ticos para el 2030 como reclama la comunidad cient铆fica. Hace m谩s de dos a帽os que se inici贸 la tramitaci贸n del Anteproyecto de Ley sobre el Cambio Clim谩tico y Transici贸n Energ茅tica. Mientras tanto, aumentan las lluvias torrenciales, sequ铆as y enormes incendios forestales.

A cinco a帽os del Acuerdo de Par铆s, esta Ley no atiende las recomendaciones cient铆ficas y aumentar谩 la temperatura global por encima de los 1, 5潞 y 2潞 cent铆grados fijados como tope.

Est谩 bien que haya una ley, pero llega una d茅cada demasiado tarde y las peticiones de los grupos y organizaciones ecologistas no han sido incorporadas.

Esta ley tampoco contempla la eliminaci贸n de las subvenciones a las corporaciones de los combustibles f贸siles, ni frenar los viajes en avi贸n, ni la insostenible industrializaci贸n de la agricultura. Con esta ley se cierra una ventana de oportunidad para afrontar de una manera real la emergencia clim谩tica.

Efectos

驴Cu谩les son los efectos de la crisis clim谩tica sobre la econom铆a? 驴Qu茅 otros aspectos de la misma te preocupan?

(CV): La econom铆a se va a ir ralentizando y las grandes compa帽铆as pondr谩n sus ganancias delante de todo. A las necesidades de la gente no se les est谩n dando prioridad, y menos a las de nuestros nietos.

El salto de los virus al ser humano, 驴tiene relaci贸n con la crisis clim谩tica?

(CV): S铆, tiene relaci贸n. A medida que reducimos los bioespacios a los animales, ellos y sus virus, como el coronavirus, buscar谩n otros animales (en este caso, los humanos) en los cuales poder vivir. Toda reducci贸n de la vida vegetal aumenta el CO2, lo cual aumenta la crisis clim谩tica.

En la crisis pand茅mica que estamos viviendo, 驴qu茅 aspectos destacar铆a de la actitud de los gobiernos de posponer tareas pendientes que podr铆an realizar y no realizan?

(CV): Lo preocupante de esta pandemia es lo que est谩n haciendo los gobiernos. Est谩n recortando los servicios p煤blicos con la excusa de la pandemia. Est谩n recortando los servicios sociales, la sanidad p煤blica y todo lo que son bienes comunes, bienes por los que hemos luchado.

Ya ten铆an la intenci贸n de hacerlo, pero ahora lo est谩n haciendo a gran escala.

驴Desde qu茅 aspectos es cuestionable el deseo de 芦volver a la normalidad禄 cuando acabe la pandemia? 驴Es deseable ese 芦volver a la normalidad禄 desde el punto de vista del equilibrio de la naturaleza?

(CV): La 芦normalidad禄 es el capitalismo feroz que solo da prioridad a las ganancias de unos pocos y a la exclusi贸n y sufrimiento de los pobres. Esa 芦normalidad禄 es solo buena para los que son ricos y aumenta las desigualdades entre los que tienen y los que no tienen.

Aparecen en la prensa generalista y especializada art铆culos sobre la 芦ecoansiedad禄. 驴Encuentras en tu d铆a a d铆a estos efectos emocionales en las personas o solo es un aspecto detectable entre activistas del clima?

(CV): La 芦ecoansiedad禄 la sufren los activistas del clima y tambi茅n la gente joven. Una pancarta que llevaba una joven en una manifestaci贸n contra el cambio clim谩tico dec铆a: 芦Vosotros morir茅is de viejos. Nosotros del cambio clim谩tico禄.

Respuestas

A veces a la ciudadan铆a puede parecerle lejano y abstracto el cambio clim谩tico. La pandemia de COVID-19 驴puede ayudar a hacer m谩s cre铆ble y concreta la existencia del cambio clim谩tico?

(CV): No, la gente no ve la conexi贸n entre la COVID-19 y el cambio clim谩tico.

驴C贸mo incide en este panorama que nos has explicado el activismo ecofeminista?

(CV): El ecofeminismo es la propuesta m谩s radical ante el cambio clim谩tico que junta el ecologismo y el feminismo. El feminismo critica y lucha contra las desigualdades, sobre todo la explotaci贸n de la mujer y, en general, de las personas excluidas y maltratadas por el patriarcado.

Al mismo tiempo, el ecologismo se moviliza contra el maltrato y explotaci贸n del medio ambiente. Y en el lugar donde se juntan esas dos luchas, se crea el ecofeminismo. Esa conexi贸n hace esfuerzos por frenar el cambio clim谩tico y, en general, cuidar del planeta.

Porque el ecofeminismo es, sobre todo, cuidar y tener una visi贸n de la interdependencia en la que vivimos. Nos necesitamos mutuamente para poder sobrevivir. Y el medioambiente necesita que lo protejamos del capitalismo patriarcal y extractivista. Esto requiere no solo adoptar nuevas ideas. Tambi茅n nuevas acciones como parar f铆sicamente la instalaci贸n de nuevas tuber铆as para el petr贸leo. Ese poner el cuerpo para parar acciones extractivistas se llama 芦acci贸n directa禄 y ya hay muchas feministas llev谩ndolo a cabo.

驴Crees que el anarquismo puede aportar una propuesta diferenciada frente a la crisis clim谩tica?

(CV): Los principios del anarquismo se basan en autonom铆a, asociaci贸n voluntaria, auto-organizaci贸n, ayuda mutua, no-violencia, consenso y democracia directa. En el anarquismo se rechaza el Estado, todas las formas de violencia estructural y se da paso a un funcionamiento sin gobernantes.

El anarquismo es una propuesta necesaria y se diferencia del marxismo en que el marxismo tiene un discurso te贸rico sobre la estrategia revolucionaria y el anarquismo tiene un discurso 茅tico sobre la pr谩ctica revolucionaria.

En el anarquismo, los medios son acordes con los fines.

Por ejemplo, no se puede crear libertad a trav茅s del autoritarismo ni las jerarqu铆as.

El objetivo del anarquismo no es tomar el poder, sino crear nuevas zonas temporalmente aut贸nomas donde vivir como si ya se fuera libre: contra el poder, no por el poder, a partir de la hip贸tesis de que otro mundo es posible y que el capitalismo, el racismo y el patriarcado no son inevitables.

Como dijo el gran te贸rico anarquista Murray Bookchin en What is Social Ecology?: 芦No existe realmente una diferencia entre el anarquismo y la ecolog铆a social. Considero esta 煤ltima como una tentativa de ampliar el horizonte del anarquismo. No veo una oposici贸n entre ambos: pienso que la ecolog铆a social es una extensi贸n del anarquismo hacia una esfera m谩s amplia de intereses humanos禄.

La propuesta del anarquismo es usar los principios de la ayuda mutua, consenso, democracia directa para frenar lo m谩s posible el capitalismo y el cambio clim谩tico que han creado los que tienen el poder.

驴Cu谩les son las herramientas de las que disponemos para luchar en esta crisis clim谩tica? 驴Estamos a tiempo?

(CV): Las herramientas que tenemos son la 茅tica y la acci贸n pol铆tica y estamos a tiempo para utilizarlas. No s茅 si estamos a tiempo para frenar el cambio clim谩tico pero s铆 para implicarnos en esta lucha. No tenemos otra opci贸n.

Como el capitalismo y su manera de seguir con el crecimiento no es compatible con frenar el cambio clim谩tico, tenemos que luchar contra todo el crecimiento y toda actividad extractivista. Hay que cambiar las leyes actuales y desarrollar leyes de decrecimiento. Para eso tenemos que llevar a cabo huelgas y boicots de las compa帽铆as que m谩s poluci贸n produzcan.

Y tenemos que educar a la poblaci贸n a vivir haciendo decrecimiento a trav茅s de reducir, reutilizar y reciclar, y as铆 respetar los l铆mites del planeta y disminuir la huella de carbono.

Tambi茅n algo importante para reducir la huella de carbono es la alimentaci贸n. Las emisiones de gases de efecto invernaderos causadas por el transporte de alimentos se sit煤an entre el 21 y el 37% del total de las emisiones. Por eso es importante comprar alimentos de proximidad.

Todas las acciones individuales ayudan, aunque sea solo un poco. Pero vale la pena hacerlas porque ayudan no solo a reducir la huella de carbono, tambi茅n movilizan a las y los vecinos y da ejemplo a quienes a煤n no entienden

el rol de su huella de carbono.

Las acciones para frenar el cambio clim谩tico son m谩s eficaces en grupo, aunque no se puede subestimar las acciones individuales como comprar solo ropa de segunda mano o boicots individuales como el de Greta Thunberg.

Y recordar que no solo lo hacemos para cambiar el mundo. Tambi茅n lo hacemos para que el mundo no nos cambie a nosotros/as.

Esta entrevista fue realizada para la revista Libre Pensamiento