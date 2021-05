–

May 1, 2021

Ma帽ana, domingo 2 de mayo, tendr谩 como principal evento deportivo al cl谩sico rosarino entre Central y Newell鈥檚. Uno de los cl谩sicos mas importantes, no solo de Argentina sino del f煤tbol mundial, va a tener una nueva edici贸n. Una ciudad apasionada, dividida en dos, espera el evento. Pero el contexto se encuentra empa帽ado no solo por la pandemia que el mundo atraviesa, con estadios sin publico y las alertas por los colapsos sanitarios, sino tambi茅n por la insensibilidad de quienes impiden que una gran mayor铆a pueda ver el partido 芦en casa禄 respetando las medidas sanitarios y cuidando su salud. La semana pasada el gobierno de la provincia de Santa Fe hizo un pedido formal para liberar la se帽al y as铆 transmitirlo de forma gratuita y evitar que hinchas se junten en bares y casas generando riesgo de contagio, pero la respuesta empresaria fue negativa. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Un cl谩sico con mas de cien a帽os de historia, que enfrenta a los dos equipos mas importantes de la ciudad de Rosario volver谩 a disputarse ma帽ana. Por lo que genera en la ciudad y la historia de ambos clubes, el cl谩sico es uno de los mas reconocidos del f煤tbol mundial. El equipo donde se formaron figuras de la talla de Lionel Messi, Gabriel Omar Batistuta o Gerardo 芦Tata禄 Martino, y que supo tener a Diego Armando Maradona vistiendo la 10, se enfrenta al que tuvo en sus filas al 芦Matador禄 Mario Alberto Kempes, y que tambi茅n form贸 a figuras que hoy brillan por el mundo como 脕ngel Di Mar铆a o Giovani Lo Celso. Quienes veneran la filosof铆a de Marcelo Bielsa se enfrentan a quienes se jactan de haber tenido hinchas ilustres como 芦Ernesto 芦Che禄 Guevara, Osvaldo Bayer o 芦el negro禄 Roberto Fontanarrosa.

Un cl谩sico con historial parejo tiene al empate como el resultado mas recurrente, con una leve ventaja de Central en la cantidad de triunfos pero con Newell鈥檚 como el que aport贸 los 煤ltimos campeonatos a la ciudad, divide a la ciudad en dos con el condimento folcl贸rico adicional que le brinda su gente.

Pero la pasi贸n que genera tambi茅n trae aparejada la cuesti贸n social vinculada a su gran trascendencia. El negocio de quienes se autoproclamaron como 芦due帽os de la pelota禄 vuelve a empa帽ar lo que deber铆a ser una fiesta, al menos de manera distanciada por la pandemia. El partido convirti贸 en cuesti贸n de Estado, por la b煤squeda de medidas acordes a la urgencia sanitaria generado discusiones entre el gobernador de la provincia, Omar Perotti, el presidente de la AFA, Claudio 芦Chiqui禄 Tapia, y Marcelo Tinelli, titular de la Liga Profesional de F煤tbol.

A trav茅s de una nota que lleva la firma del fiscal de Estado Rub茅n Weder, el gobierno provincial le solicit贸 al grupo Fox la liberaci贸n de la televisaci贸n del cl谩sico rosarino entre Central y Newell鈥檚, en el medio de una pol茅mica entre las autoridades sanitarias, que pretenden que no se realice, y la Liga Profesional, que asegura que el partido debe jugarse en las condiciones establecidas en su oportunidad o si no que se traslade a otra jurisdicci贸n. Tambi茅n plante贸 la posibilidad que pueda ser transmitido por el canal oficial de la provincia.

El tema lleg贸 hasta el presidente Alberto Fern谩ndez cuando Perotti sac贸 el tema en la cumbre con los gobernadores por el avance de la pandemia donde el mandatario santafesino explic贸 los temores de que se disparen los contagios tras el cl谩sico. Por su parte, la Liga Profesional de F煤tbol hab铆a dicho que no modificar谩 la programaci贸n de la 12陋 fecha del torneo, ya que, si se jugara a las 21, no se estar铆an cumpliendo con las 48 horas de descanso para aquellos equipos que deben jugar copas internacionales. Y ese es el caso de Newell鈥檚, que el martes, en Chile, debe enfrentar a Palestino por la Copa Sudamericana. Sumado a esto se alzan las voces de asesores del 谩rea Salud que directamente plantean que el cl谩sico debe suspenderse y reprogramarse. Finalmente el partido se pospuso para las 21 horas, lo que muchos medios se帽alan como un triunfo pol铆tico de Tapia sobre Tinelli, pero nada dicen sobra la negativa empresaria para una mayor铆a de hinchas que no podr谩n ver el partido en sus casas por no poder pagar la transmisi贸n privatizada. Ante el cambio de horario del cl谩sico rosarino para las 21 horas, Central C贸rdoba 鈥 Racing Club pas贸 para las 18:40 del domingo.

Una vez mas el negocio excluye a la mayor铆a de un evento que para muchas y muchos fue esperado durante meses. Ante los esfuerzos colectivos de una sociedad que se queda en casa, que sufre la crisis econ贸mica, la imposibilidad de desarrollar actividades que hasta hace un a帽o eran frecuentes y en muchos casos con la tristeza por haber perdido un ser querido, tambi茅n le es negado un momento de esparcimiento. Los empresarios que manejan el f煤tbol y ganan fortunas con el lucrativo negocio de las transmisiones pagas, no ceden ni en este tipo de situaciones. M谩s all谩 de las disputas entre bur贸cratas del deporte, la insensibilidad empresaria le volvi贸 a ganar a la pasi贸n del hincha.