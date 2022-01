2022-01-05 18:08

2022ko urtarrilaren 7tik aurrera, Frantziako epaitegiek oporraldia amaitzen duten egunean, Claudio Lavazza ekintzaile anarkistaren askapena agintzeko eskumena duten epailearen eta erakundeen aurrean mobilizatzeko nazioarteko deialdia egin da. Eskumena duen epaileari zein Claudiori ere gutunak eta posta elektronikoak bidaltzea eskatzen da (ondoren daukazue bidaltzeko eredua eta helbideak). Aldi berean egun hoietan nazioarte mailan, hainbat hizkuntzetan adierazpen bat zabalduko da eta hainbat ekimen prestatu dira.

Claudiok 25 urte eman ditu preso Espainiako espetxeetan eta 2021ko apirilaren 19an, ezarritako 25 urtetako zigorra betetzeko gutxi falta zitzaionean, poliziak Frantziara extraditatu zuen. Frantzian Claudiok 10 urtetako zigorra betetzeko dauka, baina Europako legediaren larabera Espainian betetako zigorrarekin Frantziakoa batu eta kitatu beharko litzaioke eta Claudio zigor osoa betetakoan askatu beharko lukete: 2021ko abenduaren 11an hain zuzen.

Baina Mont de Marsan-eko epaitegian haren kasuaz arduratzen ari den Errepublikako prokuradorea, Celine Bucau izenekoa, Claudioren askapena atzeratzen ari da. Aitzakia gisa Espainiako epaileen agiriak itzuli gabe bidali dizkiotela eta horrelako argudioak erabiltzen ari da. Claudio militante iraultzaile ezaguna izanda epaileak ez du haren askapenaren erantzunkizuna bere gain hartu nahi, haren karrerari eta anbizio profesionalei kalte egingo dion beldur baita

Baina nor da Claudio?

Claudio Lavazza (Cerro Maggiore, Italia,1955) Anarkista italiarra eta italiar 鈥淏erunaren urteetan鈥 PAC (Komunismoaren Alde Armatutako Proletarioak) talde armatu autonomoko kide ohia izandakoa da (1977-1981). Frantzian iheslari gisa ibili ostean, 1996eko abenduaren 18an, C贸rdoba-n (Espainia), banku lapurreta batetan zehar beste lau kide anarkistekin batera atxilotua izan zen. Espetxean zegoela 1999-2002, urteen artean FIES erregimenaren aurka presoek burututako protesten bultzatzaileetako bat izan zen . 2012tik euskaldun batekin ezkondua, Gipuzkoako herri batetan erroldatuta dago eta betidanik euskal anarkistekin harreman estua izan du.

Claudioren helbidea (gaztelaniaz, frantsesez zein italieraz idatzi dakioke):

Claudio Lavazza

n. ecrou 11818, CD 1 cellule 5 1D

CP de Mont-de-Marsan

Chemin de P茅m茅gnan BP 90629

40000 Mont de Marsan (FRANCE)

Epaileari idazteko helbideak eta beste erakundeen telefonoak:

Vice procureur de la r茅publique C茅line Bucau

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan

249, Avenue du Coronel Rozanoff

40011 Mont de Marsan Cedex

e-mail: celine.bucau@justice.fr

Secr茅tariat du procureur de la r茅publique

+33 5 24290418

Greffe de ex茅cution de peines

+33 5 24280457

Epailearentzako gutun eredua:

Madame C茅line Bucau

Vice-procureur de la R茅publique

Tribunal judiciaire de Mont de Marsan

Nous prenons contact avec vous 脿 propos du proc猫s concernant le cas de Monsieur Claudio Lavazza que nous suivons depuis des ann茅es, actuellement prisonnier en R茅publique de France.

Apr猫s avoir 茅t茅 emprisonn茅 en Espagne, Mr Lavazza purge 脿 ce jour une peine 脿 la prison de Mont de Marsan (Pyr茅n茅es-Atlantiques, France) dans l鈥檃ttente que vous, en qualit茅 de procureur de la R茅publique en charge de son cas, proc茅diez 脿 la r茅solution de sa lib茅ration. Nous avons connaissance que vous 锚tes en possession de documents certifiant que Monsieur Lavazza a purg茅 la peine qui lui 茅tait impos茅e et qu鈥檌l doit, de ce fait, 锚tre mis en libert茅 dans l鈥檌mm茅diat.

Etant donn茅 qu鈥檃u jour du 11 d茅cembre 2021, Monsieur Lavazza a enti猫rement purg茅 sa peine et son temps d鈥檌ncarc茅ration, nous vous exhortons 脿 r茅soudre, sans d茅lai, cette situation irr茅guli猫re et injuste, afin d鈥櫭﹙iter la n茅cessit茅 de devoir recourir 脿 l鈥橧nspection G茅n茅rale de la Justice et d鈥檃utres organismes similaires en vue de d茅noncer ces faits injustifiables.

En vous remerciant de l鈥檃ttention que vous porterez 脿 ce courriel,

Sinadura /Firma