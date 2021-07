–

De parte de La Haine July 16, 2021 16 puntos de vista

Un fantasma recorre a la derecha chilena: el del anticomunismo reactivado por la figura de Daniel Jadue quien competir谩 en las primarias de la izquierda este domingo con Gabriel Boric, militante de Convergencia Social, parte del conglomerado Frente Amplio surgido tras las protestas estudiantiles del 2011. Jadue, quien acaba de ser reelecto como alcalde de Recoleta [comuna de ingresos medio-bajos], lidera desde el a帽o pasado todas las encuestas, siendo la 煤ltima la de la consultora Criteria con un 18% frente a los 13% de Joaqu铆n Lav铆n, de la Uni贸n Dem贸crata Independiente (UDI), partido surgido del pinochetismo en los a帽os ochenta. Este 煤ltimo tambi茅n competir谩 en las primarias de la derecha junto a los ex ministros del presidente Pi帽era, Sebasti谩n Sichel, Ignacio Briones y Mario Desbordes.

El arquitecto y soci贸logo Jadue ha llamado la atenci贸n por su gesti贸n alcaldicia al crear desde 贸pticas y farmacias hasta inmobiliarias populares, con precios por debajo del mercado. Pero tambi茅n por un discurso que ha vuelto a poner en valor los derechos sociales, la redistribuci贸n del ingreso, el rol de los medios y el impuesto a los superricos. Durante estos meses se le ha dedicado columnas contra su programa econ贸mico, le han preguntado si es contradictorio que un comunista tenga un auto Mini Cooper o le 鈥渄escubrieron鈥 un supuesto anuario escolar donde sus compa帽eros del colegio alem谩n se burlaban de su supuesto antisemitismo. Por cierto: Jadue es de origen palestino, en su adolescencia milit贸 en la OLP y no oculta sus cr铆ticas a la pol铆tica exterior del r茅gimen de Israel.

El historiador chileno Marcelo Casals es autor de libros como 鈥淓l alba de una revoluci贸n. La izquierda y la construcci贸n estrat茅gica de la 麓V铆a Chilena al Socialismo. 1956-1970鈥 (2010) y 鈥淟a Creacion de la Amenaza Roja鈥 (2016). Voz experta para entender las ra铆ces de este terror que genera en el oficialismo chileno la posibilidad real que Jadue sea el candidato presidencial para las elecciones del 20 de noviembre en Chile.

鈥斅縉o resulta desproporcionado que acusen al PC chileno de faltas cometidas por el partido en otros pa铆ses, siendo que hist贸ricamente en Chile ha sido un partido que ha abierto caminos para los trabajadores y que no ha tomado la opci贸n de la violencia en democracia?

鈥擡sa es parte de la complejidad del asunto. El PC chileno es un partido local, con su propia trayectoria que, como dices, se ha caracterizado por la inclusi贸n institucional, el respeto a los marcos constitucionales y el apoyo a la lenta democratizaci贸n del sistema pol铆tico chileno. Tambi茅n aspir贸 a representar a la muy real clase obrera organizada del siglo XX en sus intentos por hacer frente a la expoliaci贸n olig谩rquica. Pero tambi茅n es un partido que hizo suya la legitimidad revolucionaria socialista del siglo XX en su codificaci贸n sovi茅tica, y molde贸 su ret贸rica, imaginario y visi贸n de mundo a partir de esa experiencia. Por eso es diferente y por eso su mera existencia causaba y causa tantos anticuerpos.

Por supuesto, eso no alcanza para endilgarle la responsabilidad de los desvar铆os autoritarios o la paranoia estalinista de los socialismos reales (aunque eso no los exime de la cr铆tica leg铆tima que se les pueda hacer por lecturas de las cuales los mismos comunistas se arrepintieron despu茅s). Hacerlo implica creer que el mundo es plano, y que un comunista de aqu铆 y un comunista de all谩 son siempre lo mismo, sin que exista un proceso de adaptaci贸n local y articulaci贸n con tradiciones espec铆ficas de ideolog铆as de circulaci贸n global. Lo podr铆a entender -aunque no justificar- como arma de pol铆tica contingente. Como elaboraci贸n intelectual o acad茅mica es, por supuesto, pobre y malintencionada.

Daniel Jadue

鈥擠e todas formas parece haberse cristalizado un sentimiento o una actitud de apoyo al PC sobre todo en poblaciones y pueblos peque帽os, quiz谩 como reacci贸n a este anticomunismo de las elites.

鈥擸o no reducir铆a el anticomunismo a las 鈥溍﹍ites鈥. No al menos hist贸ricamente. En momentos de radicalizaci贸n y polarizaci贸n aguda, hubo fracciones relevantes de sectores medios y a煤n populares que se plegaron a este tipo de narrativas. Pensemos en las 鈥淟igas Patri贸ticas鈥 de principios del siglo XX -que tambi茅n las hubo en Argentina- o en el apoyo social al golpe de Estado de 1973 y a la dictadura militar en sus primeros a帽os, que hizo del anticomunismo una especie de ideolog铆a oficial de Estado y que logr贸 captar una adhesi贸n importante.

Y a煤n hoy. Tengo vecinos de cierta edad y del muy clasemediero barrio de Santiago en el que vivo que para el estallido social de octubre del 2019 me comentaban temerosos las consecuencias de las protestas de 鈥渓os comunistas鈥. En todo caso, tienes raz贸n. Al mismo tiempo hoy es el momento de mayor relevancia p煤blica y prestigio pol铆tico del PC desde la Unidad Popular. Por lo mismo, existe tambi茅n cierta ridiculizaci贸n general de las expresiones anticomunistas m谩s grotescas, lo que por supuesto les resta efectividad

鈥擡n Chile los medios masivos cuestionan a Jadue en lo personal, pregunt谩ndole incluso por qu茅 tiene un auto supuestamente 鈥渃aro鈥. 驴Qu茅 piensas al respecto?

鈥擡s parte de la lucha pol铆tica contingente, y no su parte m谩s luminosa. En elecciones competitivas y polarizadas, ataques como ese se van a multiplicar. Algunos de ellos buscan conectar con algunos de los t贸picos hist贸ricos de las narrativas anticomunistas, como el hecho de que los l铆deres comunistas en realidad abrigar铆an intereses ego铆stas para transformarse en castas, por lo que su preocupaci贸n por el bienestar popular ser铆a mera hipocres铆a. Algo as铆, por cierto, podr铆a decirse de ciertas experiencias socialistas, pero en ning煤n caso del comportamiento de los l铆deres del PC chileno.

Tambi茅n han innovado en los ataques. Daniel Jadue es a la vez un destacado miembro de la comunidad palestina chilena, que a su vez es una de las colonias m谩s grandes fuera de Medio Oriente. Su apoyo a la causa palestina le han granjeado incluso acusaciones de antisemitismo desde la derecha en el Congreso Nacional en virtud de lo que aparecer铆a en鈥 su anuario del colegio. Ese es el nivel. Pero en fin, sin ser la mejor cara de la pol铆tica, no es extra帽o que estas cosas sucedan dadas, nuevamente, las particularidades hist贸ricas e ideol贸gicas del PC chileno, y su auge pol铆tico y electoral desde octubre del 2019 en adelante.

鈥斅緾贸mo ves la evoluci贸n del PC en cuanto a sus posturas pol铆ticas pero tambi茅n en cuanto a su relaci贸n con el electorado chileno?

鈥擡l PC viene saliendo de varias d茅cadas de relativa irrelevancia pol铆tica durante la transici贸n a la “democracia”, y que empez贸 a romper a partir de su acercamiento a la Concertaci贸n y los pactos electorales que le permitieron volver al Congreso Nacional hace algo m谩s de una d茅cada. Parad贸jicamente, hoy su crecimiento se da en buena parte por su cr铆tica y diferenciaci贸n con la transici贸n llevada a cabo por la Concertaci贸n, y en particular ante la mantenci贸n de los aspectos centrales del modelo econ贸mico neoliberal en esos a帽os.

El estallido social del 2019 puede leerse -entre otras cosas- como una reacci贸n popular ante la mercantilizaci贸n de aspectos vitales de la vida social (pensiones, vivienda, salud, etc.) o la sub-financiaci贸n de sus suced谩neos estatales. Fue en ese contexto que las viejas cr铆ticas de la izquierda dentro y fuera de la Concertaci贸n lograron mayor legitimidad y han sido las que han captado mayor apoyo electoral. A todo eso se le suma un fuerte ambiente antipartidos que tambi茅n genera r茅ditos, pero que al parecer no ha afectado mayormente al PC.

En fin, creo que la popularidad de Jadue puede marcar la proyecci贸n hacia el futuro de una l铆nea m谩s 鈥渄ura鈥 del PC, reacia a aproximarse al centro y con aspiraciones de gobierno propias, ya no ocupando un rol subordinado en alg煤n bloque m谩s amplio. Es una apuesta grande, que creo que la definir谩 en cierta medida el posible impacto de la reedici贸n de los imaginarios anticomunistas y, por supuesto, la capacidad del propio PC y sus aliados por alejar esos fantasmas.

P谩gina 12 / La Haine