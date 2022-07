–

Las recomendaciones del 煤ltimo pronunciamiento incorporan un cambio que es fundamental: la situaciones de supuesto riesgo no pueden suponer una extinci贸n autom谩tica de la autonom铆a de las mujeres.

鈥淢e pusieron en la mesa de operaciones como si fuera una mu帽eca. Nadie se presenta, nadie me habla, nadie me mira a la cara. Nadie se preocupa en intentar calmarme. Lloro mucho. Me ponen los brazos en cruz. El quir贸fano est谩 lleno de gente, parece una plaza p煤blica, me ignoran y gritan entre ellos 鈥榝alta el bote de la placenta鈥, 鈥榙onde est谩 la pulsera del ni帽o鈥. Estoy all铆 sola y desnuda y la gente va y viene, la puerta no para de abrirse y cerrarse [鈥. Hablan entre ellos de sus cosas, qu茅 hicieron el fin de semana, hablan sin importarles que estoy all铆 y que va a nacer mi hijo, 茅l, que solo puede nacer esa vez, y no me dejan vivirlo.鈥

Estas palabras de Nahia Alkorta est谩n recogidas en el dictamen que el Comit茅 para la Eliminaci贸n de la Discriminaci贸n contra la Mujer de la ONU hizo p煤blico el pasado 13 de julio. El dictamen considera que los hechos narrados por Alkorta constituyen un episodio de violencia obst茅trica, un episodio que incluye una inducci贸n al parto 14 horas despu茅s de que rompiera aguas sin informaci贸n ni consentimiento y pese a que el propio protocolo del hospital indica que se debe esperar 24 horas, tactos vaginales numerosos e innecesarios, una ces谩rea mientras la manten铆an atada con los brazos en cruz, la separaci贸n de su beb茅 nada m谩s nacer as铆 como la administraci贸n al beb茅 de biberones. Estas actuaciones, que provocaron a la mujer da帽os f铆sicos y psicol贸gicos, se produjeron pese a que la mujer hab铆a entregado un Plan de Parto donde expresaba otras preferencias.

Alkorta dio a luz en 2012 en un hospital del Servicio Vasco de Salud. Contra este servicio present贸 una reclamaci贸n de responsabilidad patrimonial por mala praxis m茅dica. Ante el silencio administrativo, Alkorta present贸 una demanda en un juzgado contencioso administrativo que fue desestimada pese a los tres informes que para entonces hab铆a logrado recabar: el de una matrona que la asisti贸 durante el parto, el informe de una psiquiatra y el de una especialista en ginecolog铆a que apuntaban a una mala praxis en la atenci贸n prestada. La demanda fue desestimada en octubre de 2015, por lo que Alkorta decide acudir en 2018 al comit茅 de la ONU, que ha hecho p煤blica ahora su resoluci贸n.

鈥淓ste dictamen no me repara, pero s铆 es un reconocimiento a todas las mujeres que han pasado por procesos similares mientras que los servicios m茅dicos, especialmente en Espa帽a, siguen neg谩ndolo鈥, explica Alkorta a El Salto. Alkorta es consciente de que la lucha no acaba con este dictamen y, de hecho, tiene pocas esperanzas de que el Estado espa帽ol cumpla con su parte, ya que no lo ha hecho aun tras un dictamen de 2020, el primero que condenaba a Espa帽a por violencia obst茅trica.

Ese primer dictamen, publicado el 28 de febrero de 2020, se refiere al caso de una mujer que acudi贸 a esta instancia por la atenci贸n recibida durante su parto en un hospital gallego en septiembre de 2009. Seg煤n el relato de la mujer, fue sometida a numerosos tactos vaginales, se le administr贸 oxitocina sin su consentimiento y fue separada de su hija al nacer con el argumento de que la ni帽a necesitaba atenci贸n por haber nacido con fiebre causada por una infecci贸n de la bacteria E. coli, posiblemente relacionada con los tactos vaginales que se le realizaron. Sus quejas ante el hospital y el Servicio Gallego de Salud quedaron sin respuesta, su demanda por responsabilidad patrimonial fue desestimada, y el juzgado contencioso administrativo donde interpuso una demanda desestim贸 tambi茅n su recurso.

Estas son algunas claves de los dos dict谩menes en los que la ONU pide a Espa帽a poner freno a la violencia obst茅trica.

Autonom铆a sin excepciones

Las recomendaciones de los dos dict谩menes son muy similares. El dictamen de 2020 contiene cinco recomendaciones donde insta al Estado espa帽ol a garantizar que la mujer sea informada y se requiera su consentimiento en todos los tratamientos invasivos durante la atenci贸n al parto. Adem谩s, pide a Espa帽a que realice estudios sobre violencia obst茅trica, que capacite al personal sanitario y que ponga medidas para garantizar que el personal judicial act煤a sin estereotipos cuando debe pronunciarse sobre un caso de violencia obst茅trica.

Sin embargo, el dictamen publicado en julio de este a帽o contiene una diferencia significativas con respecto al de 2020. En primer lugar, a帽ade una quinta recomendaci贸n que consiste en 鈥渆stablecer, publicitar e implementar una Carta de Derechos de los Pacientes鈥, un documento donde se establecer铆an los derechos y los deberes aplicables a todos los servicios sanitarios, lo que de alguna manera se帽ala como insuficiente la Ley de Autonom铆a del Paciente.

La segunda diferencia es crucial. Si el dictamen de 2020 recog铆a que el Estado parte debe requerir el consentimiento de las mujeres en todos los tratamientos invasivos durante la atenci贸n del parto 鈥渆xcepto en situaciones en las cuales la vida de la madre o del beb茅 est茅 en riesgo鈥, en el 煤ltimo dictamen esta excepci贸n desaparece. Francisca Fern谩ndez Guill茅n, abogada de Nahia Alkorta, cree que esta matiz es 鈥渋mportante y necesario鈥. 鈥淓l texto de la Decisi贸n anterior podr铆a interpretarse en el sentido de que en casos de riesgo vital el consentimiento de la mujer es prescindible, cuando no es as铆鈥, explica a El Salto. Nuestra legislaci贸n, explica la abogada, dice que en situaciones de riesgo vital en los que no sea posible recabar el consentimiento del paciente, los m茅dicos pueden actuar en su beneficio sin necesidad de consultarle, aunque s铆 deben consultar a sus familiares o allegados. 鈥淓sto no quiere decir que se pueda actuar en contra de las decisiones del paciente siempre que haya una situaci贸n de urgencia, sino que puede hacerse solo si, adem谩s de la urgencia vital, la persona est谩 imposibilitada de expresarse, lo cual es muy distinto鈥, ahonda.

Teresa Escudero, de El Parto es Nuestro, explica que este matiz es clave porque impide utilizar lo que las activistas del parto respetado llaman 鈥渓a carta del beb茅 muerto鈥. 鈥淢uchas veces se utiliza el supuesto riesgo para el beb茅 como excusa para no tratar a la mujer adecuadamente鈥, es decir, el uso 鈥渃omo si fuera un comod铆n鈥 de un supuesto riesgo para ignorar la Ley de Autonom铆a del Paciente, que establece la obligatoriedad de recabar el consentimiento de cualquier paciente ante cualquier intervenci贸n.

Justicia patriarcal

Otro aspecto clave que comparten ambos dict谩menes es el se帽alamiento a la justicia, que en ambos casos 鈥攄ice el dictamen鈥 responde con argumentaciones basadas en estereotipos de g茅nero a las demandas de las mujeres. El dictamen de 2022 apunta: 鈥渆l Comit茅 observa que, en el presente caso, las autoridades administrativas y judiciales del Estado parte aplicaron nociones estereotipadas y, por lo tanto, discriminatorias, al asumir, por ejemplo, que es el m茅dico quien decide realizar o no la ces谩rea sin analizar debidamente las diversas pruebas e informes aportados por la autora defendiendo precisamente que la ces谩rea no era la 煤nica alternativa, o al asumir que las lesiones psicol贸gicas sufridas por la autora eran una cuesti贸n de mera percepci贸n鈥.

En t茅rminos similares se manifiesta en el dictamen de febrero de 2020, donde adem谩s hace notar que los mismos juzgados que consideraron que las lesiones psicol贸gicas sufridas por la autora eran una cuesti贸n de 鈥渕era percepci贸n鈥, s铆 mostraron empat铆a hacia el padre cuando declar贸 haberse visto privado de relaciones sexuales coitales durante dos a帽os. Ambos dict谩menes remiten al caso de 脕ngela Gonz谩lez Carre帽o, la mujer cuya hija fue asesinada en 2003 por su padre, condenado por malos tratos, en una visita no supervisada y despu茅s de que Gonz谩lez hubiese interpuesto 47 denuncias para que no se produjeran esos encuentros. Su caso motiv贸 un dictamen del comit茅 de la ONU que se帽alaba los estereotipos del sistema de justicia que hab铆an dejado a Gonz谩lez Carre帽o y a su hija desamparadas.

En los dos dict谩menes sobre violencia obst茅trica, el texto indica que 鈥渓a aplicaci贸n de estereotipos afecta al derecho de la mujer a ser protegida contra la violencia de g茅nero, en el caso presente la violencia obst茅trica, y que las autoridades encargadas de analizar la responsabilidad por tales actos deben ejercer especial cautela para no reproducir estereotipos鈥.

La violencia obst茅trica existe, pese al negacionismo de las instituciones

Para Nahia Alkorta, la actitud del sistema de justicia y la del sistema de salud est谩n directamente relacionadas. Prueba de ello es la nota que el Gobierno vasco public贸 dos d铆as despu茅s de conocer el dictamen, en la que, lejos de rectificar o mostrar actitud de escucha, defienden la actuaci贸n del Servicio y remiten a la sentencia que en 2015 desestim贸 la demanda de Alkorta.

鈥淪eg煤n esa sentencia, no existi贸 ning煤n da帽o f铆sico o ps铆quico causado a la paciente como consecuencia de la asistencia prestada en el Hospital Universitario de Donostia鈥. 鈥淓l Departamento de Salud y Osakidetza trabajan por ofrecer todos los d铆as, tanto en aquella ocasi贸n como en el resto de actuaciones, una atenci贸n cercana y de calidad, adaptando la asistencia obst茅trica a la evidencia cient铆fica y cambios sociales y culturales, buscando que el proceso de parto/ nacimiento sea una experiencia positiva e inolvidable, sin olvidar que debe salvaguardarse un marco de seguridad y excelencia鈥. El Parto es Nuestro ha pedido una rectificaci贸n de esta nota por considerar que 鈥渄enota falta de humanidad y respeto a todas las mujeres v铆ctimas de violencia obst茅trica鈥.

Esta reacci贸n de Osakidetza refleja bien el negacionista por parte de las instituciones, especialmente en los entornos m茅dicos, de la mera existencia de la violencia obst茅trica. El dictamen llega poco despu茅s de que el Ministerio de Igualdad presentara su anteproyecto de reforma de la ley del aborto, un texto que renuncia a abordar la violencia obst茅trica pese a que esa fue su intenci贸n manifiesta.

El anuncio de este plan provoc贸 una reacci贸n concentrada en el comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de M茅dicos que aseguraba que el t茅rmino es ofensivo y que 鈥渘o se ajusta a la realidad鈥.

La fuerza del activismo e Espa帽a

Los dos dict谩menes del Comit茅 para la Eliminaci贸n de la Discriminaci贸n contra la Mujer de la ONU no podr铆an entenderse sin el trabajo incansable del activismo por el parto respetado en los 煤ltimos a帽os. 鈥淓n Espa帽a tenemos las organizaciones de mujeres y activistas que m谩s se han significado en la lucha contra la violencia obst茅trica鈥, valora la abogada Fern谩ndez Guill茅n. 鈥淟levo 20 a帽os trabajando como abogada en este 谩mbito y finalmente ese trabajo ha tenido resultados muy positivos; en mis contactos con organizaciones y abogadas europeas Espa帽a sin duda nosotras 茅ramos las que hab铆amos conseguido mayores logros鈥.

