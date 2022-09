–

Pues cierto es -a veces nos da la raz贸n TyC- que algunas pautas de actuaci贸n no son las m谩s adecuadas para conseguir un buen clima laboral, como el ABUSO del correo electr贸nico corporativo, Hangout, etc. como elemento de comunicaci贸n entre las personas que componemos BBVA.

Creemos que, no s贸lo CGT, sino todos/as quienes componemos esta empresa somos conscientes de la importancia del correo corporativo para comunicarnos entre nosotros/as y enviar informaciones a toda la plantilla en un momento determinado.

PERO LO QUE NO ES UN USO ADECUADO DEL CORREO y que, adem谩s, ENRARECE EL CLIMA LABORAL en nuestra empresa, es ENVIAR DE FORMA SISTEM脕TICA Y DIARIA un mont贸n de comunicaciones para recordar que hay que producir esto u aquello, que hay que reportar las consecuciones que hay que鈥, etc.

En nuestro contacto diario con la plantilla es una queja muy extendida, pero a la hora de plasmar las quejas nos vemos muy limitados porque casi nadie nos proporciona las pruebas para poner en conocimiento de TyC estas formas de actuar.

Desde CGT hemos compartido, an贸nimamente, con una Territorial de TyC los correos recibidos de un m谩nager en el transcurso de una semana, lo que ha producido una reuni贸n entre el m谩nager, su responsable y los responsables territoriales de TyC para tratar esta situaci贸n, toda vez que se reconoce que el n煤mero de correos y su objeto se salen de un uso adecuado del mismo por parte de este m谩nager.

Como no pod铆a ser de otra forma, y como si de un mantra se tratase, su 鈥渏ustificaci贸n鈥 era que la intenci贸n de esta forma de actuar es DINAMIZAR A SU EQUIPO, eso s铆, sin preguntar a su equipo cu谩l es la forma de ayuda/dinamizaci贸n que pudiera ser la m谩s adecuada.

Podemos reutilizar la famosa frase: 鈥淭ODO PARA EL EQUIPO, PERO SIN EL EQUIPO鈥. No obstante, la reuni贸n motiv贸, afortunadamente, el cese de esta actuaci贸n.

Curiosamente, Xavier Llinares ha anunciado que hay que acabar con los drives, reportes comerciales, que hay que dejar trabajar a la plantilla, que hay herramientas m谩s que de sobra para controlarnos鈥

驴TENDR脕 ALGO QUE VER CON NUESTRA DENUNCIA?

Si lo tiene, nos alegramos de la receptividad por parte del estamento que lo haya decidido.

Si no lo tiene, dar la enhorabuena a la/s persona/s que lo hayan decidido.

Todo redundar谩 en un mejor clima laboral en nuestra empresa, y no hace falta enfadarse, sino aprender -esa es nuestra intenci贸n- cuando denunciamos actitudes que, a nuestro entender, no son beneficiosas en nuestra empresa.

INCIDIENDO EN EL CLIMA LABORAL

Continuamos denunciando pr谩cticas que no lo favorecen en ning煤n caso:

Con la llegada del mes de agosto, el cierre masivo de oficinas y las vacaciones de una parte importante de la plantilla se producen situaciones que rayan en lo 鈥渒afkiano鈥:

La clientela no puede rescatar un plan de pensiones porque en el CBC no hay persona con perfil para ello. Pues reclamaciones al canto. Buen clima laboral, nadie da soluciones. Se producen incidencias de seguridad y hay clientes que no pueden disponer de su dinero porque nadie levanta el bloqueo. Pues reclamaciones al canto. Buen clima laboral, nadie da soluciones. Movimientos de personas a otras oficinas realizando labores 鈥渁dministrativas鈥 que no contabilizan en su PBV. En este caso no hay reclamaciones de clientes -faltar铆a m谩s-, pero habr谩 repercusiones en la consecuci贸n del cuatrimestre y amenazas por no cumplirlo. Buen clima laboral, nadie da soluciones Sustituciones de personal temporal sin ninguna experiencia que son subsanadas por el af谩n del resto de compa帽eros y compa帽eras, a quienes toca triplicar esfuerzos para dar un servicio adecuado a nuestros clientes.

鈥 Son ejemplos de situaciones diarias que se generan por la obsesi贸n de hacer coincidir a muchas personas (especialmente a partir de cierto puesto) de vacaciones en agosto, pase lo que pase, generando situaciones conflictivas con los clientes y perjudiciales para las personas que se quedan trabajando. Las personas que organizan el trabajo -potestad exclusiva del banco- tienen que tomar nota de estas situaciones y dar soluciones, no basta con encogerse de hombros y hacer lo que les dicen, sin pensar en m谩s.

Las consecuencias las pagan las personas que se quedan trabajando (muchas de las cuales se dan de baja laboral por estr茅s, ansiedad, depresi贸n, etc.), con las repercusiones negativas en la satisfacci贸n del cliente, y en su experiencia con BBVA. Estas situaciones no son nuevas, son un mal cr贸nico empeorado por el masivo cierre de oficinas y el ERE dichoso que nos firmaron en 2021. NO NOS VALE EL ACTUAR COMO SI NO HUBIERA PASADO NADA Y 隆VIVA EL VALUES DAY!

A CGT NOS PREOCUPA EL CLIMA LABORAL DIARIO. ESTAMOS PARA SUMAR,

DEFENDER Y MEJORAR LA SITUACI脫N DE LA PLANTILLA.