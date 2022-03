–

De parte de CGT Burgos March 16, 2022

El pasado d铆a 24 de febrero, tuvo lugar en el sal贸n de actos de sindicatos la presentaci贸n del libro 鈥淯na lucha de mujeres: la mujer trabajadora en lucha por unas condiciones de vida y de trabajo dignas : Asamblea de Trabajadoras de ORY, Septiembre-Noviembre 1976″, de M陋 脕ngeles Gonz谩lez Delgado.

Con este acto, enmarcado dentro de los actos que desde CGT se organizaron en torno al 8 de marzo, se present贸 el CLUB DE LECTURA FEMINISTA, que, como no podr铆a ser de otra manera, se va a estrenar con la lectura de dicho libro.

El libro no est谩 disponible en librer铆as, ni est谩 a la venta. Pero si te interesa leerlo y quieres formar parte de esta iniciativa del grupo de feminismo de CGT con su lectura, te invitamos a que pases por el sindicato, recojas un ejemplar del mismo (disponemos de 10 unidades pertenecientes a los clubes de lectura de las bibliotecas municipales), y dejes tus datos: nombre, n煤mero de tel茅fono y correo electr贸nico. Nos pondremos en contacto contigo para coordinar una reuni贸n y comentar lo que para cada unx de nosotrxs ha supuesto el libro.

En un club de lectura se debate no s贸lo sobre el tema o sobre la 茅poca en la que se enmarca un determinado libro o las circunstancias de la persona que lo escribi贸. Es una experiencia donde se comparten opiniones, reflexiones y vida, y donde se crean lazos que suman. La participaci贸n en el mismo no es obligatoria y no pasa nada si no te has acabado el libro, o si no te ha gustado. Lo 煤nico a lo que te comprometes, es a devolver el libro en la fecha que indiquemos para su vuelta a los fondos de la biblioteca municipal.

Os invitamos a participar, Salud!