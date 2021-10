CLUB EMPEL, LA NOVA CASA DE L’EXTREMA DRETA BARCELONINA

Hooligans i te貌rics de la ultradreta s鈥檃lien per obrir un local al districte de Sarri脿-Sant Gervasi de Barcelona per on hi han passat destacats membres de Vox i el PP.

CLUB EMPEL, LA NOVA CASA DE L鈥橢XTREMA DRETA BARCELONINA

Hooligans i te貌rics de la ultradreta s鈥檃lien per obrir un local al districte de Sarri脿-Sant Gervasi de Barcelona per on hi han passat destacats membres de Vox, el PP, Brigadas Blanquiazules, Somatemps o el grup neonazi de m煤sica Jolly Rogers

La ultradreta torna a tenir un centre d鈥檕peracions a la capital catalana. Es tracta de l鈥檃nomenat Club Empel, situat al carrer del Camp 17-25, a tocar de General Mitre. Aquest espai, inaugurat el passat 27 de mar莽, suposa una novetat en el panorama ultra catal脿 despr茅s que l鈥檃ny 2015 tanqu茅s l鈥檃nomenat Casal Tramuntana.

A difer猫ncia d鈥檃quest darrer, que tenia un car脿cter m茅s activista i obertament neonazi, el Club Empel, en ple Upper Diagonal, llueix un aspecte m茅s selecte i refinat. Revestit d鈥檜na p脿tina intel路lectual, programa amb freq眉猫ncia xerrades, pon猫ncies i debats de car脿cter historicista, pol铆tic o cultural. Nogensmenys, el principal impulsor d鈥檃quest espai 茅s el professor de la Universitat Abat Oliba i president de l鈥檈ntitat ultradretana Somatemps, Javier Barraycoa.

Aquest activista, que tant pot compar猫ixer a actes de nost脿lgia franquista com mantenir bones relacions amb dirigents de partits com Vox, per貌 tamb茅 PP i C鈥檚, 茅s el responsable que en els diferents actes del local 鈥揷om s鈥檈xplica m茅s endavant- hi hagin pres partit personatges que abracen l鈥檃mpli espectre de la dreta i l鈥檈xtrema dreta espanyolista. En la seva empresa, per貌, no ha estat sol, sin贸 que s鈥檋a valgut de l鈥檃juda del que es podria anomenar un 鈥渟oci capitalista鈥.



Casuals, Brigadas Blanquiazules i Somatemps

L鈥檈mpresa Iniciativas Roycoa SL, constitu茂da el gener de 2017 amb un capital social de prop de 3.000 euros, tingu茅 fins a l鈥檃bril de 2018 com a domicili social el local que actualment allotja el Club Empel. Segons dades del registre mercantil, l鈥檈mpresa es constitueix el 25 de gener del 2017 amb Mauricio Royuela Samit com a administrador 煤nic. Sis dies m茅s tard, el 31 de gener, s鈥檌nscriuria com a apoderat solidari de la societat Javier Barraycoa, president de l鈥檈ntitat espanyolista Somatemps. De fet, el nom de l鈥檈mpresa est脿 constitu茂t per les tres primeres lletres del cognom de Mauricio Royuela i les tres 煤ltimes del de Barraycoa. Recentment, el 20 de maig de 2019, Carolina Ru铆z Mart铆nez fou nomenada apoderada solid脿ria de la societat. Ru铆z 茅s s貌cia de Royuela en l鈥檈mpresa Finloan Consulting SL, en la qual el segon tamb茅 figura com a administrador 煤nic des de 2012, amb seu a l鈥檃vinguda Madrid de Barcelona, l鈥檃ctual domicili d鈥橧niciativas Roycoa.

Santiago Royuela ja fou processat i condemnat per terrorisme a mitjan 2000 per la col路locaci贸 d鈥檜n artefacte explosiu el mar莽 de 2001 en un concert del m煤sic basc Ferm铆n Muguruza a Cotxeres de Sants

Mauricio Royuela va ser condemnat en primera inst脿ncia per participar en l鈥檃gressi贸 contra el comprador d鈥檜na subhasta. El jutjat consider脿 provat que Royuela hauria subjectat l鈥檌ndividu perjudicat mentre el seu germ脿, Santiago Royuela Samit, li infringia ferides al cap amb un ganivet de cer脿mica, un material que passa desapercebut en el detector de metalls. Aquests fets es relaten en les m茅s de 10.000 p脿gines aportades en el sumari del cas 鈥淐asuals鈥, un grup vinculat al col路lectiu d鈥檃ficionats del Futbol Club Barcelona Boixos Nois -dels quals no formen part, ja que s贸n aut貌noms- amb qui els Royuela, malgrat que ells eren de Brigades Blanquiazules -ultres de l鈥橢spanyol-, mantenien una relaci贸 empresarial a trav茅s del seu l铆der Ricardo Mateo. Els colors passaven a segon pla. No era la primera resoluci贸 desfavorable contra un dels dos germans Royuela Samit. Santiago Royuela, tamb茅 membre hist貌ric de l鈥檃fici贸 radical del Reial Club Deportiu Espanyol Brigadas Blanquiazules, ja fou processat i condemnat per terrorisme a mitjan 2000 per la col路locaci贸 d鈥檜n artefacte explosiu el mar莽 de 2001 en un concert del m煤sic basc Ferm铆n Muguruza a Cotxeres de Sants.

El cert 茅s que els Royuela s贸n part d鈥檜na dinastia de prohoms molt vinculats a l鈥檈xtrema dreta espanyola. El seu pare, el subhaster Alberto Royuela, exsecretari general de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, ha tingut un paper molt rellevant en l鈥檈spai ultra nostrat. L鈥檈pisodi m茅s recent va ser donar la seva benedicci贸 a la creaci贸 de PxC en el seu congr茅s fundacional de 2002. I un any abans de l鈥檃temptat de l鈥檕rganitzaci贸 terrorista Triple A del 1977 contra la revista El Papus Alberto Royuela hauria proferit amenaces contra els seus redactors.

Javier Barraycoa, per la seva banda, ha mantingut un perfil molt m茅s intel路lectual que no pas els Royuela, incl貌s el seu soci a Iniciativas Roycoa SL. Barraycoa, exmembre de la Comuni贸n Tradicionalista Carlista de Catalunya, fou membre fundador de Societat Civil Catalana (SCC) i de la ja desapareguda PxC, actualment integrada en Vox. Autor de diverses obres en l鈥檃nomenat camp de la catalanitat hisp脿nica, Javier Barraycoa ha jugat un rol clau en una ultradreta prou mancada de pensadors de refer猫ncia. El Club Empel, segons el web de l鈥檃ssociaci贸 cultural hom貌nima, vol ser un espai en qu猫 estimular un debat intel路lectual que malda per transcendir el petit cercle dels habituals en l鈥檈ntorn ultra. El que no 茅s impediment perqu猫, en algun moment, militants neonazis m茅s donats a la confrontaci贸 violenta s鈥檋i passin.



Llibre de visites de l鈥橢mpel

En unes imatges publicades al compte d鈥橧nstagram del Club que despr茅s serien esborrades, hi apareix el membre hist貌ric de Brigadas Blanquiazules, Fernando Sanmam茅s Torrecillas, 脿lies Freddy. Sanmam茅s fou condemnat per associaci贸 il路l铆cita per la seva vinculaci贸 a l鈥檕rganitzaci贸 Hammerskin. Aleshores, Fernando Sanmam茅s, conegut per ser vocalista de l鈥檈xtinta banda de rock neonazi Torquemada 1488, ja comptava amb diverses detencions a l鈥檈squena: una d鈥檈lles sota c脿rrecs d鈥檋omicidi. A la mateixa foto hi apareix tamb茅 el ve铆 del Masnou (Maresme) Sergio Morales, cantant dels Jolly Rogers, un dels grups referent de moviment neonazi actual, i excunyat de Ramiro, tamb茅 vocalista dels Estirpe Imperial, potser el grup espanyol m茅s rellevant d鈥檃quest corrent.

El nom del grup de Sanmam茅s 茅s m茅s que il路lustratiu del seu tarann脿. El nom prov茅 de la suma de Tomas Torquemada -un dels impulsors de la inquisici贸 espanyola- i el n煤mero 1488 -uni贸 de la xifra 14, en refer猫ncia a les 14 paraules de David Lane (鈥渉em d鈥檃ssegurar l鈥檈xist猫ncia del nostre poble i un futur per als nens blancs鈥) i el 88 que, traslladat a l鈥檃lfabet, representa les inicials de Heil Hitler.

La visita de Sanmam茅s i Morales al club Empel va coincidir amb la xerrada que va fer el candidat de Vox al Senat per Barcelona Juan Carlos Segura per presentar el seu llibre 鈥淗ispanos y espa帽oles en la Guerra de Secesi贸n Americana鈥 el dia 6 de juny

La visita de Sanmam茅s i Morales al club Empel va coincidir amb la xerrada que va fer el candidat de Vox al Senat per Barcelona Juan Carlos Segura per presentar el seu llibre 鈥淗ispanos y espa帽oles en la Guerra de Secesi贸n Americana鈥 el dia 6 de juny. Segons va revelar La Marea, Segura va militar al Frente Nacional de Juventud, una escissi贸 de Fuerza Nueva, i va ser condemnat a un any de pres贸 per un atac a la seu d鈥橴CD a Barcelona el juliol de 1980. Una altra persona de l鈥檈ntorn de Vox que s鈥檋a deixat veure per l鈥橢mpel, tal com demostra una foto penjada al seu antic compte d鈥橧nstagram el 26 de maig, 茅s el diputat per Barcelona al Congr茅s Ignacio Garriga.

A la imatge de l鈥檈squerra, al centre Sergio Morales i a la seva dreta Fernando Sanmames. A la imatge del centre, Ignacio Garriga amb Xavier Garc铆a Albiol i Cake Minuesa. A la tercera imatge, en segon pla, Custodio Ballester [fotos extretes de l鈥檃ntic compte d鈥橧nstagram del Club Empel]|ARXIU

Abans d鈥檃quest acte de principis de juny, per貌, ja havien passat pel local altres personatges significatius de l鈥檈xtrema dreta catalana. L鈥檈ncarregat de fer la xerrada inaugural, el dia 27 de mar莽, va ser l鈥檈xpresident de Somatemps Josep Alsina que va desglossar les tesis euroasianistes del fil貌sof nacionalboltxevic Alexander Duguin. Alsina, a m茅s, t茅 al seu curr铆culum la milit脿ncia pret猫rita al Partit Nacional Socialista (PENS), a la Fuerza Nueva de Blas Pi帽ar o el fet d鈥檋aver estat proper al neonazi Movimiento Social Republicano (MSR). Tamb茅 ha estat responsable de la revista de pensament ultradretana Nihil Obstat que edita Fides, l鈥檈ditorial de l鈥檈xl铆der de l鈥橫SR Juan Antonio Llopart. De fet, el darrer n煤mero d鈥檃questa revista va ser presentat pel mateix Alsina aquest passat 3 de juliol al Club Empel. Aquesta no 茅s, per貌, l鈥櫭簄ica publicaci贸 de l鈥檈ditorial de Llopart que s鈥檋a presentat al local. El dia 12 de juny s鈥檋i va presentar la traducci贸 del llibre 鈥淢is ideas pol铆ticas鈥 del pensador occitanista d鈥檈xtrema dreta i antisemita Charles Maurras.

En la presentaci贸 del llibre tamb茅 va passar pel local del carrer del Camp el moss猫n Custodio Ballester, conegut per la seva relaci贸 amb la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios i organitzar misses en honor als voluntaris espanyols Divisi贸n Azul que van combatre l鈥橴RSS integrats a l鈥檈x猫rcit nazi. A m茅s, 茅s un dels membres m茅s actius del blog ultracat貌lic Germinans Germinabit.

El passat dos de juliol el reporter d鈥漁K Diario鈥 Cake Minuesa va presentar el seu llibre al Club Empel acompanyat de l鈥檈xl铆der del PP catal脿 i candidat del partit a Badalona Xavier Garc铆a Albiol que va ser un dels ponents de la jornada

Per貌 no nom茅s s贸n membres de l鈥檈xtrema dreta m茅s tronada els que passen per aquest local. El passat dos de juliol el reporter d鈥OK Diario Cake Minuesa va presentar el seu llibre al Club Empel acompanyat de l鈥檈xl铆der del PP catal脿 i candidat del partit a Badalona Xavier Garc铆a Albiol que va ser un dels ponents de la jornada. El van acompanyar el presentador del programa de televisi贸 Hermano Mayor i habitual dels cercles espanyolistes Pedro Aguado i l鈥檃ctivista ultracat貌lic i membre actiu dels inicis de Tabarnia Jaume Vives Vives. En aquell acte tamb茅 hi van ser presents Ignacio Garriga, de Vox, o l鈥檈xl铆der de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Sant Andreu de Palomar Jes煤s Ca帽adas que ara lidera el grupuscle Legi贸n Urbana.

Tamb茅 Ram贸n de Veciana, que va ser candidat d鈥橴PyD a la Generalitat de Catalunya ha passat pel local de Barraycoa i Royuela. Ho va fer com a ponent el dia 18 de juliol al costat de Segura i l鈥檃dvocada Vanessa Gonz谩lez en un acte sobre la sent猫ncia del Tribunal Suprem 鈥渜ue anul路la l鈥檃dhesi贸 dels Col路legis d鈥橝dvocats de Catalunya al Pacte pel Dret a Decidir鈥.

Com passa en moltes manifestacions espanyolistes dels darrers anys, la dreta espanyolista convencional no fa f脿stic amb les fam铆lies m茅s tronades de la ultradreta de Catalunya que, despr茅s d鈥檃nys, intenta covar l鈥檕u de la serp des d鈥檜n local del districte de Sarri脿-Sant Gervasi.

https://directa.cat/club-empel-la-nova-casa-de-lextrema-dreta-barcelonina/