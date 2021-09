CNI-CIG DÉNONCE INFILTRATION, ESPIONNAGE, MENACES ET HARCÈLEMENT PENDANT UNE RÉUNION VIRTUELLE DE COORDINATION.

–

De parte de EZLN September 8, 2021 19 puntos de vista

Sep082021

CNI-CIG D脡NONCE INFILTRATION, ESPIONNAGE, MENACES ET HARC脠LEMENT PENDANT UNE R脡UNION VIRTUELLE DE COORDINATION.

<!–

23287

–>

CNI-CIG D脡NONCE INFILTRATION, ESPIONNAGE, MENACES ET HARC脠LEMENT PENDANT UNE R脡UNION VIRTUELLE DE COORDINATION.

Aujourd鈥檋ui, 4 septembre 2021, pendant que nous participions 脿 une r茅union virtuelle de la commission de coordination et de suivi du Congr猫s national indig猫ne 鈥 Conseil indig猫ne de gouvernement, pour analyser et prendre des d茅cisions sur diff茅rents th猫mes concernant la participation des d茅l茅gu茅.e.s du CNI-CIG et du Front des peuples en d茅fense de la terre et de l鈥檈au, au Voyage pour la Vie, avec la d茅l茅gation de l鈥橝rm茅e zapatiste de lib茅ration nationale, qui partira bient么t vers le continent europ茅en, nous avons 茅t茅 l鈥檕bjet d鈥檜ne infiltration flagrante, suivie de menaces et de harc猫lement ponctuels durant toute la r茅union, qui a de ce fait dur茅 7 heures, de 11 heures du matin jusqu鈥櫭 18 heures.

Lorsque nous 茅tions en train de traiter le point de la Campagne pour la V茅rit茅 et la Justice, ainsi que celui des victimes de d茅lits des mauvais gouvernements d鈥檋ier et d鈥檃ujourd鈥檋ui, une voix a fait irruption dans la r茅union avec un volume sup茅rieur 脿 celui des autres participant.e.s et on a entendu un homme, 脿 l鈥檃ccent sud-am茅ricain, semble-t-il, qui lan莽ait des messages contre le compa帽ero Carlos Gonz谩lez, membre de la commission de coordination et de suivi du CNI-CIG, et qui disait : 芦 Tais-toi, on va t鈥檃nnuler 禄, 芦 Tais-toi Carlos, tais-toi fils de pute 禄, 芦 Le probl猫me, c鈥檈st Carlos 禄 et 芦 On va venir te chercher 禄. Pour cette raison, plusieurs participants ont propos茅 d鈥檃bandonner la session sur la plateforme num茅rique Zoom. Aussit么t, la m锚me voix a insist茅: 芦 Oui, partons, il faut exclure Carlos. 禄

Ces messages ne venaient d鈥檃ucun des participants 脿 la r茅union virtuelle de la commission de coordination du CNI-CIG, ni d鈥檃ucun acc猫s autoris茅 par la commission de communication, nous avons donc abandonn茅 la session et avons cherch茅 un moyen plus s没r de terminer la r茅union.

En cr茅ant une nouvelle session, convenue seulement entre les membres de la commission de coordination, et par le biais du programme Signal, nous sommes entr茅s par un acc猫s contr么l茅 et en v茅rifiant les identit茅s. Cependant, 脿 un moment donn茅, un usager du nom de 芦 Sofia Ram铆rez 禄 a sollicit茅 l鈥檈ntr茅e et, n鈥櫭﹖ant pas identifi茅.e, on lui a refus茅 cet acc猫s, mais malgr茅 cela, i.elle a r茅ussi 脿 s鈥檌nfiltrer en changeant imm茅diatement son nom par celui d鈥檜ne des participantes et est parvenu.e 脿 dire de fa莽on mena莽ante : 芦 C鈥檈st Gaby du Yucatan, elle a communiqu茅 avec le hacker et ils ont pirat茅 tout le monde 禄, en faisant allusion ouvertement 脿 une de nos compa帽eras.

Au m锚me moment, le groupe de Whatsapp que, en tant que commission de coordination, nous avons utilis茅 pour communiquer entre nous, a 茅t茅 pirat茅 et son nom a 茅t茅 chang茅 en 芦 Je ne pars pas de 禄, changement soi-disant r茅alis茅 par un compa帽ero membre du groupe qui a ni茅 l鈥檃voir fait. De m锚me, quelques heures avant le d茅but de notre r茅union, le compa帽ero Omar Esparza, membre de la commission de coordination et de l鈥檕rganisation MAIZ, a re莽u 6 appels de la m锚me voix qui a fait irruption dans la visioconf茅rence.

En cons茅quence, nous d茅non莽ons le fait qu鈥檌l s鈥檃git d鈥檜ne campagne d鈥檌nfiltration et de harc猫lement contre des compa帽eras et des compa帽eros des peuples du CNI-CIG, qui s鈥檕rganisent pour d茅fendre le territoire et la vie contre les m茅gaprojets du mauvais gouvernement.

Nous condamnons cette infiltration et ce harc猫lement, dont nous rendons responsables le mauvais gouvernement et ses syst猫mes d鈥檈spionnage et d鈥檌ntelligence, et nous r茅affirmons que notre lutte est pour la vie et que la peur, nous l鈥檃vons transform茅e en rage et en r茅bellion ; et dans cet esprit, nous ne nous rendons pas, nous ne nous vendons pas, nous ne capitulons pas. Nous n鈥檃vons pas peur d鈥檈ux et nous ne reculerons pas dans ce cheminement 脿 partir d鈥檈n-bas.

Bien 脿 vous

Le 4 septembre 2021

Pour la Reconstitution int茅grale de nos peuples

Plus jamais un Mexique sans nous

Commission de coordination et de suivi du Congr猫s national indig猫ne 鈥 Conseil indig猫ne de gouvernement et d茅l茅gation du CNI-CIG et du Front des peuples en d茅fense de la terre et de l鈥檈au dans le 芦Voyage pour la vie禄

No hay comentarios todav铆a.