CNI-CIG denuncia espionaje y hostigamiento digital

El d铆a de hoy, 4 de septiembre de 2021, mientras nos encontr谩bamos sesionando en una reuni贸n virtual de la comisi贸n de coordinaci贸n y seguimiento del Congreso Nacional Ind铆gena-Concejo Ind铆gena de Gobierno, para analizar y tomar decisiones sobre diversos temas relacionados con la participaci贸n de las y los delegad@s del CNI-CIG y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, en la Gira por la Vida, junto con la delegaci贸n del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional, misma que pr贸ximamente saldr谩 hacia el continente europeo, fuimos objeto de una infiltraci贸n descarada, seguida de amenazas y hostigamiento intermitentes durante toda la reuni贸n, que por lo mismo se prolong贸 por 7 horas, desde las 11 de la ma帽ana hasta las 18 horas.

Cuando est谩bamos tratando el punto de la Campa帽a por la Verdad y la Justicia, junto a las v铆ctimas de delitos de los malos gobiernos de antes y de ahora, una voz irrumpi贸 en la reuni贸n con un volumen mayor al de l@s dem谩s participantes y se escuch贸 a un hombre, con acento al parecer sudamericano, que lanzaba mensajes en contra del compa帽ero Carlos Gonz谩lez, integrante de la comisi贸n de coordinaci贸n y seguimiento DEL CNI-CIG, diciendo: 鈥渃谩llate que te van a cancelar鈥, 鈥渃谩llate Carlos, c谩llate hijo de puta鈥, 鈥渆l problema es Carlos鈥 y 芦te vamos a buscar禄. Fue por lo anterior que diversos participantes propusieron abandonar la sesi贸n de la plataforma digital zoom. Enseguida, la misma voz insist铆a 鈥淪i v谩monos, hay que excluir a Carlos禄.

Dichos mensajes no proven铆an de ninguno de los participantes en la reuni贸n virtual de la comisi贸n de coordinaci贸n del CNI-CIG, ni de ning煤n acceso autorizado por la comisi贸n de comunicaci贸n, por lo que abandonamos la sesi贸n y buscamos formas m谩s seguras para concluir la reuni贸n.

Al establecer una nueva sesi贸n en la plataforma zoom, acordada solo entre miembros de la comisi贸n de coordinaci贸n, por v铆a del programa signal, se ingres贸 con un acceso controlado y corroborando las identidades. Sin embargo, en determinado momento un usuario de nombre 芦Sofia Ram铆rez禄 solicit贸 su ingreso y al no ser identificado se le neg贸 el acceso, pero a煤n as铆 logr贸 infiltrarse cambiando autom谩ticamente su nombre por el de una de las participantes y alcanz贸 a decir amenazante: 芦Es Gaby de Yucat谩n, se comunic贸 con el hacker y hackearon a todos禄, en abierta alusi贸n a una de nuestras compa帽eras.

En ese mismo rato fue intervenido el grupo de Whatsapp que como comisi贸n de coordinaci贸n hemos usado para comunicarnos y su nombre fue cambiado por el de 鈥淣o me voy de鈥, cambio presuntamente realizado por un compa帽ero integrante del grupo que neg贸 haberlo hecho. Asimismo, unas horas antes de iniciar nuestra reuni贸n el compa帽ero Omar Esparza, integrante de la comisi贸n de coordinaci贸n y de la organizaci贸n MAIZ, recibi贸 6 llamadas con la misma voz de quien irrumpi贸 en la videoconferencia.

Por lo tanto, denunciamos que se trata de una campa帽a de infiltraciones y hostigamiento a compa帽eras y compa帽eros de los pueblos del CNI-CIG, que se organizan para defender el territorio y la vida contra los megaproyectos del mal gobierno.

Condenamos esta infiltraci贸n y hostigamiento, de los que hacemos responsables al mal gobierno y sus sistemas de espionaje e inteligencia, reafirmando que nuestra lucha es por la vida y que el miedo se nos ha cambiado por rabia y rebeld铆a; y en ella no nos rendimos, ni nos vendemos ni claudicamos. No les tenemos miedo y no daremos un paso atr谩s en este caminar desde abajo.

Atentamente

4 de septiembre de 2021

Por la Reconstituci贸n Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Mas un M茅xico Sin Nosotros

Comisi贸n de Coordinaci贸n y Seguimiento del Congreso Nacional Ind铆gena- Concejo Ind铆gena de Gobierno y Delegaci贸n del CNI-CIG y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en la 芦Gira por la Vida禄