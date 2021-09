–

September 6, 2021

En portada: Cientos de personas, representantes de distintos pueblos originarios, se reunieron en San Crist贸bal de las Casas para acordar la conformaci贸n del Concejo Ind铆gena de Gobierno. Mayo, 2017. Foto de Santiago Navarro F.

Integrantes del Congreso Nacional Ind铆gena denunciaron infiltraci贸n a sus comunicaciones privadas, seguidas de amenazas y hostigamiento en contra de distintos miembros de la organizaci贸n.

Fue el pasado s谩bado (4), durante una reuni贸n virtual de su organizaci贸n en la cual se analizaba la participaci贸n de l@s delegad@s del CNI y del Concejo Ind铆gena de Gobierno (CIG) y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en la Gira por la Vida, junto con la delegaci贸n del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN), cuando sucedi贸 la infiltraci贸n de sus comunicaciones.

鈥淐uando est谩bamos tratando el punto de la Campa帽a por la Verdad y la Justicia, junto a las v铆ctimas de delitos de los malos gobiernos de antes y de ahora, una voz irrumpi贸 en la reuni贸n con un volumen mayor al de l@s dem谩s participantes y se escuch贸 a un hombre, con acento al parecer sudamericano, que lanzaba mensajes en contra del compa帽ero Carlos Gonz谩lez, integrante de la comisi贸n de coordinaci贸n y seguimiento del CNI-CIG, diciendo: 鈥榗谩llate que te van a cancelar鈥, 鈥榗谩llate Carlos, c谩llate hijo de puta鈥, 鈥榚l problema es Carlos鈥 y 鈥榯e vamos a buscar鈥. Fue por lo anterior que diversos participantes propusieron abandonar la sesi贸n de la plataforma digital zoom. Enseguida, la misma voz insist铆a 鈥楽i v谩monos, hay que excluir a Carlos鈥欌, denuci贸 el CNI mediante comunicado difundido este domingo.

Seg煤n la denuncia, pese a que l@s integrantes de la organizaci贸n ind铆gena buscaron otras plataformas de comunicaci贸n para continuar con sus trabajos, las infiltraciones y ataques continuaron por mas de siete horas mediante distintos canales y contra diversas personas.

鈥淎l establecer una nueva sesi贸n en la plataforma zoom, acordada solo entre miembros de la comisi贸n de coordinaci贸n, por v铆a del programa signal, se ingres贸 con un acceso controlado y corroborando las identidades. Sin embargo, en determinado momento un usuario de nombre 鈥楽ofia Ram铆rez鈥 solicit贸 su ingreso y al no ser identificado se le neg贸 el acceso, pero a煤n as铆 logr贸 infiltrarse cambiando autom谩ticamente su nombre por el de una de las participantes y alcanz贸 a decir amenazante: 鈥楨s Gaby de Yucat谩n, se comunic贸 con el hacker y hackearon a todos鈥, en abierta alusi贸n a una de nuestras compa帽eras鈥, se帽ala el comunicado.

Otras plataformas de comunicaci贸n como la aplicaci贸n de mensajer铆a por celular whatsapp, utilizada por miembros dela organizaci贸n para realizar trabajos de coordinaci贸n, tambi茅n fue infiltrada. 鈥淎simismo, unas horas antes de iniciar nuestra reuni贸n el compa帽ero Omar Esparza, integrante de la comisi贸n de coordinaci贸n y de la organizaci贸n MAIZ, recibi贸 6 llamadas con la misma voz de quien irrumpi贸 en la videoconferencia鈥, denuncia el CNI.

La organizaci贸n ind铆gena se帽al贸 que estas acciones son parte de una campa帽a de infiltraciones y hostigamiento a integrantes de los pueblos que trabajan en coordinaci贸n con el CNI-CIG para la defensa de sus territorios y la vida contra las pretensiones del gobierno de imponer distintos megaproyectos.

鈥淐ondenamos esta infiltraci贸n y hostigamiento, de los que hacemos responsables al mal gobierno y sus sistemas de espionaje e inteligencia, reafirmando que nuestra lucha es por la vida y que el miedo se nos ha cambiado por rabia y rebeld铆a; y en ella no nos rendimos, ni nos vendemos ni claudicamos. No les tenemos miedo y no daremos un paso atr谩s en este caminar desde abajo鈥, enfatiz贸 la organizaci贸n ante los ataques recientes.