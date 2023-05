–

鈥 La guerra que han declarat als pobles originaris, guardians de la mare terra, ens obliga a organitzar-nos en defensa de la vida.

Als pobles i governs del m贸n,

Als mitjans de comunicaci贸,

A la Sexta Nacional i Internacional,

A les organitzacions de drets humans,

Els pobles originaris que som el Congr茅s Nacional Ind铆gena, repudiam el covard atac que l鈥橭rganitzaci贸 Regional de Cafeticultors d鈥橭cosingo (ORCAO) va realitzar contra bases de suport de l鈥橢x猫rcit Zapatista d鈥橝lliberament Nacional (EZLN), de la comunitat aut貌noma Mois茅s Gandhi, a Ocosingo, Chiapas, en la qual va resultar greument ferit el company Gilberto L贸pez S谩ntiz.

Ferides causades per l鈥檃tac amb armes de gran calibre. Perforaci贸 del diafragma de Gilberto, amb tres orificis: en l鈥檌ntest铆 gros, en l鈥檈st贸mac i en la melsa, la qual cosa fa que el company es trobi en estat greu. Aquesta situaci贸 es complica per l鈥檃tenci贸 m猫dica insuficient que rep; el nostre company requereix urgentment cures intensives, sense que hagi estat ingressat o traslladat on pugui rebre l鈥檃tenci贸 deguda.

At猫s que, al moment d鈥檈metre aquest comunicat, els atacs armats contra la comunitat Mois猫s Gandhi, continuen amb completa impunitat i la indifer猫ncia dels mals governs.

A la comunitat aut貌noma Mois茅s Gandhi i Bases de Suport de l鈥橢ZLN manifestam el nostre ferm suport i fem pr貌pia la indignaci贸 i la r脿bia.

Fem responsables als governs dels tres nivells de l鈥檈scalada de la viol猫ncia en contra de les comunitats i bases de suport zapatistes, aix铆 com de la vida i la integritat del nostre company, Gilberto L贸pez S谩ntiz.

Per l鈥檃nterior exigim:

1. S鈥檕fereixi immediata atenci贸 m猫dica adequada al company Gilberto L贸pez S谩ntiz

2. Que s鈥檃turi l鈥檃tac armat contra la comunitat Mois猫s Gandhi i sigui respectat el seu territori aut貌nom

3. Que els autors materials i intel鈥ectuals d鈥檃quests atacs paramilitars siguin castigats

4. Que els grups armats, mitjan莽ant els quals es mant茅 activa i creixent la guerra contra les comunitats zapatistes, siguin desmantellats.

Advertim novament de la guerra que han declarat als pobles originaris, guardians de la mare terra i que ens obliga a organitzar-nos en defensa de la vida, per la qual cosa, germanes de les comunitats ind铆genes zapatistes, NO ESTAU TOTES SOLES.

Atentament

Per la Reconstituci贸 Integral dels nostres Pobles

Mai M茅s Un M猫xic Sense Nosaltres

Congr茅s Nacional Ind铆gena

24 de maig de 2023