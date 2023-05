–

De parte de Congreso Nacional Indígena May 25, 2023

La guerre qui a été déclarée aux peuples indigènes, gardiens de la Terre Mère, nous oblige à mener une action organisée pour défendre la vie.

Aux peuples et aux gouvernements du monde

Aux médias

A la Sexta nationale et internationale

Aux organisations de défense des droits humains

Nous, les peuples originaires qui formons le Congrès National Indigène, répudions la lâche agression que l’Organisation régionale des producteurs de café d’Ocosingo (ORCAO) a perpétré contre les bases de soutien de l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN), dans la communauté autonome Moisés Gandhi, à Ocosingo, Chiapas, au cours de laquelle le compañero Gilberto López Sántiz a été grièvement blessé.

L’attaque avec des armes de gros calibre a provoqué une blessure qui a perforé le diaphragme, fait trois trous dans le gros intestin puis à l’estomac et finalement la rate, ce qui implique que le compañero est dans un état grave; situation compliquée par le manque de soins médicaux, sans soins intensifs urgents et sans avoir été transféré dans un lieu où il pourrait être soigné.

Pendant ce temps, au moment de la publication de ce communiqué, les attaques armées contre la communauté de Moisés Gandhi se poursuivent en toute impunité et dans l’indifférence des mauvais gouvernements.

Nous exprimons notre soutien total à la communauté autonome Moisés Gandhi et aux bases d’appui de l’EZLN et faisons nôtres l’indignation et la rage.

Nous tenons les gouvernements des trois niveaux pour responsables de l’escalade de la violence contre les communautés de base de soutien zapatistes, ainsi que de l’intégrité et de la vie de notre compañero Gilberto López Sántiz.

Pour les raisons susmentionnées, nous demandons :

1. Que le camarade Gilberto López Sántiz reçoive immédiatement des soins médicaux adéquats

2. L’arrêt de l’attaque armée contre la communauté Moisés Gandhi et le respect de son territoire autonome

3. Que les auteurs matériels et intellectuels de ces attaques paramilitaires soient punis

4. Le démantèlement des groupes armés par lesquels la guerre contre les communautés zapatistes se poursuit et se développe.

Nous mettons une nouvelle fois en garde contre la guerre qui a été déclarée aux peuples autochtones, gardiens de la Terre Mère, ce qui nous oblige à agir de manière organisée pour la défense de la vie, car nos sœurs et frères des communautés indigènes zapatistes ne sont pas seules et seuls.

Cordialement,

Pour la Reconstitution Intégrale de nos Peuples

Plus jamais un Mexique sans nous

Congrès national indigène

24 mai 2023