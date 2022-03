–

Fuente – EL MILICIANO: Confederación Nacional del Trabajo (AIT): 8M. Ni amas ni esclavas: Anarcofeministas siempre 4.3.2022

Como cada 8 de marzo, desde la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (AIT) nos posicionamos incondicionalmente con las luchas anarcofeministas, que pugnan por la emancipaci贸n de las mujeres y de todos los cuerpos, y por la abolici贸n de toda forma de poder y autoridad. Como cada 8 de marzo, reivindicamos esta fecha como el D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora.

Del mismo modo que sucede con el Primero de Mayo, fecha hist贸rica internacional para las clases trabajadoras e institucionalmente reconocida como 鈥淒铆a del Trabajo鈥, el 8 de Marzo fue convenientemente declarada por la ONU 鈥淒铆a Internacional de la Mujer鈥 en 1975. El despojo de toda una memoria de lucha por parte de la instituci贸n est谩 siendo completamente exitosa e incluso en ambas fechas se ha conseguido banalizar la huelga y vaciarla de significado. As铆 como el Primero de Mayo se ha convertido en un d铆a festivo y primaveral, tambi茅n el 8 de Marzo va en camino de transformarse en fecha de celebraci贸n y de reconocimiento de las l贸gicas instituciones y jer谩rquicas que nosotres repudiamos. Y aquello no es m谩s que una evidencia palpable de c贸mo el poder y las instituciones estatales absorben las luchas revolucionarias para utilizarlas a su conveniencia y desarticularlas. C贸mplices de ello son organizaciones que se dicen obreristas y sindicalistas, as铆 como feministas, pero no son otra cosa que organismos subvencionados que responden a los intereses del Estado capitalista y patriarcal.

Nosotres, desde la CNT-AIT, nos oponemos de manera frontal a aquellos feminismos cuyas han interclasistas pasan por reconocer las jerarqu铆as que nos imponen los estados, la capital y el patriarcado. Nos oponemos a las organizaciones que, lejos de destruir el conjunto de las estructuras de poder que oprimen a los seres humanos, luchan para que las mujeres y las disidencias puedan ser tan poderosas como siempre lo han sido los hombres.

Las mujeres somos un colectivo diverso y complejo y nos vemos atravesadas no s贸lo por las jerarqu铆as clasistas, sino tambi茅n por las raciales y coloniales, as铆 como por otras diferencias estructurales de poder, violencias que nos posicionan a煤n m谩s en los m谩rgenes de este sistema. Un sistema deshumanizante que nos precariza, nos invisibiliza, que penaliza nuestras experiencias de vida, que nos marca y posiciona siempre en la otredad. Un sistema para el que siempre somos conquistables, materia prima, objetos de estudio, adoraci贸n e investigaci贸n. Estamos des-bordadas, pero somos sujetos de nuestra historia, de nuestros usados, de nuestros derechos. Somos fuertes y valientes, hemos heredado miles de opresiones, nuestra piel es resistente, nuestro car谩cter orgulloso, nuestra voz rabiosa y potente. Nos hemos vuelto resilientes.

Se debe hablar de feminismo anticapitalista, antirracista y anticapacitista para incluir a todes les renegades. Las flores que crecen en el cemento del eterno estigma. Se debe hablar, adem谩s y simult谩neamente, de transfeminismos, siendo conscientes de que las sinergias son necesarias para incluir a todos los cuerpos afectos dentro de una lucha feminista aut贸noma y anticapitalista. Aqu铆 estamos todas y todos contra el patriarcado, contra la exclusi贸n binarista de cualquier dicotom铆a. Contra todas las jerarqu铆as. Sin embargo, queremos recordar que las ideas no deben ser mera utop铆a: primero debemos deconstruirnos frente a la educaci贸n patriarcal, desaprender la programaci贸n binarista, los capacitismos, los cuerdismos, la actitud, tanto infantilizada como infantilizadora, condescendiente y paternalista a la que cualquiera hemos sido a veces. No bastan las buenas intenciones, queremos ser autocr铆ticas, queremos plantar la duda. Sin asunciones superfluas, recreando el mundo con relaciones horizontales e igualitarias, libres de autoritarismos, basado en el apoyo mutuo y en la solidaridad. El sistema econ贸mico global nos marca m谩s cuanto mayor es el n煤mero de opresiones que vivimos y compartimos. Queremos cuestionar los derechos 鈥減er se鈥 de todo lo establecido, queremos cuestionar y parar el hostigamiento, el acoso medi谩tico, el policial. Creemos que es desde el conocimiento y una 茅tica coherente, antiautoritaria, anarco comunista, que rompe con el individualismo, desde donde no obstante se deben generar los cambios.

