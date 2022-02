–

De parte de El Miliciano February 23, 2022 86 puntos de vista

Cuando permitimos que el capital controle el derecho popular a la energ铆a, la desigualdad, la explotaci贸n y la mentira son el resultado.

Cuando dejamos que rentistas y especuladores gestionen la vulnerabilidad social, la estafa, ser谩 el producto.

La mercantilizaci贸n del sector energ茅tico abri贸 la puerta a que especuladores y rentistas se enriquezcan a costas del d铆a a d铆a de las clases populares. Es un hecho cient铆fico, demostrado a lo largo de la historia, cuando el capital organiza, la desigualdad es la norma. El Estado que no cree en la ciencia, si no en la religi贸n del mercado, no deja de alimentar a su Dios con nuevas liberalizaciones, a pesar de que los hechos demuestran el fracaso del sistema: encarecimiento constante, exclusi贸n, explotaci贸n, pobreza, vulnerabilidad鈥

Estas nuevas liberalizaciones han generado un entramado de empresas subalternas de las grandes energ茅ticas, que rapi帽an comisiones a trav茅s del acoso, el abuso, el enga帽o y la estafa, tanto de usuari@s, como de sus propios trabajdor@s.

Naturgy, Iberdrola, Endesa, Repsol, EDP. Son las mayores el茅ctricas del reino, responsables junto al Estado de la calamitosa situaci贸n de la energ铆a en el pa铆s, han estafado directamente jugando con el precio de la luz, seg煤n el coste de producci贸n mas favorable, y en ultima instancia est谩n detr谩s de otras posibles estafas perpetradas por subcontratas de telemarketing (ALPA57, AIMART , WASABI , AJAX, MARKTEL鈥) adem谩s de ceder los datos personales de forma poco justificable, se intenta que una gran parte de las personas con derecho al BONO SOCIAL, pierdan este derecho, a trav茅s de nuevos contratos en el mercado libre, con t茅cnicas de venta poco claras鈥 Hay que recordar que mas de 2,5 Millones de personas tienen derecho a este BONO, y son gentes mayores, gentes con diferentes tipos de discapacidad, gentes en conjunto muy vulnerables, que pueden ser presa f谩cil para determinadas t茅cnicas de marketing.

Algunos compa帽eros extrabajadores de estas empresas as铆 nos lo han relatado adem谩s de denunciar lo que es el d铆a a d铆a de ese trabajo, contratos en fraude de ley, impagos de pagas y horas extra, despidos improcedentes, impagos de comisiones, bajas m茅dicas y cuarentenas por COVID no reconocidas, etc. Adem谩s de la coacci贸n constante desde la gerencia para desarrollar el trabajo de forma maliciosa.

Desde la CNT-AIT de Albacete nos estamos organizando y uniendo a otras compa帽eras para plantar cara a estas empresas, para luchar por nuestros derechos laborales y para denunciar y terminar con pr谩cticas maliciosas y poco claras.

Trabajador, trabajadora, que el capitalismo y sus gestores no te empujen a ser c贸mplice de su delincuencia, luchemos por lo que es nuestro, luchemos por acabar con el monopolio privado de la energ铆a y su terrible gesti贸n social. Socializaci贸n de los medios de producci贸n y Autogesti贸n de los mismos, ese ser谩 el 煤nico futuro viable.

Frente al capital, Acci贸n Directa, Boicot, Apoyo Mutuo y Autogesti贸n.

Ante el Capitalismo terminal: Revoluci贸n Libertaria Comunitaria.