–

De parte de El Miliciano August 29, 2021 75 puntos de vista

El pasado 27 de agosto, una compañera y un compañero del Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT se enfrentaron en el acto de conciliación contra la representación legal de la empresa Alimentos del Mediterráneo S. Coop.. (Alimer), para la que estuvieron trabajando durante dos meses en uno de los almacenes que tiene la empresa en Cieza (Murcia), en la campaña de melocotón.

En el acto de conciliación, junto a los compañeros de este sindicato, se reunieron un grupo de militantes anarcosindicalistas del Sindicato de Oficios Varios de Murcia de la CNT-AIT que se acercaron a apoyarnos solidariamente, demostrando la firmeza y solidez de nuestros principios de solidaridad y apoyo mutuo. En la puerta del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Murcia nos concentramos y repartimos panfletos durante y después del acto de conciliación.

La empresa había enviado a su representante legal, un abogado de Salma Asesores, simplemente para informar de que la empresa no había dado ningún tipo de instrucción sobre las dos denuncias y que no llegarían a ningún acuerdo con el sindicato. Debido a la actitud de la empresa, le informamos que, en ese caso, el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT informaba a su representación legal del inicio de una campaña de boicot y acción directa contra Alimentos del Mediterráneo S. Coop. hasta que reconociera las cantidades adeudadas, la contratación en fraude de ley y la improcedencia de los despidos.

Al mismo tiempo, el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT presentó una denuncia a Inspección de Trabajo contra la empresa por la cantidad de irregularidades que la empresa incurre, principalmente por el incumplimiento sistemático del Convenio Colectivo en materia de jornada de trabajo, tiempo de descanso, retribuciones salariales, contratación en fraude de ley, y salud y seguridad laboral.

Los compañeros que trabajaron en este almacén en Cieza, observaron cómo la empresa contrataba a la plantilla mediante contratos en fraude de ley, les obligaba a firmar toda una serie de cláusulas abusivas que no respetan los derechos de los trabajadores en diferentes materias, o que directamente ni siquiera se cumplen por sus políticas anti-obreras; Contratos que no se corresponden ni con el periodo por el que se trabaja, ni por el tipo de alimento que se manipula y clasifica.

En materia de descansos, la empresa incumple el descanso semanal obligando a la plantilla a descansar un solo día ininterrumpido, organizando jornadas de trabajo que llegan a extenderse casi hasta 12 horas para algunos trabajadores y trabajadoras dependiendo de su categoría, por lo que también se superaría la jornada máxima diaria de dos horas extras, 15 horas extras mensuales y 80 horas extras anuales.

En relación a la retribución, la empresa incumple sistemáticamente el convenio colectivo encubriendo las horas extraordinarias bajo el concepto «salario base» y «a cuenta convenio» y no incluyendo el Plus de nocturnidad por el tiempo de trabajo en el que se genera el derecho a cobrar nocturnidad. Tampoco incluye el concepto de horas extraordinarias, retribuyendo las horas extraordinarias como horas ordinarias.

Por otra parte, en la organización del trabajo la empresa incurre en una discriminación por sexo, cuando reserva ciertas funciones a los hombres y ciertas funciones a las mujeres, impidiendo que las trabajadoras puedan realizar trabajos que han sido reservados en exclusiva a los hombres, y al revés. Una discriminación sexista que no tiene ningún tipo de argumentación sólida por parte de la empresa, más que argumentos machistas y sexistas. A las mujeres se les concede en exclusiva a trabajar en las líneas de clasificación y envasado y a los hombres a la carga de las cajas. El único criterio a seguir para ocupar a los trabajadores y trabajadoras en sus puestos es un examen: bajarles los pantalones para observar su sexo por el que definir su puesto.

Al mismo tiempo, denunciamos el abuso de la temporalidad en la contratación, llegando incluso a contratar a una ETT para cubrir algunas máquinas. Estas plantillas subcontratadas por ETT no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores contratados directamente por la plantilla ni gozan del mismo respeto de sus derechos laborales a la seguridad y salud laboral. Los trabajadores que llegaban contratados por la ETT no se les facilitaban Equipos de Protección Individual, lo que les ponía siempre en peligro. No llevaban chalecos reflectantes, ni botas de seguridad. La empresa solo facilitaba a los trabajadores y trabajadoras de lineas y carga un par de guantes al comienzo de la campaña y el resto debía adquirirlos el trabajador o te los entregaba la empresa pero te los descontaban de la nomina. Es más, la empresa te animaba a comprar guantes para manipulado, y para la carga.

De otro modo, la empresa a pesar de obligarte a trabajar muy por encima de la jornada laboral permitida amenazaba a los trabajadores con el despido si no acudían a trabajar después de haber superado con creces las horas extraordinarias de trabajo permitidas por Convenio.

Todas estas lindezas que no son otra cosa que la firma de una empresa explotadora que convierte a la clase obrera en otra fruta más a la que exprimir para conseguir beneficios. Estas políticas capitalistas no son exclusivas de Alimer sino de cualquier Cooperativa Agrícola, representadas por la Federación de Cooperativas Agrícolas de Murcia. Alimer no es nada más que otro antro de explotación como los que existen en toda la región de Murcia, protegida por las instituciones y partidos políticos en el gobierno.

El año pasado, esta empresa recibió la visita del Presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Murcia (Fecoam), y por la dirección de Vox Murcia, Lorca y Cieza para ofrecer su apoyo incondicional a una empresa que sistemáticamente pisotea los derechos de los trabajadores de la región y defiende los intereses capitalistas de todas estas empresas que pasan por encima de la clase trabajadora y escupe a las condiciones de vida de la clase obrera. No hay duda de que Alimer y Vox van de la mano en sus políticas de explotación de la clase trabajadora como representantes del fascismo y la explotación capitalista más aberrante en la región de Murcia.

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT vamos a luchar contra la explotación y los abusos patronal de esta empresa, y animamos a los trabajadores y trabajadoras a que se asocien y se organicen para luchar en defensa de sus derechos e intereses, mediante asamblea de trabajadores, practicando la solidaridad y la acción directa, sin Elecciones Sindicales, sin Comités de Empresa y sin subvenciones del Estado.