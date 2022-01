–

January 17, 2022

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT informamos de la finalizaci贸n del conflicto sindical que habiamos abierto contra la empresa Hostal El Coto de Tobarra SL por lo que entend铆amos hab铆a sido el despido y el impago por parte de la empresa de toda una serie de diferencias salariales y horas extraordinarias que la empresa no hab铆a pagado durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del a帽o pasado a un compa帽ero de nuestro sindicato.

Con este fin, un grupo de militantes anarcosindicalistas se reunieron para apoyar a nuestro compa帽ero ante el Servicio de Mediaci贸n, Arbitraje y Conciliaci贸n de Albacete el pasado d铆a 13 de Enero a las 10:30 hrs. A la hora convenida, se presentaron la parte patronal y la parte obrera que una vez dentro alcanzaron un acuerdo poniendo fin al conflicto sindical, aceptando la parte patronal el reconocimiento de la improcedencia del despido y el total de las cantidades adeudadas a nuestro compa帽ero, en concepto de diferencias salariales por mala aplicaci贸n de las Tablas Salariales, concretamente del Plus de Locomoci贸n, Descansos no disfrutados, Plus Nocturnidad, Horas Extraordinarias e Indemnizaci贸n por despido improcedente.

Hay que a帽adir, que la empresa ha aceptado pagar el total de las cantidades adeudadas a nuestro compa帽ero, pese a que la empresa quer铆a discutirlas y negociarlas. Sin embargo, para nuestro sindicato las cantidades reclamadas resultaban innegociables, y si las hubi茅ramos discutido lo hubi茅ramos hecho en el Juzgado, algo que evidentemente la empresa no quer铆a hacer.

Junto a las cantidades abonadas en el acuerdo, ha quedado tambi茅n reflejado que con la liquidaci贸n de las cantidades adeudadas por parte de la empresa, el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT garantizar铆a el fin del conflicto sindical individual de nuestro compa帽ero contra la empresa.

Una vez m谩s, se ha demostrado que la organizaci贸n de la clase trabajadora, as铆 como la formaci贸n y capacitaci贸n de la militancia anarcosindicalista resulta determinante para la lucha contra la explotaci贸n laboral y el abuso patronal. Por todo ello, animamos a toda la clase trabajadora a organizarse bajo los principios del anarcosindicalismo y de la CNT-AIT, sin Elecciones Sindicales, Sin Comit茅s de Empresa, sin Liberados Sindicales y sin subvenciones del Estado.

隆POR UNAS CONDICIONES DIGNAS EN EL SECTOR DE LA HOSTELER脥A!