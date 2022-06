–

CNT-AIT –

APOYO MUTUO – SOLIDARIDAD – FEDERALISMO – ACCI脫N DIRECTA

驴Qu茅

es la CNT-AIT?

Fundada en 1910, la CNT-AIT es una

confederaci贸n de sindicatos que sirve como herramienta de lucha a toda la clase

trabajadora. La CNT-AIT es totalmente aut贸noma. Las decisiones y los acuerdos

son tomados en asamblea, entre todos. Adem谩s, conscientes de que nuestra

emancipaci贸n ser谩 obra nuestra o no lo ser谩 en absoluto, nuestra organizaci贸n

rechaza los liderazgos y las jerarqu铆as, no tiene liberados ni profesionales

del sindicalismo, y no acepta subvenciones del Estado. Nuestra fuerza reside en

las personas que componen nuestros sindicatos, y en el pacto de solidaridad que

nos une.

驴Qui茅n

puede pertenecer a la CNT-AIT?



Cualquier persona de clase trabajadora

puede estar afiliada al sindicato. Basta con que se comprometa a aceptar nuestro

pacto asociativo, y a respetar las decisiones que se tomen en asamblea. Para

preservar su autonom铆a, las personas afiliadas a partidos pol铆ticos u

organizaciones religiosas no pueden emplear el sindicato como foro de

propaganda ni ocupar secretar铆as. Por contra, y dado que no pertenecen a la

clase trabajadora, no pueden afiliarse empresarios, rentistas, ejecutivos y

altos directivos, cargos pol铆ticos, etc. Polic铆as, militares, seguridad privada

y cuerpos represivos en general, por ser el brazo armado de nuestros

explotadores, tampoco pueden afiliarse. Finalmente, por coherencia, tampoco

admitimos la doble militancia de personas afiliadas a otros sindicatos.

驴Qu茅

nos diferencia de otros sindicatos?



En la CNT-AIT, son los afiliados

quienes proponen, debaten y acuerdan en asamblea, relacion谩ndose como iguales y

buscando el consenso. Nuestros estatutos garantizan que en el sindicato, la

asamblea es el lugar donde se toman las decisiones y se alcanzan los acuerdos.

Y en la asamblea, todas las intervenciones son escuchadas y debatidas. La

CNT-AIT, en sus m谩s de 100 a帽os de historia, se ha distinguido por ser una

organizaci贸n en la que las decisiones se toman desde la base y en la que existe

plena libertad e igualdad en el intercambio de ideas, opiniones e iniciativas.

Adem谩s, somos una organizaci贸n anarcosindicalista, sin liberados ni

profesionales del sindicalismo, sin subvenciones del Estado ni de ning煤n otro

poder. Nadie puede comprar este sindicato, ni corromper sus intenciones y

principios. Entre los logros de la CNT-AIT est谩n las luchas que desembocaron en

la jornada de ocho horas, el descanso del s谩bado, las vacaciones pagadas, los

seguros de enfermedad, jubilaci贸n y paro, etc. Promovi贸 huelgas de alquileres,

fund贸 escuelas, bibliotecas, editoriales, peri贸dicos, revistas, ateneos, etc. Y

por si esto fuera poco, en 1936, luch贸 contra el fascismo y colectiviz贸 la

tierra y la industria dando lugar a la transformaci贸n social m谩s profunda de la

historia de Europa de los 煤ltimos siglos. Somos la clase trabajadora organizada,

sin l铆deres ni jerarqu铆as, y como iguales combatimos toda forma de opresi贸n.

Los

principios de la CNT-AIT

Este sindicato se rige en su

funcionamiento por los principios del sindicalismo revolucionario:

a) El principio de Autogesti贸n: quienes

deben decidir sobre los problemas que les ata帽en, son las personas afectadas

por esos problemas. Si nadie trabaja por ti, nadie debe decidir por ti. Por eso

la CNT-AIT es un sindicato asambleario.

b) El principio de Federalismo: Cada

sindicato de la CNT-AIT posee autonom铆a para actuar dentro de su 谩mbito y a la

vez se confedera con el resto de sindicatos para actuar unidos ante las

circunstancias a que se enfrenten.

c)

El principio de Solidaridad y Apoyo Mutuo: Todo sindicato de la CNT-AIT

establece un pacto solidario con el resto de la confederaci贸n, que hace que

cada agresi贸n que reciba una de sus partes sea respondida por la totalidad. Lo

mismo puede decirse entre les afiliados de cada sindicato. Internacionalismo

proletario Sabiendo que la solidaridad es nuestra fuerza m谩s importante, nos

asociamos en sindicatos que se federan a nivel local, regional y nacional en la

CNT-AIT, y a su vez 茅sta se federa con sindicatos de todo el mundo. Frente a la

explotaci贸n que se sufre a lo largo y ancho del mundo, oponemos el

internacionalismo y la solidaridad entre los oprimidos.

La

Acci贸n Directa

La t谩ctica de la CNT-AIT es la acci贸n

directa, es decir, afrontar y resolver los conflictos y luchas nosotros mismos,

sin intermediarios. Consideramos que esta forma de actuar nos permite aprender

a incidir sobre lo que nos afecta y as铆 asumir responsabilidades. La lucha

significa tomar decisiones, y decidir es dif铆cil, puesto significa asumir

consecuencias. El capital est谩 interesado en hacerte trabajar lo m谩ximo posible

por el menor salario pagable. Tu inter茅s se contrapone al suyo. Como dijo el

anarquista Ricardo Mella: 鈥淭u emancipaci贸n ser谩 tu obra misma, o no te

emancipar谩s en todos los siglos de los siglos鈥. Ning煤n partido pol铆tico, ning煤n

sindicato amarillo, ning煤n dirigente, por mucho que prometa, te devolver谩 lo que

nos han arrebatado. Delegar esa responsabilidad es dejar esa lucha en manos de

personas con intereses partidistas y capitalistas, en definitiva, personas con

unas posiciones de poder y unos privilegios que defender谩n a cualquier precio.

La

base filos贸fica de la CNT-AIT: el anarquismo.

El anarquismo es una filosof铆a

pol铆tica que afirma que la sociedad puede organizarse sin un poder centralizado

y coercitivo, es decir, sin Estado. Cada individuo debe poder decidir sobre

aquello que le afecta. Estas ideas son adoptadas hoy en d铆a por multitud de colectivos

y grupos que rechazan las formas de organizaci贸n basadas en la jerarqu铆a.

Conceptos como el de autogesti贸n, descentralizaci贸n, asamblearismo,

horizontalidad, etc., son ideas anarquistas. Existe una idea negativa, err贸nea,

de anarqu铆a como sin贸nimo de caos. Pero, como dec铆a Recl煤s, la anarqu铆a es la

m谩xima expresi贸n del orden, puesto que representa un orden no impuesto, una

organizaci贸n social nacida de la libertad y la ausencia de toda coacci贸n.

Queremos la transformaci贸n radical de

la sociedad, la abolici贸n del trabajo asalariado, el fin del Capitalismo, la

desaparici贸n de todos los Estados, en definitiva, la Revoluci贸n Social. Nuestra

finalidad es el Comunismo Libertario, un sistema socio-econ贸mico que haga de la

libertad y de la igualdad sus valores fundamentales. Y pensamos que para

conseguir nuestros fines debemos utilizar unos medios coherentes con ellos. No

todo vale. Si queremos una sociedad libre, igualitaria y fraternal, nuestra

organizaci贸n y nuestra acci贸n debe ser libre, igualitaria y fraternal. Pensamos

que cada agresi贸n del poder debe tener una respuesta. No ponemos la otra mejilla

ni nos resignamos a la injusticia. Este principio de autodefensa implica

confrontaci贸n con nuestros opresores. Por todo esto, la CNT-AIT es una

organizaci贸n anarcosindicalista.

驴C贸mo

se organiza la CNT-AIT en una empresa?

Mediante una secci贸n sindical, que es

el conjunto afiliados a CNT-AIT en esa empresa concreta. Si la empresa es de

las que emplean la represi贸n inmediatamente, la secci贸n puede decidir trabajar

en 鈥渓a clandestinidad鈥. Si la empresa respeta la libertad y la acci贸n sindical,

la secci贸n act煤a abiertamente. Todas las secciones sindicales de CNT-AIT

funcionan mediante asamblea. Esa asamblea nombra una persona delegada como

portavoz de sus compa帽eros en la empresa. Una portavoc铆a que 煤nicamente emite

el mandato asambleario de su secci贸n sindical, es decir, que trasmite los

acuerdos de la secci贸n a la empresa.

Sindicato

de Ramo y Sindicato de Oficios Varios

Las diferentes secciones de CNT-AIT de

un mismo ramo de la producci贸n forman un Sindicato de Ramo (Metal, Construcci贸n,

Hosteler铆a, Comercio鈥). Si no cuentan con el n煤mero suficiente para ello o simplemente

no lo consideran necesario, secciones de diversos ramos se agrupan en un

Sindicato de Oficios Varios (SOV).

驴C贸mo

funciona el sindicato?

En cada asamblea se discuten los puntos del

orden del d铆a y se toman acuerdos. No hay directiva que pueda decidir entre

asambleas. 脷nicamente tenemos un comit茅 de gesti贸n que act煤a por mandato de la

asamblea y en cuestiones t茅cnicas que tengan que ver con los acuerdos ya

tomados por la misma.

Pero,

驴qu茅 es el comit茅 del sindicato?

La asamblea del sindicato nombra a

unas personas para que abran los locales, mantengan relaciones con los otros

sindicatos, reciban y env铆en comunicaciones tanto internas como externas, se

encarguen de las gestiones administrativas y de tesorer铆a, etc. Tareas todas

ellas que en general no precisan de la reuni贸n de la asamblea para ser llevadas

a cabo, puesto que se trata de poner en pr谩ctica acuerdos ya tomados. Los

comit茅s de CNT-AIT tienen una serie de limitaciones para evitar que se

convierta en un grupo de dirigentes.

Las

limitaciones de los comit茅s en la CNT-AIT

Las personas que forman los comit茅s de la

CNT-AIT, no pueden recibir ninguna compensaci贸n econ贸mica (o de cualquier tipo)

por su actividad.

– Todos los comit茅s son mecanismos de

gesti贸n y coordinaci贸n, por lo que no podr谩n tomar acuerdos. S贸lo podr谩n desarrollar

las decisiones de las asambleas del sindicato y sus encargos. En el caso de que

por urgencia o necesidad debieran tomar una decisi贸n, tendr谩n que dar cuenta de

la gesti贸n a la asamblea, que decidir谩 si su actitud fue o no correcta.

– Todas las secretar铆as que componen

los comit茅s son revocables en cualquier momento si la asamblea lo estima oportuno.

Adem谩s, se procura que las secretarias sean rotativas.

– Las propuestas para las asambleas las hacen

les afiliades. Los comit茅s y sus secretar铆as no puede hacer propuestas a la

asamblea del sindicato (si sus miembros, pero como un afiliado m谩s).

– Las personas afiliadas a partidos pol铆ticos

no pueden ocupar secretar铆as de la CNT-AIT.

– En las asambleas los comit茅s tienen

que explicar las gestiones realizadas por las distintas secretar铆as.

– Los comit茅s de CNT-AIT, cuando

hablan y act煤an, lo hacen en nombre de la organizaci贸n y sus acuerdos, y deben

poner en pr谩ctica el mandato que se les ha dado, independientemente de su

opini贸n al respecto. En resumen, los comit茅s de la CNT-AIT son s贸lo un mecanismo

de relaci贸n y administraci贸n, no un grupo de poder.

Nuestra

acci贸n sindical

En los conflictos, les trabajadores

empleamos diversas herramientas:

– Procedimientos de denuncia, mediante

manifestaciones, concentraciones, actos de protesta, panfletos, notas de

prensa, etc.; informando del conflicto a la vez que da帽amos la imagen de la

empresa, para que sus trabajadores se organicen, y la empresa se vea obligada a

ceder.

– Procedimientos de boicot, por los

que se procura que se reduzca el consumo y la demanda de los productos o servicios

comercializados por la empresa.

– El sabotaje, que tiene como objetivo

que el producto o servicio ofertado por la empresa no llegue a existir, se deteriore

o no sea comercializable.

– La huelga en sus m煤ltiples variantes, que

interrumpe la producci贸n. Adem谩s, todo conflicto en el que interviene la

CNT-AIT, es escalonadamente sacado del 谩mbito de la empresa, para convertirse

en un problema local, regional, nacional e incluso internacional. A trav茅s de

la solidaridad y del apoyo mutuo, el conflicto sale de su estrecho 谩mbito,

interviniendo mucha m谩s gente en 茅l y consiguiendo as铆 victorias en grandes,

medianas y peque帽as empresas.

Hemos conseguido 茅xitos all铆 donde abogados y

sindicatos con cientos de miles de euros de presupuesto han fracasado. Esto es

debido a que un conflicto asumido por la CNT-AIT no deja de ser expuesto hasta

que se logra un acuerdo satisfactorio. Nos den los jueces la raz贸n o no, no

dejamos de presionar hasta que se agotan nuestras fuerzas, y eso tarda mucho en

suceder. Y al no tener que pagar salarios a dirigentes, todos nuestros recursos

son empleados en la acci贸n.

En la econom铆a sumergida, en los sectores m谩s

precarios, en peque帽as, medianas y grandes empresas, en multinacionales, en la

administraci贸n p煤blica, nuestra acci贸n sindical ha demostrado su eficacia. Astilleros,

CLECE, El Corte Ingl茅s, UCM, Mercadona y cientos de empresas m谩s se han visto

obligadas a negociar y han tenido enfrente a nuestro sindicato sufriendo

derrotas que son fruto de la organizaci贸n de la clase trabajadora.

Los

tres NO de la CNT-AIT

La CNT-AIT dice NO a las elecciones

sindicales, NO a los liberados y NO a las subvenciones.

No queremos profesionales del

sindicalismo que conviertan el sindicato, aunque sea sin darse cuenta, en una

empresa de servicios laborales. No queremos que nadie haga de nuestra

organizaci贸n su modo de supervivencia econ贸mica, convirtiendo una herramienta

de lucha en un fin en s铆 mismo. No queremos delegar nuestra lucha. No queremos

m谩s recursos que los nuestros, los que salen de nuestras cuotas y de nuestra

voluntad colectiva. 驴Cu谩l es la raz贸n? Pues que esa es la 煤nica manera de conservar

nuestra autonom铆a, nuestra coherencia entre medios y fines.

Las

elecciones sindicales y los comit茅s de empresa

La ley estipula que para ser un

sindicato 鈥渞epresentativo鈥 hay que presentarse a unas elecciones sindicales en

las que 芦A trav茅s de la solidaridad y del apoyo mutuo, el conflicto sale de su

estrecho 谩mbito.禄 se eligen delegados

sindicales y comit茅s de empresa. La CNTAIT no participa en esas elecciones y

propone su boicot por las siguientes razones:

1. Si tienes un empleo precario o

trabajas en una peque帽a empresa, ni siquiera puedes participar. Solo una minor铆a

de la clase trabajadora tiene elecciones sindicales.

2. Mediante las elecciones le das a tus

鈥渞epresentantes鈥 el poder de decidir, firmar y negociar por ti e imponerte su

voluntad, quedando durante 4 a帽os fuera de tu control. En cambio, s铆 que tienen

que responder ante las c煤pulas de las organizaciones sindicales a las que

pertenecen y que defienden sus propios intereses. Y es que adem谩s, con las

elecciones, las organizaciones sindicales obtienen las subvenciones con las que

se mantienen. En el fondo, es una cuesti贸n de intereses econ贸micos, de defensa

de los privilegios que obtiene a cambio de esa 鈥渞epresentaci贸n鈥. As铆 es como

ese sindicalismo termina convirti茅ndose en una empresa de servicios sindicales

que busca por encima de todo perpetuarse en ese privilegio, aunque sea a costa

de los intereses de quienes dicen defender.

3.

Adem谩s, los liberados sindicales cada vez tienen menos en com煤n con les

trabajadores, tienden a profesionalizarse o a vivir de las rentas. Es decir,

terminan defendiendo sus propios intereses, no los nuestros. Una vez que te han

sustra铆do esa 鈥渞epresentatividad鈥 y que han conseguido liberados, subvenciones

y un cierto margen de influencia, ya no les interesamos. Los programas

electorales se olvidan y 鈥渕ejor que no des problemas鈥, tal vez as铆 consigas

alg煤n favor. As铆 se instala la corrupci贸n y el amiguismo, matando

definitivamente la solidaridad de clase.

4. La existencia de elecciones

sindicales y comit茅s de empresa beneficia a esas mismas empresas y a la

administraci贸n 13 (el Estado), que al final son quienes financian este tipo de

sindicalismo vendido. Con las elecciones sindicales, cuyo origen est谩 en las

elecciones del sindicato vertical franquista, las empresas y el Estado

consiguen interlocutores/mediadores para no tener que tratar directamente con

les trabajadores. Estos interlocutores legales mantienen a la clase trabajadora

adormilada, pasiva y desorganizada, porque son los primeros interesados en

mantener su posici贸n y dependen directamente de las subvenciones y del sistema

de representaci贸n. Como dec铆amos, terminar谩n poniendo sus intereses por encima

de los de la clase trabajadora.

驴Cu谩les

son los objetivos de la CNT-AIT?

Como recogen nuestros estatutos, la

CNT-AIT se propone:

A) Desarrollar entre les trabajadores el

esp铆ritu de asociaci贸n, independientemente de su g茅nero, procedencia, creencias

pol铆ticas, filos贸ficas o religiosas.

B) Fomentar entre les trabajadores el

desarrollo del esp铆ritu de asociaci贸n, haci茅ndoles comprender que s贸lo por este

medio podr谩n elevar su condici贸n moral y material en la sociedad presente,

asumiendo los medios de producci贸n y consumo de forma autogestionada,

implantando el comunismo libertario.

C)

Practicar el apoyo mutuo y la solidaridad entre les trabajadores, los

sindicatos y organizaciones afines, tanto en caso de huelga como en cualquier

otra circunstancia, siempre que la requieran. 芦asumiendo los medios de producci贸n

y consumo de forma autogestionada, implantando el comunismo libertario.禄

D) Mantener relaciones con todos

aquellos organismos obreros afines, nacionales o internacionales para la com煤n

inteligencia que conduzca a la emancipaci贸n total de les trabajadores.

E) Representar, defender y promocionar

los intereses econ贸micos, sociales, profesionales y culturales de los afiliados,

as铆 como programar las acciones necesarias para conseguir las mejoras sociales

y econ贸micas, tanto para les afiliados como para les trabajadores en general.

驴Qu茅

tipo de mundo queremos?

Todo esto est谩 muy bien 鈥攅star谩s

pensando鈥, pero 驴qu茅 es lo que queremos finalmente? Pues bien, queremos que en

cualquier parte del mundo, cualquier persona, pueda desarrollarse plenamente,

satisfaciendo las necesidades, deseos y aspiraciones que todo individuo tiene.

Queremos libertad, pero no la libertad del liberalismo construida sobre el

privilegio, sino una que se construya desde el individuo para la liberaci贸n de

toda la humanidad. Una libertad fundada sobre la igualdad real, sobre la

solidaridad y el apoyo mutuo, y no sobre la competencia y la explotaci贸n.

Pero para que eso llegue, hay que

acabar de ra铆z con las causas de la desigualdad. De nada vale la caridad ni la

reforma de sistemas opresores. Siglos de limosnas no han servido para traer un

m铆nimo de justicia, porque la causa de los males del mundo, de la violencia, de

la desigualdad y el privilegio, es el Estado. El Estado se encarga de mantener

esos privilegios, esa falsa libertad fundada sobre la acumulaci贸n de capital

que beneficia a quien m谩s tiene, manteniendo a la clase trabajadora bajo el

yugo del capital, de la autoridad.

Queremos una sociedad sin Estado, en la que no

quepa el poder coercitivo, la violencia ni la explotaci贸n. Queremos construir

una sociedad que nazca de la libre asociaci贸n de individuos y comunidades, de

abajo a arriba, mediante un pacto de solidaridad entre iguales. Es decir,

queremos la Anarqu铆a, queremos un orden sin autoridad, sin clases, sin oprimidos

ni opresores.

Por todo ello, nos oponemos a toda

forma de opresi贸n y privilegio, y lucharemos hasta el 煤ltimo aliento por la

libertad y la justicia. No enga帽amos a nadie: somos lo que queremos ser, y no

lo que quieren que seamos.

Y esto es lo que somos: la clase trabajadora

aunando fuerzas para enfrentarnos a nuestros opresores, codo con codo, clase

contra clase.

Somos

la CNT-AIT:

Una

confederaci贸n anarcosindicalista donde nos organizamos de igual a igual para

defendernos de las agresiones laborales y sociales, practicando el apoyo mutuo

y la solidaridad; sin comit茅s ejecutivos; sin subvenciones; sin jerarqu铆a;

decidiendo y actuando sobre nuestros propios problemas y aspiraciones. Somos la

clase obrera organizada.

Y

no podr谩n pararnos.

Secretar铆a

de Prensa y Propaganda CNT-AIT