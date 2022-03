–

March 21, 2022

Este pasado sábado 29 de marzo, tuvimos la oportunidad de crear en nuestro local un espacio para hablar sobre la criminalización de la protesta, la represión y el encierro en prisión de la disidencia social e ideológica, las operaciones represivas contra la clase obrera y el movimiento libertario, así como el control social de la población.

Tuvimos entre nosotr@s a Raquel Rodriguez y Vicente Reyes, que nos hablaron de sus experiencias en la pasada Huelga del Metal y a Dani Gallardo, detenido en las protestas postsentencia del 1-O quién ya estuvo un año en prisión preventiva. Los tres represaliad@s por el Estado.

Víctima de la Ley Mordaza

Raquel Rodríguez, es conocida por haber denunciado la violencia policial en las protestas frente a las cámaras de RTVE, y quien ha sido represaliada por un supuesto delito contra la intimidad y revelación de secretos, castigado con penas de hasta cinco años de prisión. Se enfrentó a la irrupción de los antidisturbios en su barrio quiénes convirtieron sus calles en un auténtico campo de batalla durante la huelga del metal en Cádiz.

“Yo soy víctima de esta ley, me han utilizado como cabeza de turco, y siento respeto porque me enfrento a un aparato represivo donde tengo todas las de perder”…Raquel tiene claro que la Ley Mordaza no es más que “una manera de escarmentar a los huelguistas y al pueblo solidario para avisar de quién tiene el mando”.

El pasado mes de febrero fué citada en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Cádiz por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida como Ley Mordaza– y por difundir imágenes de los agentes en acto de servicio. Curiosamente su citación fué tres días después de la convocatoria estatal contra la ley que se le está aplicando. “Yo soy víctima de esta ley, me han utilizado como cabeza de turco, y siento respeto porque me enfrento a un aparato represivo donde tengo todas las de perder”,

Palabra de policía: suficiente para condenar

Hablar de Dani Gallardo, es hablar de cuatro años y medio de prisión de condena por supuestos delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y desórdenes públicos. La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó al ser detenido durante las protestas por la sentencia contra el juicio del Procés de octubre de 2019 en Madrid. Tras un año en Soto de Real, se le concedió la libertad provisional. Si vuelve a la cárcel, el tiempo pasado ya en la prisión hará que pueda salir antes, pero Dani tiene truncada su vida, sin poder hacer nada, ningún proyecto, por causa de si tiene que que volver a ingresar en prisión después de una dura sentencia…

A Dani se le acusa injustamente de golpear a un agente de la Policía Nacional que retuvo a su amiga Elsa en una plaza céntrica de Madrid cuando la concentración en solidaridad a los presos políticos ya se dispersaba. Dani defendió durante su interrogatorio que ni había participado de la movilización ni había pegado al policía, sino que solo se había interpuesto entre él y su compañera Elsa, pero los jueces se han creído a los agentes, que relataron que Dani golpeó con un palo el casco del policía, que también pidió una indemnización. Su compañera, también fué condenada a un año de prisión por desórdenes públicos. Palabra de policía: suficiente para condenar.

Está todo orquestado y bien atado

Por último intervino Vicente Reyes, jubilado de Cádiz, detenido en diciembre, tras la huelga del Metal de mediados de noviembre pasado en la provincia. En su declaración ante el juez aportó un vídeo de una carga policial en la plaza de Jerez, en la capital gaditana. Vicente se encontraba apoyando a l@s trabajador@s del Metal, en ese lugar. Visualizando las imágenes se demuestra como fue la Policía la que cargó contra él, golpeándole repetidas veces, y no al contrario, “como trata de vender la Subdelegación de Gobierno”. Acusado de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, lesiones y daños, nuestro compañero, espera una resolución.

Ell@s nos han expuesto sus casos, y caeríamos en el error si lo viésemos como procesos represivos dirigidos a personas individuales. No, nada de eso. Está todo orquestado y bien atado. Estos procesos están dirigidos colectivamente contra toda una clase, con un contenido simbólico represivo, que no solamente busca hacer responsables, castigando a cualquiera, sino como una medida de control social preventiva creando miedo entre la población.

Documental “La cifra negra” de la violencia institucional

Tras dar los testimonios y entre los presentes tener un amplio debate se proyectó el documental “La cifra negra” de la violencia institucional más cruda y atroz se esconde tras una verdadera cifra negra, un abismo al que se asoma este documental a través de 30 casos contados en primera persona.

Torturas, malos tratos y otras vulneraciones de derechos humanos se siguen produciendo hoy en el Estado español por parte de funcionarios públicos encargados de la custodia de detenidos y penados.

¿En qué condiciones se tortura en España? ¿Por qué cuesta tanto denunciarlo? ¿Qué consecuencias tiene para las víctimas y para quienes vulneran la ley? Víctimas, abogados, jueces, policías, defensores de los derechos humanos y otros expertos analizan sus causas y apuntan posibles vías de superación de una lacra que pone en entredicho nuestro Estado de derecho. Para finalizar hubo conciertos que amenizaron la velada.

Desde la CNT-AIT de Cádiz seguiremos solidarizándonos con los trabajadores represaliados, apoyando las movilizaciones que se convoquen… Pero sobre todo, pedimos que os organicéis, que alimentéis el movimiento obrero en los tajos, en los barrios y en los pueblos. Ellos tienen cárceles, policías, fiscales, políticos, jueces… Pero nosotros somos muchos más, y siempre seremos muchos más.

Solidaridad y apoyo mutuo