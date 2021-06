–

La CNT AIT Cartagena anuncia el inicio

de un conflicto laboral con Chiyoko Sushi.

Desde la Secci贸n Sindical de

Hosteler铆a del Sindicato de Oficios Varios de la CNT AIT de Cartagena,

anunciamos el inicio de un conflicto por el despido e impago de salarios a una

compa帽era del restaurante Chiyoko Sushi (Sefyd Premium SL), situado en la Alameda

de San Ant贸n de Cartagena.

Otro caso m谩s en el cual la

trabajadora tiene que recurrir a la acci贸n directa y a todos los medios de que

dispone la CNT AIT para poder conseguir lo que es suyo, fruto de su sudor, de

su tiempo y de su esfuerzo.

Un atropello que no vamos a dejar

pasar. Para la CNT AIT no existen peque帽os conflictos laborales o peque帽as

victorias, todas suman. Las trabajadoras y trabajadores de la Hosteler铆a en

Cartagena con carnet sindical de esta organizaci贸n bien lo sabemos, no se nos

ha regalado nunca nada y todas las batallas que hemos ganado han sido mediante

la organizaci贸n entre iguales, el apoyo mutuo, la solidaridad y la acci贸n

directa sin intermediarios.

Este conflicto lo vamos a ganar. Por

una Hosteler铆a Digna.

SOV

CNT AIT CARTAGENA 路 cartagena@cntait.org