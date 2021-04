–

De parte de El Miliciano April 22, 2021 84 puntos de vista

Catal谩:

1潞 de Maig, 2021. Contra Vent i marea



Quan sents els contertulians i els presentadors de televisi贸, els periodistes submisos comprats pel Capital, els partits pol铆tics del Poder i l鈥檕posici贸 parlar dels antisistema, aquesta p煤rria que caldria reprimir i empresonar, parlen de nosaltres, anarcosindicalistes, i d鈥檃ltres que no els segueixen el joc.

La pregunta, veient la societat en qu猫 ens ha tocat viure, 茅s aquesta: es pot ser una altra cosa a part d鈥檃ntisistema? Perqu猫, per a ells, el Sistema 茅s posar-se sous de 8.000 euros al mes, desmantellar la sanitat p煤blica perqu猫 vagis a la privada si no et vols morir abans d鈥檋ora o arru茂nar la qualitat de vida, posar el preu de l鈥檋abitatge pels n煤vols i, alhora, fomentar salaris de mis猫ria que et condemnen a estar sota risc de desnonament, fabricar presons que s贸n centres d鈥檈xtermini i omplir-les amb les persones de sempre, les de sota. Sistema tamb茅 茅s anunciar a bombo i platerets un salari m铆nim vital que no arriba a cobrir les necessitats m铆nimes, que despr茅s no arriba al 10% de la poblaci贸 a causa de la immensa quantitat d鈥檈ntrebancs burocr脿tics i que centenars de milers de persones es vegin abocades a les anomenades cues de la fam.

Aix貌 ja 茅s la humiliaci贸 total. N鈥檋i ha que es posen a la cua a les deu del vespre perqu猫 els posin alguna cosa al cistell a les deu del mat铆. Pel que sembla, amb tots els seus mitjans, l鈥橢stat i el seu sistema capitalista encara no han trobat la manera de repartir aliments, quan qualsevol societat autogestionada trobaria solucions m茅s efectives. Sistema 茅s, tamb茅, que les empreses m茅s grans del m贸n s鈥檈stalvi茂n impostos evadint-los a paradisos fiscals mentre treballadors/ores i pensionistes s贸n espremuts/udes per mitj脿 del pagament de l鈥橧RPF i d鈥檃ltres impostos que sempre atrapen qui t茅 una m铆sera n貌mina. Sistema, per acabar, 茅s no fer res que eviti la destrucci贸 del planeta quan cada dos anys 芦els elegits禄 es reuneixen en in煤tils cimeres del clima en qu猫 no solucionen res i que tan sols serveixen perqu猫 dos o tres mil delegats facin turisme.

Davant tant de desvergonyiment, com volen que no siguem antisistema? El s煤mmum va arribar quan van confinar tota la poblaci贸, com si el pa铆s fos una pres贸 gegant. Durant mesos van tancar la classe treballadora i prec脿ria, for莽ant-la a malviure en habitatges esquifits de 30 metres quadrats mentre els ricatxos se saltaven el setge per arribar a les segones resid猫ncies. Un confinament ben diferents: els uns compartien un minipis i dormien en lliteres, mentre que els altres el van passar al seu xalet, amb jard铆, barbacoa i piscina. Alguns, que tamb茅 tenien gimn脿s i pista de tennis, van exigir al servei que es trasllad茅s amb ells perqu猫 no els falt茅s res.

Quan els/les anarcosindicalistes cridem 芦mort a l鈥橢stat禄, qu猫 reivindiquem? En realitat, l鈥橢stat no 茅s m茅s que una paraula, nosaltres anem en contra d鈥檃questa estructura jer脿rquica creada per la burgesia i el sistema capitalista perqu猫 no canvi茂 res, ja els va b茅 tal com estan les coses. Es comen莽a adoctrinant la quitxalla a l鈥檈scola, inculcant-los obedi猫ncia i extirpant la rebel路lia de la ment. Despr茅s es tracta que tota la poblaci贸 accepti que la propietat 茅s intocable, amb el t貌pic rebregat que 芦sempre hi ha hagut rics i pobres禄. Aquesta civilitzaci贸 va posar l铆mits a camps i mars, es va apropiar l鈥檈spai aeri i va inventar el paper moneda perqu猫 fos m茅s f脿cil acumular riquesa i perqu猫 no canvi茅s res, aix铆 estar脿 sempre en mans d鈥檜na minoria en detriment de qui la produ茂m. Si no ho acceptes i et passes de la ratlla protestant, la classe capitalista t茅 al seu servei militars i policies, aquests torturadors que reparteixen a tort i a dret. I tamb茅 t茅 les presons, centres d鈥檈xtermini on els seus funcionaris s贸n psic貌pates que es diverteixen apallissant i humiliant els interns en el dia a dia.

Si no ens organitzem, continuarem amb aquests treballs precaris en qu猫 el salari no arriba ni per al menjar i que creen una nova classe social: la classe treballadora sota el llindar de la pobresa. En el m贸n capitalista, on ens ha tocat viure, les crisis arriben per falta de consum. Hi ha un exc茅s de producci贸, la majoria sup猫rflua, que la poblaci贸 no arriba a absorbir, aix貌 comporta el tancament d鈥檈mpreses i el seu trasllat a pa茂sos on la producci贸 茅s m茅s barata per obtenir m茅s beneficis. Tanta aberraci贸 茅s conseq眉猫ncia d鈥檃questa forma de vida inhumana : com m茅s es consumeix, m茅s es contamina, i aix貌 porta a la destrucci贸 del planeta. Hi ha diversos exemples, com els milers de vols 芦low-cost禄 que transporten el nauseabund turisme de borratxera o les ciutats on milions de persones viuen amuntegades en sarc貌fags de formig贸.

Davant de tot aix貌, des de CNT-AIT Catalunya apostem per l鈥檃utogesti贸 dels mitjans de producci贸 i el control de la presa de decisions al nostre lloc de treball i en les nostres vides per posar fi a tanta mis猫ria i explotaci贸.

Per貌 fins aquell dia, no ens conformem amb les engrunes que ens ofereix el sistema perqu猫 mirem cap a una altra banda, continuarem lluitant per millorar les nostres condicions als centres de treball, per un salari m铆nim garantit de 1200 鈧 per a totes les persones que no puguin o no les deixin accedir a un lloc de treball, per m茅s mesures de conciliaci贸 laboral/familiar, perqu猫 cada conflicte sindical sigui l鈥櫭簂tim. En definitiva, per obtenir millors condicions de vida per a la classe treballadora i garantir alhora l鈥檃cc茅s a les necessitats m茅s b脿siques. I per aconseguir-ho ens dotem de la nostra millor arma: la solidaritat. Basant-nos en aquesta, hem de buscar els/les nostres iguals, organitzar-nos, plantar cara als explotadors i lluita CONTRA VENT I MAREA.

CNT-AIT CATALUNYA

Castellano:

1潞 de Mayo, 2021. Contra viento y marea

Cuando oyes a lxs contertulixs y presentadorxs de televisi贸n, lxs periodistas sumisxs compradxs por el Capital, los partidos pol铆ticos del Poder y la oposici贸n hablar de los anti-sistema, esa chusma a la que habr铆a que reprimir y encarcelar, hablan de nosotrxs, lxs anarcosindicalistas y de otrxs muchxs que no les siguen el juego.

La pregunta, viendo la sociedad en la que nos toca vivir es 驴se puede ser otra cosa que no sea antisistema? Porque para ellxs Sistema es ponerse sueldos de diputado de 8.000 euros/mes, desmantelar la sanidad p煤blica para que vayas a la privada si no quieres morirte antes de tiempo o arruinar tu calidad de vida, poner el precio de la vivienda por las nubes fomentando salarios de miseria que te condenan a estar bajo riesgo de desahucio, fabricar c谩rceles que son centros de exterminio y llenarlas con lxs de siempre, lxs de abajo. Sistema tambi茅n es anunciar a bombo y platillo el Salario M铆nimo Vital que no llega a cubrir las necesidades m铆nimas y que luego no llegue al 10% de la poblaci贸n debido a la inmensa cantidad de trabas burocr谩ticas, que cientos de miles de ciudadanxs se vean abocadxs a las llamadas colas del hambre.

Esa ya es la humillaci贸n total. Hay quienes se ponen en la cola a las diez de la noche para que les pongan algo en la cesta a las diez de la ma帽ana. Al parecer, con todos sus medios, el Estado y su sistema capitalista no han encontrado a煤n la forma de repartir alimentos, cuando cualquier sociedad autogestionada encontrar铆a soluciones m谩s efectivas. Sistema, adem谩s, es que las empresas m谩s grandes del mundo se ahorren impuestos evadi茅ndolos a para铆sos fiscales mientras trabajadorxs y pensionistas son esquilmadxs a trav茅s del pago del IRPF y otros impuestos que siempre pillan a lxs que tienen una m铆sera n贸mina. Sistema, para finalizar, es no hacer nada que evite la destrucci贸n del planeta cuando cada dos a帽os 芦lxs elegidxs禄 se re煤nen en in煤tiles cumbres del clima en las que no arreglan nada y s贸lo sirven para que dos o tres mil delegados hagan turismo.

Ante tanta desfachatez, 驴c贸mo no vamos a ser antisistema? El colmo lleg贸 cuando confinaron a toda la poblaci贸n, como si el pa铆s fuera una c谩rcel gigante. Durante meses, encerraron a la clase trabajadora y precaria forz谩ndoles a malvivir en infraviviendas de 30 metros mientras lxs ricachxs se saltaban el cerco para llegar a sus segundas residencias. Qu茅 confinamiento tan distinto. Unxs compartiendo un mini piso y durmiendo en literas, mientras que otrxs, salt谩ndose el cerco, lo pasaron en su chal茅, con jard铆n, barbacoa y piscina. Algunxs, hasta con gimnasio y pista de tenis, exigieron al servicio que se trasladaran con ellos para que no les faltara nada.

Cuando lxs anarcosindicalistas gritamos 芦muerte al Estado禄, 驴qu茅 reivindicamos? En realidad, el Estado no es m谩s que una palabra, nosotrxs vamos contra esa estructura jer谩rquica creada por la burgues铆a y el sistema capitalista para que nada cambie, pues ya les va bien as铆. Se comienza adoctrinando al ni帽x en la escuela, inculc谩ndole obediencia y extirpando de su mente la rebeld铆a. Luego se trata de que toda la poblaci贸n acepte que la propiedad es intocable, con la manida frase 芦siempre hubo ricxs y pobres禄. Esta civilizaci贸n puso cerco a los campos, l铆mites a los mares, se apropi贸 del espacio a茅reo e invent贸 el papel moneda para que acumular riqueza fuera m谩s f谩cil y para que nada cambie, as铆 siempre estar谩 en manos de una minor铆a en detrimento de quienes la producimos. Si no lo aceptas y te pasas de la raya protestando, ah铆 est谩n militares y polic铆a, esxs torturadorxs que reparten a diestro y siniestro. Despu茅s las c谩rceles, esos centros de exterminio donde sus funcionarixs son psic贸patas que disfrutan apaleando y humillando al internx en el d铆a a d铆a.

De no organizarnos, continuaremos con esos trabajos precarios donde el salario no alcanza ni para comida, creando una nueva clase social: clase trabajadora bajo el umbral de la pobreza. En el mundo capitalista, donde nos ha tocado vivir, las crisis llegan por la falta de consumo. Hay un exceso de producci贸n, la mayor铆a superflua, que la poblaci贸n no llega a absorber, eso trae consigo el cierre de empresas y su traslado a pa铆ses donde la producci贸n es m谩s barata para obtener m谩s beneficios. Tanta aberraci贸n es consecuencia de esta forma de vida inhumana: cuanto m谩s se consume m谩s se contamina y eso lleva a la destrucci贸n del planeta. Hay varios ejemplos, como esos miles de vuelos 芦low-cost禄 que transporta al nauseabundo turismo de borrachera o esas ciudades donde millones de personas viven hacinadas en sarc贸fagos de hormig贸n.

Ante todo esto, desde CNT-AIT Catalunya apostamos por la autogesti贸n de los medios de producci贸n y el control de la toma de decisiones en nuestro lugar de trabajo y en nuestras vidas para poner fin a tanta miseria y explotaci贸n. Pero hasta que llegue ese d铆a, no nos conformamos con las migajas que nos ofrece el Sistema para mirar hacia otro lado. Seguiremos luchando para mejorar nuestras condiciones en los centros de trabajo, por un salario m铆nimo garantizado de 1200 鈧 para toda aquella persona que no pueda o no le dejen acceder a un puesto de trabajo, por m谩s medidas de conciliaci贸n laboral/familiar, para que cada conflicto sindical sea el 煤ltimo. En definitiva, para conseguir mejores condiciones de vida a la clase trabajadora y garantizar a la vez el acceso a las necesidades m谩s b谩sicas. Para ello nos dotamos de nuestra mejor arma: la solidaridad. En base a ella, hemos de buscar a iguales, organizarnos, plantar cara a lxs explotadorxs y luchar CONTRA VIENTO Y MAREA.